Идеологическая машина США активизировалась

10:51 22.09.2024

Идеологическая машина США активизировалась - американцы перешли к открытому инструктажу узбекских СМИ перед оглашением отчета Human Rights Watch по Узбекистану

История американского влияния в Центральной Азии всегда отличалась неуемным желанием развивать в своих интересах образовательные программы и программы поддержки местных средств массовой информации. И то, что сегодня пытаются сделать США в ЦА, напоминает странную смесь желания утвердиться и одновременно попыток Вашингтона найти рабочий механизм воздействия на регион.

США для этих осуществления своих целей строили и продолжают строить в регионе настоящую медиа-империю, где СМИ, соцсети, неправительственные (в частности, правозащитные) и медиа-организации, отдельные активисты и лидеры общественного мнения (ЛОМы) соединены в замкнутую технологическую цепочку.

В ней журналистов и блогеров обучают, трудоустраивают, финансируют, снабжают информацией. И похоже, сейчас информационная война США в центральноазиатском регионе переходит в очередное наступление - представители "американской демократии" решив расширить масштабы идеологической диверсии перешли на открытый инструктаж.

Как американские дипломаты из журналистики делают машину пропаганды

19 сентября, по инициативе американского посла в Узбекистане Джонатана Дэвида Хенника в его резиденции была организована встреча с участием представителей узбекских интернет-СМИ и блогеров.

На встрече принимали участие более 40 представителей медиа-сферы – среди которых представители интернет-ресурсов таких как "Газета.uz", "Kun.uz", "Kalampir.uz", "Migrant.uz", "Repost.uz", "Paradigma.uz", "Faktcheking.uz", "Uzdiplomat.uz", независимые журналисты и активисты - Анора Содикова, Ильяс Сафаров, Фаррух Турамуродов, Никита Макаренко, руководитель правозащитной организации "Эзгулик" Абдурахмон Ташанов, и ряд блогеров.

Мероприятие, которое началось в пол седьмого продолжалось до ночи, ведь перед сотрудниками посольства стояла непростая задача.

Хотя, основной целью мероприятия изначально было объявлено представление новоназначенного пресс-атташе посольства - Томаса Теодора Месси представителям местных СМИ, разговоры за чашкой кофе плавно перешли к "промыванию мозгов" участников.

Американский посол, утверждавший, что это первое мероприятие, организованное для интернет-СМИ, блогеров и "лидеров мнений", можно сказать открытым текстом дал понять, что США заострили все внимание на медиа-пространство страны.

А объявление послом всем участникам встречи главной повестки дня - что теперь узбекским СМИ смело можно проявлять инициативу в реализации журналистских расследований и критиковать не только Узбекистан, но также правительство США, раскрывает механизмы ведения Вашингтоном информационной кампании против политического руководства страны с помощью заказных журналистских расследований.

В заключении речи узбекским СМИ была пообещана полная поддержка американских дипломатов. Что крайне удивило многих участников мероприятия.



Отчет "Human Rights Watch" как трансляция угодных США тезисов из уст местных журналистов



На этой же встрече участникам было объявлено что 25 сентября по инициативе посольства в рамках "реформ, реализуемых в направлении защиты прав и свобод человека в Узбекистане", ожидается обсуждение отчета международной организации "Human Rights Watch".

В нем содержатся весьма критические факты и констатируется, что страна вернется к "старому авторитарному" режиму.

Американские дипломаты ссылаясь на проведенное расследование по поводу ограничения свободы слова, а также несправедливо заключенных в места лишения свободы представителей СМИ в Узбекистане поделились планами, о проведении 25 сентября на данную тему открытого диалога журналистами и блогерами.

Далее, американские дипломаты перешли в сбор информации о свободе слова, религиозной ситуации и о осужденных блогерах в Узбекистане.

Дипломаты США в беседе с некоторыми блогерами простодушно интересовались оказываемым давлением и преследованием, со стороны властей на верующих. При этом, не стали скрывать, что полученная информация дополнит отчет "Human Rights Watch".

Также они просили местных журналистов заострять внимание 25 сентября на том, что заключенные т.н. блогеры на самом деле якобы являются называть политическими и религиозными мучениками.

Блогеры, в свою очередь намекая им на то, как США бросили своих спонсируемых правительством журналистов и их семьи в Афганистане во время хаоса в Кабуле высказали мнение что такие недальновидные шаги не приведут к добру и могут обернуться в будущем негативной ситуацией.

Дипломаты решили уйти от перепалки с журналистами, высказав, что работа журналистов замедлилась и не демонстрирует ожидаемых результатов.

Подводя итоги встречи прошедшей в резиденции американского посла, можно сделать выводы, что задачи поставленные Вашингтоном за прошлые годы по подготовке "подконтрольных" журналистов не была реализована должным образом, что действия, на протяжении стольких лет, многомиллионные гранты, выделяемые посольством и международными организациями, не принесли никакой существенной пользы, и теперь они вынуждены переходить к открытому инструктажу.

И конечно, имеет место быть, что некоторые журналисты и блогеры побывавшие на этом приеме, знают наверняка, что тезисы озвученные американскими дипломатами на самом деле неверны, и им все равно приходится эти тезисы говорить, дабы сохранить свою репутацию среди представителей американских СМИ и продолжать зарабатывать, участвуя в грантовых программах.

Конечно, потрудиться, обливая грязью свою страну, за американские деньги можно. Но деньги быстро кончаются, а стыд и позор за предательство интересов родной страны останутся навсегда.



Константин Юриев

22.09.2024