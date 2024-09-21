В Санкт-Петербурге прошел IV Евразийский женский форум

13:57 22.09.2024 Железные леди: как женщины Евразии объединились для решения глобальных задач



Валентина Аверьянова



В Санкт-Петербурге прошел IV Евразийский женский форум (ЕЖФ). Он собрал представителей 126 государств и 20 международных организаций. Участники обсудили вопросы экологии, социального благополучия и сохранения традиционных семейных ценностей. В повестку также вошли проблемы разрыва между количеством женщин и мужчин в сфере бизнеса, науки и технологий и разницы в уровне зарплат. Эти вопросы, по мнению экспертов, остаются острыми и требуют решения. Какова сегодня роль женщин в политике и бизнесе - в материале "Известий".



Открытый диалог



С 18 по 20 сентября в Санкт-Петербурге прошел IV Евразийский женский форум. Основная его тема - "Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество". Организаторами форума выступили Совет Федерации и Межпарламентская ассамблея государств - участников СНГ. Оргкомитет ЕЖФ возглавила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.



Спикер СФ сообщила, что участницами форума в этом году стали представители 126 государств и более 20 международных организаций. Она отметила, что мероприятия в программе форума были разделены на пять тематических платформ.



"Традиционно в центре нашего внимания будут вопросы экологии, здорового общества и социального благополучия, сохранения традиционных семейных ценностей, духовного и культурного наследия народов", - сказала Матвиенко.



Ключевыми событиями форума стали заседание "Женской двадцатки" и первый в истории Женский форум БРИКС, в рамках которого состоялась встреча министров стран БРИКС по делам женщин.



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Известно, что вопросы, поднятые на Евразийском женском форуме и в рамках "Женской двадцатки", будут продвигаться в решениях лидеров G20. А предложения, сформулированные на Женском форуме БРИКС, направят участникам саммита БРИКС в Казани, который состоится через месяц.



Вопрос ребром



На открытом заседании "Женской двадцатки", прошедшем 19 сентября, спикер СФ поддержала инициативу Бразилии внести в число ключевых приоритетов деятельности вопросы женского предпринимательства и вовлечения женщин в сферу естественных наук и технологий, развития экономики ухода, борьбы с насилием, а также решение экологических проблем.



"Мы готовы вместе работать, чтобы сократить разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами, чтобы развивать образовательные программы и корпоративные стратегии для вовлечения женщин в научную сферу и сферу высоких технологий, продолжить борьбу с бедностью", - заявила Матвиенко.



Она отметила, что в РФ для женщин семья остается ключевым аспектом жизни. Однако многие россиянки также ориентированы на работу и карьерный рост.



"Сегодня профессиональная карьера для женщин - такая же важная часть жизни, как и семья, и государства призваны создавать правовые и практические условия для такой самореализации. Это должно стать нормой для каждого государства в XXI веке", - подчеркнула спикер СФ.



Между тем торжественное открытие первого Женского форума БРИКС состоялось 20 сентября. На церемонии Валентина Матвиенко подчеркнула, что все предложения, которые участники сформулируют в рамках встречи, будут направлены в адрес 16-го саммита БРИКС.



"Мы хотим, чтобы главы государств знали наше мнение, учитывали наши предложения. Думаю, что они обязательно найдут отражение в итоговых документах саммита", - заявила председатель Совфеда.



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Она отметила, что считает форум хорошей возможностью придать новый импульс сотрудничеству женщин-лидеров стран - участниц объединения.



Главными событиями на повестке Женского форума БРИКС стали заседания Гражданского совета и Женского делового альянса. Еще одна ключевая встреча - заседание министров по делам женщин.



Не слабый пол



Важнейшими вопросами ЕЖФ стали разрыв между количеством женщин и мужчин в сфере бизнеса, науки и технологий, роль женщин в политике и разница между зарплатами, отмечает политолог Илона Мизова.



В современном мире, по ее словам, женщины все больше приходят в политику - баллотируются в президенты, являются членами правительства, Совета Федерации, Госдумы и так далее.



- Наша страна, безусловно, в этом отношении может быть примером, поскольку наши женщины, успешно присутствуя в политике и бизнесе, сохраняют и свою женственность, свои материнские и созидательные характеристики. Форум - это одна из площадок, на которой Россия может стать точкой притяжения, - убеждена Мизова. Ведь не во всех странах Евразии так же много женщин, занимающих важные посты, напоминает она.



Сегодня как никогда важно, чтобы женщины принимали активное участие в политической жизни, потому что в мире наметилась высокая турбулентность, считает политолог.



- Мы находимся в управляемом, а иногда и неуправляемом хаосе, и женщина со своей созидательной натурой способна внести баланс. Сегодня, когда агрессия и противостояние стоят на высоком уровне, женские умения смягчать ситуацию и обходить острые углы очень нужны в политике, - уверена эксперт.



Зачастую женщины стремятся построить политическую карьеру, обладая прекрасным образованием, харизмой, амбициями, желанием самореализоваться не только как жена и мама, но и как общественный деятель, подчеркивает кандидат педагогических наук, доцент кафедры Института международных экономических связей Светлана Гуськова.



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Готовность адаптироваться к меняющимся условиям, быстро встраиваться в заданные обстоятельства, мягкость, дипломатичность, эмпатичность позволяют им с успехом заниматься социальными вопросами в России и других странах, убеждена собеседница "Известий".



- Роль женщин в политической жизни велика, так как благодаря своей гибкости, осведомленности, в частности, о принципах работы политической машины, квалифицированности по многим вопросам они могут стать рациональными переговорщиками, что очень важно при принятии серьезных политических решений, - уверена эксперт.



Успеть все



На Евразийском женском форуме присутствовало огромное количество представительниц разных отраслей, в том числе промышленности, отмечает инвестиционный советник в реестре ЦБ Юлия Кузнецова. Многие из предпринимательниц выходят на международный уровень, заключают контракты, обеспечивают рабочие места в регионах и выплачивают огромные налоги.



- Евразийский женский форум - потрясающий. Он собрал огромное количество талантливых женщин со всей страны, занимающихся предпринимательством и наукой, - указала эксперт, присутствовавшая на мероприятии. Форум, по ее словам, - это платформа для женщин, стремящихся развивать себя в бизнесе, повышать производство и занимать высокопоставленные должности.



В последние годы все больше современных женщин стали уделять внимание профессиональному росту, успешно совмещая семью и карьеру, обращает внимание предприниматель, член Международной некоммерческой ассоциации женщин бизнеса Айна Данилова.



- Компании, возглавляемые женщинами, принимают активное участие в жизни общества. На сегодняшний день, по статистике, среди компаний малого и среднего бизнеса, которые участвуют в экспортных операциях, треть принадлежит женщинам. Благодаря таким женским качествам, как забота и желание помочь нуждающимся, наблюдается стремительный рост благотворительности и социальных проектов, - указывает она.



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Тем не менее сегодня вовлеченность женщин в бизнес все еще ниже, чем у мужчин, подчеркивает кандидат экономических наук, доцент Российского государственного университета социальных технологий Инна Литвиненко. Одна из основных проблем - конкуренция с мужчинами.



- Мужчины рассматривают женщин как неравноценных партнеров и не готовы допускать их в определенные бизнес-ниши, - считает эксперт.



Еще одна причина низкой вовлеченности женщин в бизнес кроется в высоких рисках предпринимательства, полагает экономист. С точки зрения психологии женщина стремится к более стабильному сценарию жизни, дополняет психолог, основатель Международного женского клуба Евгения Тудалецкая.



- Поэтому чаще мы встречаем мужчин-предпринимателей, которым свойственно по своей природе жить в условиях неопределенности, динамично решать вопросы и быть полностью вовлеченными в свой бизнес, не отвлекаясь ни на что. Женщина не всегда может позволить себе эту тотальность, так как у нее есть многогранные социальные роли, где она и мать, и жена с обязанностями быта, и творческая личность, - объясняет эксперт.



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Для того чтобы стать предпринимателем, женщине важно иметь возможность делегировать дела в этих социальных ролях. Например, нанимать няню или домработницу. Но даже при этом женщине нужно уметь находить ресурс на детей и супруга.



- В остальном предпринимательство - это выбор, а не сфера деятельности, в которую разрешено идти по половому признаку. Уже все создано для того, чтобы женщина занималась бизнесом. Но чтобы быть счастливым и успешным предпринимателем, нужно научиться балансировать между семьей и работой, - убеждена психолог.



Повысить интерес женщин к предпринимательству также могут прозрачность и открытость условий, считает Литвиненко.



- Когда женщина будет понимать, что выбранная сфера будет получать со стороны государства поддержку и субсидии, а также когда появятся прозрачные условия входа в рыночные ниши, тогда ей будет психологически проще сделать этот шаг, даже если у нее образование совсем в иной сфере, - полагает собеседница "Известий".



Неравные возможности



В области карьеры у женщин сохраняется еще одна немаловажная проблема - разрыв между зарплатами с мужчинами, напоминает Инна Литвиненко. По итогам 2023 года он оказался максимальным за последние 11 лет, составив 33% в абсолютном выражении, указывает экономист. Это примерно 27,7 тыс. рублей.



- Это связано с тем, что в 2023 году мы наблюдали пик роста загруженности именно мужских отраслей - обрабатывающей промышленности, цифровой экономики, IT-сферы. В целом сфера производства занята мужчинами на 80–90%, - обращает внимание собеседница "Известий".



На сегодняшний день разрыв между зарплатами мужчин и женщин существует, и он ощутимый, согласна Айна Данилова. Правда, по ее мнению, причина далеко не в гендерном неравенстве, а в перерывах женщин на материнство и в семейных обязанностях, которые порой отвлекают от работы, из-за чего зарплата оказывается ниже.



Однако именно риски на уход в декрет и больничные по уходу за ребенком создают в сознании работодателя стереотип о том, что женщины в любом случае будут работать менее производительно, чем мужчины, отмечает Литвиненко. При этом сотрудница может не быть замужем и не планировать в ближайшее время заводить детей.



- Если взять ситуацию в региональном разрезе по предприятиям, то разрыв в зарплате и количестве занимаемых должностей между мужчинами и женщинами доходит до 40–45%. Если говорить о топ-менеджменте, то лишь 8% должностей в крупных корпорациях приходится на женщин, - приводит статистику экономист.



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По мнению Литвиненко, эта проблема сохранится в ближайшие 10–50 лет. А может и усилиться под влиянием демографической политики государств, стремящихся сделать все возможное, чтобы женщины между семьей и карьерой делали выбор в пользу материнства. Источник - Известия

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