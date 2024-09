Брахма Челлани: Скрытые издержки участия США в украинском конфликте

14:00 22.09.2024

The Hill

США



The Hill: участие США в конфликте на Украине попросту не в интересах Америки



Опосредованная война с Россией ослабила США, пишет The Hill. При этом они упустили из виду своего главного противника - Китай. Украинский конфликт дорого обойдется Америке.



Брахма Челлани (Brahma Chellaney)



Второе покушение на бывшего президента Дональда Трампа всего за два месяца совершил вооруженный человек, ранее утверждавший, что готов сражаться и умереть за Украину. Это подчеркивает, что данная опосредованная война влияет не только на внутреннюю и внешнюю политику США, но и на общество.



Конфликт стал очередным камнем преткновения и усугубил политический раскол в американском обществе по партийному признаку.



Согласно одному опросу, 66% республиканцев хотели бы, чтобы США подтолкнули Киев к переговорам с Москвой, тогда как большинство демократов (62%) намерены поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Партийный раскол во внешней политике коснулся даже вопроса о том, какая страна сейчас считается главным противником Америки: республиканцев больше всего тревожит Китай, а демократов - Россия.



В соответствии со стратегией президента Джо Байдена по обескровливанию России США выступили главным спонсором украинского сопротивления, при этом Конгресс одобрил военную и невоенную помощь почти на 175 миллиардов долларов. Однако американская помощь не смогла переломить ход конфликта, и Россия по-прежнему медленно, но уверенно захватывает территории на востоке Украины.



Одна из главных причин - то, что Украине нужны не только оружие и техника, но и новобранцы для пополнения истощенных рядов и потрепанных сил. Но даже драконовские методы призыва не смогли утолить усугубляющийся кадровый голод.



Тем временем конфликт выявил ряд военных недостатков Запада: так, оказалось, что промышленные мощности США не справляются с пополнением запасов оружия и ключевых боеприпасов, истощенных поставками на Украину.



Однако конфликт таит в себе и скрытые издержки, включая инфляцию внутри страны. Опрос показал, что 49% американцев поддерживают переговоры между Украиной и Россией, чтобы бытовые расходы не увеличивались еще больше.



Доллар, которому грозила "скрытая эрозия" еще до украинского конфликта, столкнулся с открытым вызовом своему мировому господству. Это прямой ответ на финансовый шантаж и конфискацию доходов от российских активов, замороженных западными правительствами. Все больше стран изучают альтернативы доллару, и "зеленый" понемногу сдает позиции на мировой арене, особенно на нефтяных рынках.



Между тем для подстраховки центральные банки ряда стран - особенно Китая, Турции, Индии, Казахстана и Восточной Европы - все чаще покупают золото. Это накопительство в сочетании с возросшей геополитической неопределенностью взвинтило цены на золото до рекордно высокого уровня.



Скрытые издержки войны на Украине распространяются и на геополитическую сферу, ограничивая способность США реагировать на более серьезный вызов со стороны Китая.



Для интересов Запада и мирового порядка под началом США Китай представляет собой угрозу гораздо бóльшую, чем Россия. Если планы России в основном ограничиваются соседями, то Китай стремится сместить США с позиции ведущей мировой державы. Для этого у него имеются все средства: экономика Китая, как и его население, примерно в десять раз больше, чем у России, к тому же Пекин тратит на военные нужды в четыре раза больше Москвы.



Более того, Китай в настоящее время занят крупнейшим наращиванием военной мощи в мирное время в мировой истории. Он более чем удвоил свой арсенал ядерного оружия с 2020 года и расширяет обычные вооруженные силы невиданными темпами со времен Второй мировой войны.



Последнее, чего хочет председатель КНР Си Цзиньпин, - это чтобы украинский конфликт прекратился, поскольку это позволит США сосредоточиться на ключевом Индо-Тихоокеанском регионе, где решается судьба мирового порядка. Именно в Индо-Тихоокеанском регионе сосредоточена китайская экспансия - от Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей до Тайваньского пролива и Гималаев.



США не уделяют противодействию китайской экспансии ни достаточно внимания, ни ресурсов, а также продолжают непреднамеренно укреплять глобальное влияние Китая- не в последнюю очередь злоупотребляя санкциями против других стран.



С учетом того, что их военные ресурсы уже истощены из-за участия в опосредованных войнах на Украине и Ближнем Востоке, США необходима более реалистичная переоценка ключевых геополитических целей - особенно на этапе, когда большинство американцев убеждены, что мощь страны на мировой арене падает. В противном случае США не удержат Китай от нападения на Тайвань и дальнейшего укрепления стратегической оси с Россией - как тот же Байден не смог удержать Москву от спецоперации на Украине.



США должны признать объективную реальность: несмотря на существенную военную помощь Запада, Киев не в состоянии выдавить Россию с захваченных территорий на востоке и юге Украины. Разрешить Украине бить западными крылатыми ракетами большой дальности по целям в российском тылу с использованием навигационных данных США и других технологий - значит рисковать прямым конфликтом между НАТО и Москвой.



Что еще важнее, затяжной конфликт на Украине попросту не в интересах Америки. Но для прекращения боевых действий потребуются диалог и дипломатия, а их Байден в отношениях с Москвой тщательно избегает.



На фоне обострения напряженности между США и Россией посредником в прекращении огня попытался выступить премьер-министр Индии Нарендра Моди. После визитов в Москву и Киев Моди проинформирует Байдена о своих миротворческих усилиях на саммите "Четверки" (Четырехстороннего диалога по безопасности) 21 сентября в Уилмингтоне, штат Делавэр. Без полной поддержки со стороны США Моди, которому в следующем месяце предстоит еще одна встреча с президентом Владимиром Путиным на саммите лидеров БРИКС, мало чего добьется.



Возможно, смену курса на прекращения огня придется отложить до результатов ноябрьских выборов. Поскольку дипломатия - единственный способ остановить конфликт, лучше начать стремиться к ней как можно раньше, не доводя до месяцев или, тем более, лет еще большего кровопролития и разрушений.



Брахма Челлани - геостратег и автор девяти книг, в том числе "Вода: новое поле битвы в Азии"