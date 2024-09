"Перехитрить" Путина у Британии не выйдет, - Иэн Прауд

The Spectator: у Британии нет квалифицированных дипломатов для работы в России



Русские выигрывают у Британии в игру "угадай шпиона", пишет The Spectator. У Москвы хорошая школа подготовки дипломатов со знанием английского языка. А британская разведка и чиновники вынуждены опираться на мнения недоучек, не имеющих опыта работы с Россией.



Принятое в августе решение России выслать из страны шестерых британских дипломатов, названных Москвой шпионами, вызвало во мне странное чувство дежавю. После атаки с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери в марте 2018 года я неделю с тревогой ждал в британском посольстве в Москве, не вышвырнут ли меня из страны в качестве ответного жеста.



Заявление Кремля о высылке дипломатов было призвано поставить Кира Стармера в неловкое положение в ходе прошедших на прошлой неделе переговоров с Джо Байденом. Оно также ударило по и без того критически малому числу экспертов по России в британском правительстве.



В условиях враждебной атмосферы российско-британских отношений обе стороны постоянно находятся в поиске "незаявленных" разведчиков (то есть шпионов), которые работают под прикрытием, маскируясь под дипломатически аккредитованных сотрудников соответствующих посольств. В начале этого года Лондон выслал российского военного атташе.



Русские ведут круглосуточную игру в "угадай шпиона", используя все виды скрытого и открытого наблюдения. Российская разведка регулярно следила за мной и даже устроила веселую погоню по центру Москвы в день, когда было объявлено о высылке сотрудников после инцидента в Солсбери. Причем все это время на заднем сиденье машины находились мои дети.



Российская служба внутренней разведки ФСБ с ликованием раскрыла подробности о шестерых высланных британских дипломатах и их необъяснимых пробежках по МКАД, а также о любопытных встречах в подмосковных городах. Странным образом отступив от традиции скрывать подробности от общественности, она позволила распространить имена и фотографии высланных британцев. Именно поэтому посла России Андрея Келина вызвали в Форин-офис.



Но в опубликованных откровениях чувствовалась большая доза "впрочем, ничего интересного". Россия никого не поймала с поличным - ни сейчас, ни в последнее время, - несмотря на всю притягательность обольстительных "приманок" и старательный поиск компромата.



Да, обе стороны усердно работают над сбором секретов: недавно глава MI6 (британской разведслужбы) призвал русских шпионить в пользу Великобритании. Отношения между дипломатией и разведкой представляют собой симбиоз; у Великобритании и российской разведки есть "заявленные" каналы для общения, когда это действительно необходимо.



Но в реальной шпионско-дипломатической игре "на поле" русские все равно выигрывают. Как и на войне, преимущество может заключаться в большем количестве нужных людей с нужными навыками и в нужных местах.



Россия имеет значительное преимущество перед нами в количестве сотрудников, работающих в Великобритании, по сравнению с нашим представительством в Москве. Все очень просто. Россия нанимает в своем посольстве только россиян. Большинство сотрудников британского посольства в Москве тоже россияне, поскольку Форин-офис использует модель найма менее дорогого местного персонала. В дружественных странах она работает на ура. Но не в Москве, где ФСБ, как известно, преследует нанятых на месте сотрудников-россиян. Когда я в феврале 2019 года уезжал из Москвы, почти 90% сотрудников посольств России и Великобритании были русскими. К этому следует добавить, что в Великобритании проживает более 150 тысяч россиян, в то время как в России - лишь небольшое количество британских экспатов.



В нашем посольстве в Москве редко работает одновременно больше нескольких десятков аккредитованных дипломатов-британцев. После Солсбери потеря 23 коллег опустошила политический отдел посольства. Осталось несколько сотрудников вроде меня, чья командировка заканчивалась спустя пару месяцев, причем на каждого британца приходилось по два остававшихся в Лондоне россиянина. Нынешняя высылка шестерых сотрудников политической группы снова подорвала способность посольства нормально функционировать. Где там они любили выходить на пробежку - вопрос второстепенный (как-то в обед мне пришлось бегать в сопровождении толпы из двадцати сотрудников российской спецслужбы - то было одно из самых странных приключений, которое они мне устроили). На самом деле речь идет о том, чтобы подорвать способность Великобритании иметь действующее посольство в Москве. Россия играет в эту игру лучше нас. Меньшее количество британцев в Москве означает меньшую проницательность лондонских политиков и менее разумные советы министру иностранных дел Дэвиду Лэмми.



Великобритания также испытывает трудности в подготовке сотрудников с необходимыми навыками для заполнения вакансий в московском посольстве, поскольку за последние 30 лет опыт работы в России был практически утерян. Форин-офис плохо справляется с задачей поставить работу так, чтобы сотрудники политического отдела прибывали в Москву с необходимым уровнем русского языка и ведения дипломатии. Я не видел, чтобы стратегический план по подбору персонала был продуман до мелочей и позволял бы в долгосрочной перспективе поддерживать стабильный поток специалистов по России. В британских университетах, кроме того, постепенно сокращается количество учебных программ по русскому языку.



Когда я в июле 2014 года приехал в Москву, в Форин-офисе часто говорили о необходимости "восстановления" отношений после окончания холодной войны. К решению этой задачи так и не приступили - ни с нужной энергией, ни с целеустремленностью.



И напротив, Кремль не испытывает недостатка в англоговорящих сотрудниках, готовых с огромной радостью отправиться работать в Лондон. Они, как правило, обладают более высокой квалификацией, поскольку их Министерство иностранных дел вкладывает серьезные средства в свою Дипломатическую академию и руководит университетом, который некоторые называют "шпионской школой".



Существует и проблема более широкого спектра. В последнее время российские военные блогеры с большим удовольствием распространяют подробные организационные схемы "огромного" директората Восточной Европы и Центральной Азии Форин-офиса (EECAD), которые, как они утверждают, были получены вследствие взлома баз данных силами ФСБ. Но, по моему опыту, большинство сотрудников из этого управления не имеют реального опыта работы с Россией или с русскими.



Поэтому Кир Стармер и Дэвид Лэмми бьют себя в грудь, опираясь на советы юнцов из Лондона и едва укомплектованного "потемкинского" посольства в Москве. Неудивительно, что они не привнесли никаких новых идей. А Россия приобретает друзей на Глобальном Юге благодаря систематическому и хорошо организованному дипломатическому наступлению, в то время как на Украине бушует конфликт.



Не уделяя должного внимания нашим дипломатическим возможностям, Великобритания по отношению к России превратилась в глобального игрока второго плана после США, Китая, Индии, Франции и Германии. Нам нужен более продуманный план по подготовке специалистов по России, если мы действительно хотим перехитрить Путина.



Автор: Иэн Прауд (Ian Proud).