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США навяжут Германии несчастливый брак с нелюбимым канцлером, - Дм.Бавырин
14:12 22.09.2024

США навяжут Германии несчастливый брак с нелюбимым канцлером

Дмитрий Бавырин

Угадать фамилию следующего канцлера ФРГ проще, чем следующего президента США. Если все будет идти в том же духе, президентом станет Камала Харрис. Если лопнет очередной "пузырь" в экономике, реванш возьмет Дональд Трамп. Но шансы есть у обоих.

А вот фамилию канцлера Германии даже угадывать не нужно. Пускай до выборов еще год, и многое успеет поменяться, его зовут Фридрих Мерц, лидер партии ХДС. Он возглавит немецкое правительство вне зависимости от того, хотят этого немцы или не хотят.

Они, кстати, не хотят. Согласно соцопросам, менее 20% граждан Германии называют Мерца как подходящего канцлера. Только выбирать не приходится, пусть формально процедура и будет связана с выборами.

Все было решено, когда возможные конкуренты Мерца внутри партии отреклись от претензий на власть в его пользу. В этот момент в берлинском районе Доротенштадт грустно вдохнула старушка, известная всем как Ангела Меркель. Она из тех немцев, кто Мерца терпеть не может.

Его в принципе сложно полюбить. Во-первых, Мерц невыносимо скучный. Убийственно нудный. Во всем устаревший. Достаньте пыльную куклу из бабушкиного сундука и протяните современному ребенку - получите усредненную реакцию немецкого избирателя на Фридриха Мерца, пусть даже остались среди них и свои поклонники старины.

Справедливости ради, харизма для немецкого политика не главное. Обжегшись на бесноватом харизматике в тридцатые и сороковые, немцы искренне полюбили конторскую скуку и не расстраиваются, если их лидер по обаянию приближен к кочану капусты. Харизмы лишены как действующий канцлер Олаф Шольц, так и его предшественница Меркель. Фрау канцлерин удачно эксплуатировала образ всенемецкой мамы или бабушки, а маму и бабушку любят вне зависимости от того, есть у них харизма или нет.

Страна умилялась, например, бабушкиной скромности: все годы канцлерства Меркель жила в свой небольшой квартирке в Доротенштадте. Мерц - мультимиллионер с двумя личными самолетами, которыми управляет сам. Но, даже управляя личными самолетами, умудряется оставаться скучным.

Для немецкого политика его уровня (будущий канцлер - не хухры-мухры!) он уникален тем, что не имеет опыта государственного управления, чего с канцлерами не бывало со времен того самого бесноватого харизматика. Мерц рано стал депутатом и дорогостоящим адвокатом, слывет блестящим специалистом по финансам и талантливым законодателем, но никогда не поднимался во власть. Потому что как политик Мерц - хронический неудачник.

Мерц увлеченно боролся с Меркель за власть в партии, представляя консервативное крыло. Консервативное крыло в ХДС отличает карикатурная ненависть к коммунизму и крайний либерализм в экономике, что в современном мире идет только Трампу. У самой Меркель был левый уклон. Она стремилась понравиться всем умеренным, преуспела в этом - и съела Мерца. Поражения он не вынес и ушел из политики на долгие годы, объявив о возвращении только тогда, когда сама Меркель объявила об уходе на пенсию.

Вернувшись, Мерц проиграл борьбу за пост партийного лидера двум преемникам Меркель подряд. И только после того, как ХДС потеряла власть, наконец-то обошел откровенно слабых конкурентов. Упрямством всех додавил и душной скукой обезоружил.

А в 2025-м его ХДС вместе со своим баварским наперсником ХСС выиграют федеральные выборы. Рецессия, деиндустриализация, падение уровня жизни, наплыв мигрантов, социальные противоречия - все это обеспечит разгром "светофорной коалиции" Шольца, а исправить ситуацию она не сможет, для этого нет ни денег, ни идей.

У Мерца для немцев тоже нет ни денег, ни идей. Но он станет канцлером даже в том случае, если блок ХДС-ХСС (пока - самая популярная политическая сила в стране) проиграет выборы партии "Альтернатива для Германии", заняв только второе место. По принципу, прозванному "брандмауэром", остальные партии объединяются в сколь угодно разношерстную и внутренне противоречивую коалицию, лишь бы не пустить "АдГ" - во власть, а ветер перемен - в Германию.

Поэтому реформа в борделе возможна только методом перестановки кроватей. Несмотря на намерение немцев убрать из правительства всем надоевших и все проваливших персонажей, даже этого им не позволят сделать в полной мере. Нынешний канцлер Шольц, вполне вероятно, останется в качестве главы МИД или министерства финансов, его СДПГ станет "младшим партнером" коалиции во главе с Мерцем, а эта коалиция будет проводить плюс-минус ту же политику, которая проводится сейчас, вызывая у граждан в основном раздражение.

Это общегерманский день сурка, бег по кругу вокруг оси, где ось - фактическая подчиненность Берлина Вашингтону. Мерц - идейный атлантист, поэтому уже не важно, что он думает о миграции (критикует) или даже о конфликте не Украине (раньше требовал вооружить Киев до зубов, теперь выступает за начало мирных переговоров).

Утеря промышленной конкурентоспособности, необходимость тратить миллиарды на Украину, разрушение экономической кооперации с Россией, энергетический кризис - все это только следствие ориентации ФРГ на США. Кто бы там ни президенствовал, Байден, Трамп или Харрис, в Америку как ориентир истово верит Мерц, а Шольц раньше вроде бы не верил, но теперь все равно подчиняется.

Если внешнее управление Германией еще сильнее примитивизируют, отказавшись от смены лиц даже внутри партий, через пять лет Мерц еще поработает главой МИД у нового-старого канцлера Шольца. Раз уж в период расцвета, совпавшим с периодом Меркель, из этого замкнутого круга не удалось выскочить, теперь и подавно сил не хватит.

Вот уж действительно - тоска смертная. Другими словами - Фридрих Мерц.

Источник - РИА Новости
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