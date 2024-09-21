"Разглобализация": ультрафиолетовая катастрофа в Бангладеш и не только, - Сергей Переслегин

14:17 22.09.2024 "Разглобализация"

ультрафиолетовая катастрофа в Бангладеш и не только



Сергей Переслегин



"ЗАВТРА". Сергей Борисович, как вы прокомментируете недавние события в Бангладеш, где после масштабных протестов произошла стремительная смена власти: на место подавшей в отставку и покинувшей страну премьер-министра Шейх Хасины пришло временное правительство. Какие силы стоят за этим переворотом и каковы его последствия?



Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Произошедшее в Бангладеш дает нам основание поговорить о понятии "ультрафиолетовой катастрофы" в управлении, а также о том, что такое государство, которое еще не готово стать государством.



Когда-то огромная территория Британской Индии в составе нынешних Индии, Пакистана, Бангладеш, Шри-Ланки (бывшего Цейлона), Непала и Бутана, пройдя сложный исторический путь, оказалась разделена по конфессиональному признаку. Сверх того, включавшая в себя множество народов, народностей, наций и языков колоссальная индийская цивилизация, которая, возможно, была праосновой для многих современных больших цивилизаций, в конечном итоге тоже развалилась на куски.



В ходе освободительной борьбы в 1947 году Британию вынудили покинуть свою бывшую колонию. Образовавшиеся независимые государства - Индия и Пакистан - никаких точных границ между собой не имели. Да и, в целом, по конфессиональному признаку нельзя провести сколько-нибудь точные границы. Население по религиозному признаку всегда смешано. В итоге Индия и Пакистан до сих пор находятся в нетерпимых отношениях и постоянно воюют.



Первая война между ними произошла в период обретения независимости. Потом был огромный конфликт в 1965 году, а еще более серьезный - в 1971-м. Пакистан изначально состоял из Западного Пакистана и Восточной Бенгалии, которую позже переименовали в Восточный Пакистан. Между ними было около 1600 км достаточно враждебной к ним индийской территории.



Демографически Западный Пакистан всегда уступал Восточному. Что касается экономики, каждая из сторон считала себя в этом вопросе более значимой. При этом надо иметь в виду, что фактически все пакистанские элиты происхождением были из Западного Пакистана, что имело большое значение.



"ЗАВТРА". Но Восточный Пакистан называют вообще самой бедной территорией на земном шаре.



Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Если критерием бедности является доля голодной смерти в общей смертности, то в этом смысле Восточный Пакистан никто не превзойдет. И проблема заключается не столько в огромной плотности населения и плохом сельском хозяйстве, сколько в том, что территория Нижней Бенгалии чрезвычайно низко расположена. Ее постоянно накрывают тропические циклоны, которые порой достигают катастрофического уровня. В такие периоды Бангладеш затопляется вместе с островами и прибрежьем. При этом уничтожается до 40–50% посевов, более половины продукции животноводства, конкретно стада животных и птицефабрики, страдает рыболовство, потому что стихия разбивает рыболовецкие суденышки, на которых местные жители выходят в море, и так далее.



"ЗАВТРА". То есть говорить об устойчивой хозяйственной деятельности и постоянной инфраструктуре там явно не приходится?



Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Да. Постоянны там только катастрофы, ведущие ко множеству бед. В 1943 году от массового голода погибло около трех миллионов человек. В 1970 году смертоносная тропическая буря, известная как циклон "Бхола", унесла, по разным оценкам, жизни от трехсот до пятисот тысяч жителей Восточного Пакистана. С точки зрения бенгальского населения, правительство, находящееся в Западном Пакистане, приложило минимальные усилия при ликвидации последствий этого стихийного бедствия, из-за чего в стране начались крупные беспорядки. В ответ Западный Пакистан провел чрезвычайно жестокую операцию "Прожектор". Началась она рейдом в Даккский университет, в ходе которого были убиты на месте практически все преподаватели и около трехсот студентов.



После этого вспыхнула партизанская война. Сформировались отряды движения "Мукти-бахини", боровшиеся под руководством пакистанских же офицеров с пакистанской армией. Началась гражданская война в Восточном Пакистане, в которую немедленно вмешалась Индия. Пакистан этого ожидал и решил организовать против нее шестидневную войну по схеме Израиля в 1967-м, начав военные действия неожиданным ударом по индийским воздушным базам. И эта атака полностью провалилась.



Индия немедленно объявила состояние войны, после чего ее армия вошла в Восточный Пакистан. Правительство Западного Пакистана сделать там уже ничего не могло, кроме одного: оно уничтожило оставшихся интеллектуалов буквально за два дня до капитуляции пакистанских войск в Восточном Пакистане. Тогда Пакистан, понимая, что он ничего не в состоянии сделать на восточных территориях, попытался атаковать Индию на границе с Западным Пакистаном. Операция прошла крайне неудачно. Война 1971 года завершилась образованием государства Бангладеш, которое сразу заключило союз с Индией. К власти пришел Муджибур Рахман, который до этого был лидером оппозиции.



Несмотря на то, что со времени тех событий прошло более пятидесяти лет, они имеют прямое отношение к происходящему в Бангладеш сейчас.



"ЗАВТРА". На примере уже не первой страны мы сталкиваемся с тем, что не доигранные когда-то конфликты сейчас самое время переиграть…



Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Да. В 1974 году в Бангладеш произошло очередное разрушительное наводнение. Правительство страны не сумело справиться с его последствиями. Рахман резко потерял популярность, и 15 августа 1975 года в стране произошел государственный переворот. Рахмана, членов правительства, а также их семьи, в том числе детей, убили. Никто в этот процесс не вмешался - ни Индия, ни Пакистан, ни США, ни Великобритания, ни даже активно поддерживающий Рахмана Советский Союз.



В 1977 году к власти пришел Зиаур Рахман, он же - генерал Зия, который навел относительный порядок в стране, но в 1981 году также погиб в ходе переворота. К власти в Бангладеш на какое-то время пришли гражданские, а потом ее взял генерал Хуссейн Эршад, которого в 1990 году сменила вдова генерала - Халеда Зия. Она по сию пору руководит одной из двух базовых партий Бангладеш. Во главе второй партии - Шейх Хасина, выжившая дочь Муджибура Рахмана.



Таким образом, в Бангладеш постоянно делят власть две тесно связанные между собой семьи. Формально у каждой из них есть своя партия: одна больше религиозная - промусульманская, другая больше национальная - пробенгальская. И эти партии постоянно пребывают в жесточайшем конфликте.



Шейх Хасина находилась в кресле премьер-министра с 2009 года. Правила не хуже и не лучше любого другого тамошнего политика. А для Бангладеш какой-то порядок лучше, чем всеобщее разрушение.



"ЗАВТРА". Но, судя по всему, в социальной сфере там любят повторять то же, что так часто у них проделывает природа…



Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Совершенно точно. Но здесь есть еще одна, несколько неожиданная, тонкость. Дело в том, что война за независимость, которую Восточный Пакистан с помощью Индии вел против Западного, была весьма кровавой. Число уничтоженных в ней людей, по разным оценкам, колеблется от 300 тысяч до 3 миллионов. И те, кто участвовал в той войне на ее партизанской стадии, то есть до вступления индийских войск на территорию Бангладеш, объявлены наследственными героями. Это означает, что сначала они сами, затем их дети и внуки имеют особые льготы для поступления в хорошие университеты. А только университет дает выход на госслужбу, и только госслужба в Бангладеш дает возможность сделать нормальную карьеру и получать хороший заработок выходцам из низов.



А более половины мест в университете оказываются льготными, их получают потомки участников революционного движения, выходцы из отдаленных территорий и этнические меньшинства. Именно вокруг решения Шейх Хасины распространить привилегии на внуков и начались протесты. Первые из них прошли еще в 2022 году и в 2024-м привели к госперевороту.



Премьер-министр пыталась подавить протесты с помощью армии. Но та оказалась, скорее, на стороне ее противников. В результате чего Шейх Хасина собрала вещи и в течение 45 минут покинула страну. Формально она - гражданка Великобритании. Сейчас находится в Индии и хочет получить там политическое убежище, что может и не получиться, поскольку на родине ее объявили диктатором.



"ЗАВТРА". Тем не менее Шейх Хасина, попросив убежища в Британии, неожиданно сказала о том, что ее отставка якобы связана с отказом передать США остров Святого Мартина в Бенгальском заливе под строительство военной базы. Для чего ей понадобилось подобное заявление?



Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда вроде бы абсолютно разнородные события сплетаются друг с другом так, будто кто-то решил, что все должно быть связано со всем, и ничего случайного в мире не происходит. Дело в том, что первоначально, когда Шейх Хасина бежала из Бангладеш в Индию, она ни о чем подобном не упоминала.



Замечу, что Великобритания в викторианский век строила военно-морские базы везде, где это было ей хоть сколько-нибудь желательно, и в Индийском океане их насчитывалось довольно много. Но упомянутый остров она не использовала совсем. Также сложно представить, что американцы, имея в своем распоряжении Диего-Гарсия, так уж невероятно нуждаются в данной базе. Я вообще сильно сомневаюсь, что США просили Шейх Хасину об этом и что данная история не была ею придумана.



"ЗАВТРА". Против кого была бы нацелена эта база?



Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Не имеет большого значения, против кого Штаты могли использовать военную базу: против Индии, как говорят одни эксперты, или против Мьянмы, как предполагают другие. Важно не это. Мы привыкли к тому, что США и Великобритания как англосаксонский мир всегда действуют совместно. И вдруг сложилась ситуация, когда основанием для предоставления Шейх Хасине политического убежища в Великобритании являются недружественные действия по отношению к ней американцев.



"ЗАВТРА". То есть, если британцы дадут ей политическое убежище, то распишутся в том, что согласны с заявлением Шейх Хасины?



Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Да. И в том, что между Великобританией и США есть серьезные разногласия.



"ЗАВТРА". А они есть?



Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Напомню, что совсем недавно Англия находилась на пороге гражданской войны после убийства мигрантами британских школьниц. Страну охватили беспорядки, устраивались массовые драки, убийства, поджоги. Все ожидали, что правительство и полиция станут жестко наказывать мигрантов, а к выступающим против них отнесутся более снисходительно. Но то, что случилось дальше, многих удивило, а в какой-то мере и ужаснуло. Среди мигрантов-мусульман практически никого не наказали. При этом с противоборствующей стороны арестовали более 10 тысяч человек, из которых свыше 4 тысяч уже осуждены судом по ускоренной процедуре судопроизводства. И это все случилось в Великобритании, считающейся оплотом демократии, либерализма и социальных свобод. Если бы подобное произошло в любой другой стране, весь мир бы заговорил о полицейском режиме, который "сбросил последнюю маску и уже готов идти до конца в своей звериной ненависти к собственному народу".



И в США, где ожидаются президентские выборы, сегодня тоже сложилась неоднозначная ситуация. В данное время Трамп уже может рассчитывать на 280 голосов выборщиков, при этом для победы ему достаточно 270. Но фактически вся американская пресса пишет о колоссальной популярности у избирателей Камалы Харрис, которая, по мнению СМИ, "несомненно обойдет своего главного конкурента". Трамп и раньше, будучи президентом страны, и сейчас в качестве кандидата на эту должность последовательно отстаивает идею жесткого ограничения прав мигрантов. И случись в Америке при его президентстве нечто, подобное произошедшему в Британии, думаю, в Штатах при ускоренном судопроизводстве сажали бы именно мигрантов, а не наоборот.



"ЗАВТРА". Значит, своими действиями Лондон показывает, что поддерживает Харрис?



Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Совершенно отчетливо видно, что Британия в этой ситуации уверена в победе Демократической партии и Камалы Харрис и своими решениями присягает транснационалам. В то же время 76-летняя очень неглупая Шейх Хасина исходит из того, что все же выборы выиграет Трамп, и отношения между США и Соединенным Королевством резко ухудшатся. Опытный политик Шейх Хасина довольно четко пытается сыграть на этом противоречии и на том, что она будет нужна Великобритании транснационалов против Америки националов.



Хочу также отметить опубликованный недавно такими организациями, как Римский клуб и Совет по будущему человечества, документ с названием "Круглый стол о будущем человечества: всемирный призыв к действию в условиях множественных кризисов, охвативших человечество". Фактически это есть следующая великая декларация транснационалов после известной книги Клауса Шваба, которая хоть и появилась несвоевременно, но была хорошо и понятно написана и переведена на множество языков. Новый документ гораздо в меньшей степени рассчитан на чтение широкими слоями населения. Думаю, многие мировые элиты отнесутся к нему отрицательно. Например, в нем прописан полный запрет ядерного оружия и его отмена, что, конечно, совершенно не устраивает ни Россию, ни Китай, ни даже Великобританию, Францию и Израиль. Также документ содержит идею добровольного сокращения мирового населения в разы. Здесь мне даже комментировать нечего. Нечто подобное предлагал Адольф Гитлер, тогда это называлось "обезлюживанием территорий".



Правительство Великобритании сейчас делает ставку либо на победу Харрис, либо на то, что эта победа будет провозглашена. Понятно, что в подобных условиях гражданский конфликт в США неизбежен, и начнется период, когда Британия реально станет точкой сбора всех транснационалов в мире. Именно для этого Соединенное Королевство сейчас развязало войну против собственного народа и против его традиционных ценностей. Нужно иметь в виду, что подобный транснациональный либерализм является прямым противником классического британского национального либерализма. Британия готовит у себя почву для гражданской войны, она сделала свою ставку. Но думаю, что в этой ставке Лондон проиграет, и очень сильно.



"ЗАВТРА". Скоро станет понятно, насколько ставка Британии соответствует действительности. Но что на данный период времени будет происходить в Бангладеш?



Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Произошедшее там студенческое восстание, как и все прежние, было спровоцировано очередным тайфуном, но в данном случае было подкреплено желанием избавиться от странной системы льгот в стране.



Думаю, что закончится этот переворот тем, что к власти придет вдова генерала Зия или кто-нибудь из ее наследников. Последнее даже более вероятно. В результате семейные разборки в Бангладеш будут продолжаться и следующие 20 лет ровно по той же самой схеме.



Но хотелось бы обратить внимание на следующее. Историческая трагедия Бангладеш в том, что уровень сознания как самого народа, так и политических элит Бангладеш пока недостаточен для формирования нормального государства, но достаточен для того, чтобы организовать движение за независимость, особенно при условии его поддержки какой-то сильной страной. Как это было ранее со стороны Индии и отчасти Советского Союза. И в этом проблема очень многих постколониальных держав. Они уже достаточно сильны и имеют серьезное политическое самосознание, чтобы освободиться от колониальной зависимости, но еще недостаточно развиты для того, чтобы понять, каким именно образом организуется политическая жизнь. При этом они пытаются создать у себя формальные демократии, но традиции этого у них нет, поэтому все во власти крутится вокруг тех или иных семейных кланов.



"ЗАВТРА". Вы говорите, что партии в Бангладеш фактически равны семье. Но хотят ли сами партии создать эти демократии? Или их, как прокси-инструменты, создает как раз внешняя сторона, которая тем самым, не особо желая вникать в особенности внутренней ситуации, делает для себя удобным управление?



Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Я даже не уверен, что внешняя сторона. Может быть, даже просто мода на то, что режимы в наше время должны быть демократическими и любая власть должна поддерживаться демократическими выборами. В результате возникает совершенно ненормальная ситуация, когда у вас очевидно автократический режим, но при этом его нужно все время легитимизировать через выборную процедуру.



К сожалению, деколонизация, произошедшая в 1960-е годы и позднее, далеко не во всех случаях способствовала развитию национального государства. Значительно чаще это был переход от колониализма к неоколониализму, при котором транснациональные корпорации получают всю прибыль, а ответственность несут местные политические элиты, с которыми при необходимости просто расправляются. В Бангладеш в этом смысле все очень четко. В ней не было ни одного переворота, при котором не расправлялись бы с кусочком элиты, включая жен, детей, родственников и так далее.



Здесь необходимо обратить внимание на то, что вероятность голода в Бангладеш больше, чем в любой другой стране мира. А с учетом численности населения, которая на данный момент составляет 171 миллион человек, можно понять имеющийся здесь уровень организации медицинской помощи, степень развития инфраструктуры. Хотя с учетом мощи тамошних циклонов даже хорошая инфраструктура была бы разрушена. Поэтому голод в Бангладеш - это очень и очень серьезный прогноз. И если он начнется, то может спровоцировать следующую большую войну между Индией и Пакистаном. С учетом того, что обе эти страны - ядерные державы, и того, что с 1948 года до сегодняшнего дня они постоянно находятся в том или ином более или менее горячем конфликте, сегодняшнее не самое значительное для Бангладеш событие для внешнего мира может оказаться гораздо более серьезным моментом.



"ЗАВТРА". Хотелось бы еще обсудить новость о том, что, по данным китайских СМИ, Россия отказывается от сотрудничества с Китаем по строительству железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом. Как это объяснить и что за этим последует?



Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Смысл идеи глобализации заключается в том, что все то, что нельзя произвести в своей стране, можно купить в другом месте. Раньше была западная глобализация, и, например, те же "Сапсаны" мы приобретали у "Сименса" на Западе. Теперь пришла восточная глобализация, и большие преимущества мы видим в сотрудничестве с Китаем. КНР действительно имеет великолепный опыт создания высокоскоростных магистралей. При этом надо понимать, что Россия должна уметь самостоятельно производить все необходимое для своего существования и безопасности.



Высокоскоростной железнодорожный транспорт крайне важен для такой огромной страны, как наша, где рельсовая связанность до сих пор является одной из ведущих и неизменных данностей. Думаю, что Владимир Владимирович Путин изучил опыт Коммунистической партии Китая по созданию подобных магистралей и обратил внимание на то, что КНР в результате получила не только сами магистрали, но и огромное количество предприятий двойного назначения. Соответственно, намерение иметь не только сами технологии, но и ту конверсию, которую неизбежно вызывает их создание, - это очень точно и правильно.



Хотелось бы добавить, что кроме скоростных железнодорожных магистралей нам необходимо вкладывать средства и в расширение сети аэродромов, включая капиллярные сети малой авиации. А также России нужно как можно быстрее выпустить собственный сверхзвуковик - пассажирский самолет, в то же время используя его производство как технологию двойного и кратного назначения. Надеюсь, что вслед за решением по железным дорогам последуют такие же по авиации и судостроению.



Беседовал Наталья Луковникова



Выступления Сергея Переслегина можно посмотреть на канале "Социософт.ТВ" в Телеграме, на Дзене, в ВК, на Рутубе Источник - Завтра

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