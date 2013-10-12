В Казахстан прибывают мощи блаженной Матроны Московской

14:23 22.09.2024 С 28 сентября по 10 ноября 2024 года, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Казахстанский Митрополичий округ посетит великая святыня – мощи и часть ризы блаженной старицы Матроны Московской, почитаемой миллионами православных верующих по всему миру.



Паломничество святыни приурочено к празднованию 25-летия Астанайской и Алма-Атинской епархии и предстоящему 15-летию утверждения канонического статуса Казахстанского Митрополичьего округа.



В ответ на ходатайство митрополита Астанайского и Казахстанского Александра Его Святейшество преподал свое Первосвятительское благословение на принесение мощей блаженной Матроны в епархиальные центры для молитвенного поклонения и духовного укрепления казахстанцев. Святыню в паломничестве будут сопровождать митрополит Александр, казахстанские архипастыри и духовенство.



Поддержка принесению святыни оказывается общественным фондом "Апостол" (президент – Г.Г. Сосновский).



10.09.2024



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График пребывания ковчега с мощами блаженной Матроны Московской



28 сентября, суббота

10:00 – встреча честны́х мощей в Успенском кафедральном соборе Астаны и совершение Божественной Литургии, по окончании которой начнется поклонение святыне.

Адрес: 6 микрорайон, ул. Куйши Дина, 27



29 сентября, воскресенье

10:00 – Божественная Литургия в Успенском кафедральном соборе Астаны. Поклонение святыне до 16:00

20:00 – встреча честны́х мощей в Софийском соборе Иверско-Серафимовского монастыря Алма-Аты. Молебен, по окончании которого начнется поклонение святыне.

Адрес: ул. Латифа Хамиди, 30, угол ул. Жангельдина и ул. Ашимбаева



30 сентября, понедельник, день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии – небесных покровительниц Алма-Аты и Семиречья

09:00 – Божественная Литургия в Софийском соборе Иверско-Серафимовского монастыря Алма-Аты, по окончании которой продолжится поклонение святыне.



30 сентября – 7 октября

Мощи блаженной Матроны будут пребывать в Софийском соборе.

Доступ к святыне с 7:00 до 21:00

7 октября, понедельник

16:30 – Молебен. Прощание со святыней в Софийском соборе Иверско-Серафимовского монастыря



8 – 9 октября

Мощи блаженной Матроны посещают город Уральск.

Место пребывания святыни:

8 октября – храм Христа Спасителя, "Золотая церковь".

Адрес: проспект Достык, 202

9 октября – Михаило-Архангельский кафедральный собор.

Адрес: проспект Достык, 68



12 – 13 октября

Мощи блаженной Матроны посещают город Костанай.

Место пребывания святыни – Константино-Еленинский собор.

Адрес: ул. Алтынсарина, 206



14 октября, понедельник, праздник Покрова Божией Матери

Мощи блаженной Матроны посещают город Рудный.

Место пребывания святыни – Иоанно-Богословский кафедральный собор.

Адрес: ул. Парковая, 55



16 – 17 октября

Мощи блаженной Матроны посещают город Павлодар.

Место пребывания святыни – Благовещенский кафедральный собор.

Адрес: ул. Торайгырова, 1/5



21 – 22 октября

Мощи блаженной Матроны посещают город Караганду.

Место пребывания святыни – Троице-Севастиановский собор.

Адрес: ул. Новая, 29



26 – 27 октября

Мощи блаженной Матроны посещают город Талдыкорган.

Место пребывания святыни – Иоанно-Богословский собор.

Адрес: ул. Шевченко, 100



1 – 3 ноября

Мощи блаженной Матроны посещают город Петропавловск.

Место пребывания святыни – Вознесенский кафедральный собор.

Адрес: ул. Ж. Кизатова, 55



9 – 10 ноября, суббота

Мощи блаженной Матроны посещают город Усть-Каменногорск.

Место пребывания святыни – Андреевский кафедральный собор.

Адрес: ул. Лихарева, 16



Более подробную информацию о пребывании мощей блаженной Матроны Московской в городах Казахстана можно будет узнать на официальных сайтах и страницах в социальных сетях епархий Митрополичьего округа.



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Житие блаженной старицы Матроны Московской



Родилась блаженная Матрона (Матрона Димитриевна Никонова) в 1885 году в селе Себино Епифанского уезда Тульской ryбернии. Родители ее - Димитрий и Наталия, крестьяне, были людьми благочестивыми, честно трудились, но жили бедно. В семье было четверо детей: Двое братьев - Иван и Михаил, и две сестры - Мария и Матрона. Матрона была младшей.



Еще до Рождения девочки, мать Матроны решила отдать будущего ребенка в приют, где дети бедняков воспитывались на средства благотворителей, но увидела вещий сон. Еще не родившаяся дочь явилась Наталии во сне в виде белой птицы с человеческим лицом и закрытыми глазами и села ей на правую руку. Приняв сон за знамение, богобоязненная женщина отказалась от мысли отдать ребенка в приют. Дочь родилась слепой, но мать любила свое "дитя несчастное".



При крещении, когда священник опустил дитя в купель, присутствующие увидели над младенцем столб благоухающего легкого дыма. Священник, отец Василий, которого прихожане почитали как праведника и блаженного, был несказанно удивлен: "Я много крестил, но такое вижу в первый раз, и этот младенец будет свят". Еще отец Василий сказал Наталии: "Если девочка что-то попросит, вы обязательно обратитесь прямо ко мне, идите и говорите прямо, что нужно".



Воистину Матрона была избранницей Божией. Господь научил ее поститься еще во младенчестве: часто ее мать жаловалась подруге: "Что мне делать? Девка грудь не берет в среду и пятницу, спит в эти дни сутками, разбудить ее невозможно". На груди девочки была выпуклость в форме креста, нерукотворный нательный крестик. Позже, когда ей было уже лет шесть, мать как-то стала ругать ее: "Зачем ты крестик с себя снимаешь?" "Мамочка, у меня свой крестик на груди", - отвечала девочка. "Милая дочка, - опомнилась Наталия, - прости меня! А я-то все тебя ругаю..."



Другие дети часто дразнили Матрону, даже издевались на ней: девочки стегали ее крапивой, зная, что она не увидит, кто именно ее обижает. Они сажали ее в яму и с любопытством наблюдали, как она наощупь выбиралась оттуда и брела домой. Матрона была не просто слепая - у нее совсем не было глаз. Глазные впадины закрывались плотно сомкнутыми веками, как у той белой птицы, что видела ее мать во сне. Но Господь дал ей духовное зрение. Еще в младенчестве по ночам, когда родители спали, она пробиралась в святой угол, каким-то непостижимым образом снимала с полки иконы, клала их на стол и в ночной тишине играла с ними. Отвергнутая сверстниками, она обрела святых общниками своих детских игр.



С семи-восьмилетнего возраста у Матроны открылся дар предсказания и исцеления больных. Однажды девочка сказала матери: "Мама, готовься, у меня скоро будет свадьба". Мать удивилась и рассказала об этом священнику, тот пришел, причастил девочку. И вдруг через несколько дней одна за другой стали подъезжать к их дому повозки, идут и идут люди со своими бедами и горестями, везут больных и почему-то все спрашивают Матрону. Она читала над ними молитвы и очень многих исцеляла. "Матрюшенька, да что же это такое?" - спросила ее мать. А она и отвечает: "Я же тебе говорила, что будет свадьба".



Так уже с ранних пор Господь отметил Матрону даром духовного рассуждения, прозорливости и исцеления. Девочка чувствовала приближение опасности, предвидела стихийные и общественные бедствия. По ее молитве люди получали исцеление от болезней и утешение в скорбях. К ней стали все чаще ходить и ездить отовсюду. Не только из окрестных сел и деревень, но и из дальних краев приходили к ней страждущие, привозили даже лежачих больных, которых девочка поднимала на ноги. Желая отблагодарить Матрону, они оставляли ее родителям продукты и подарки. Так девочка, вместо того чтобы стать обузой для семьи, стала ее главной кормилицей.



Дом Никоновых находился поблизости от церкви Успения Божией Матери. Родители Матроны отличались глубоким благочестием и любили вместе бывать на богослужениях. Матрона буквально выросла в храме, ходила на службы сначала с матерью, потом одна, при всякой возможности. Не зная, где дочка, мать обычно находила ее в церкви. У нее было свое привычное место - слева, за входной дверью, где она неподвижно стояла во время службы. Она хорошо знала церковные песнопения и часто подпевала певчим. Видимо, еще в детстве Матрона стяжала дар непрестанной молитвы.



Когда мать, жалея ее, говорила Матронушке: "Дитя ты мое несчастное!" - та удивлялась: "Я-то несчастная? У тебя Ваня несчастный да Миша". Она провидела будущее отступление своих братьев от Бога.



Несмотря на слепоту, Матрона говорила об окружающем мире так, как будто видела его глазами. Как-то она сказала своей знакомой: "Мне Бог однажды открыл глаза и показал мир и творение Свое. И солнышко видела, и звезды на небе, и все, что на земле, красоту земную: горы, реки, травку зеленую, цветы, птичек..."



Но не только духовно желала Матрона бывать в дальних краях. Она очень хотела посетить святые места, поклониться святыням земли русской. Помогла ей в этом дочь местного помещика, благочестивая и добрая девица Лидия Янькова. Она брала Матрону с собой в паломничества: в Киево-Печерскую лавру, Троице-Сергиеву лавру, в Петербург, другие города и святые места.



На 17-м году Матрона лишилась возможности ходить: у нее внезапно отнялись ноги. До конца дней своих она была "сидячей". И сидение ее в разных домах и квартирах, где она находила приют, продолжалось еще 50 лет. Она никогда не роптала из-за своего недуга, а смиренно несла этот тяжкий крест, данный ей от Бога.



Еще в раннем возрасте Матрона предсказала революцию, как "будут грабить, разорять храмы и всех подряд гнать". Образно она показывала, как будут делить землю, хватать с жадностью наделы, лишь бы захватить себе побольше, а потом все бросят землю и побегут кто куда. Земля никому не нужна будет.



Однажды Матрона попросила мать передать священнику, что у него в библиотеке, в таком-то ряду, лежит книга с изображением иконы "Взыскание погибших". Батюшка очень удивился. Нашли икону, а Матрона и говорит: "Мама, я выпишу такую икону". Мать опечалилась: чем же за нее платить? Но Матрона говорила: "Мама, мне все снится икона "Взыскание погибших". Божия Матерь к нам в церковь просится". Она благословила женщин собирать деньги на икону по всем деревням. Люди жертвовали на икону от чистого сердца, с глубокой верой, лишь один мужик дал рубль нехотя, а его брат - одну копейку на смех. Когда деньги принесли к Матронушке, она перебрала их, таинственным образом нашла этот рубль и копейку и сказала матери: "Мама, отдай им, они мне все деньги портят".



Матрона велела иконописцу покаяться в грехах, исповедаться и причаститься Святых Христовых Таин. Потом она спросила: "Ты точно знаешь, что напишешь эту икону?" Тот ответил утвердительно и начал писать икону, но у него ничего не получалось. Тогда Матрона указала ему, что есть еще грех, в котором он не раскаялся, и помогла осознать его. Он был потрясен, снова пошел к священнику, покаялся, снова причастился, попросил у Матроны прощения. "Иди, теперь ты напишешь икону Царицы Небесной" - сказала она ему.



На собранные по деревням деньги по благословению Матроны была заказана в Богородицке и другая икона Божией Матери "Взыскание погибших". Когда она была готова, ее несли крестным ходом с хоругвями от Богородицка до самой церкви в Себино. Этот образ Божией Матери стал главной местной святыней и прославился многими чудотворениями. Когда бывала засуха, его выносили на луг посреди села и служили молебен. После него люди еще не успевали дойти до своих домов, как начинался дождь.



На протяжении всей жизни блаженную Матрону окружали иконы. В комнате, где она жила особенно долго, было целых три красных угла, а в них - иконы сверху донизу, с горящими перед ними лампадами.



Непостижимым образом Господь открывал Своей избраннице, которая никогда не училась грамоте, даже такие знания, которым учат только в училищах и институтах, если это нужно было для помощи ближним. Одной ее знакомой, Зинаиде Ждановой, которая очень почитала ее и много ей помогала, необходимо было срочно защитить архитектурный проект. Начальство же делало все, чтобы эта защита не состоялась. Позже Жданова рассказывала: "Матушка выслушала меня и говорит: "ничего, ничего, защитишься! Вот вечером будем пить чай, поговорим!" Я еле-еле дождалась вечера, и вот матушка говорит: "Поедем мы с тобой в Италию, во Флоренцию, в Рим, посмотрим творения великих мастеров..." И начала перечислять улицы, здания! Остановилась: "Вот палаццо Питти, вот другой дворец с арками, сделай так же, как и там - три нижних этажа здания крупной кладкой и две арки въезда". Я была потрясена ее ведением. Утром прибежала в институт, наложила кальку на проект и коричневой тушью сделала все исправления. В 10 часов прибыла комиссия. Посмотрели мой проект и говорят: "А что, ведь проект получился, отлично выглядит - защищайтесь!"".



Много людей приходило к Матроне со своими болезнями и скорбями. Имея предстательство пред Богом, она помогала многим. Матрона молилась за людей, испрашивая у Него чудесную помощь недугующим. Она читала молитву над водой и давала ее приходившим к ней. Пившие воду и окроплявшиеся ею избавлялись от различных напастей. Освящение воды по церковному чину может совершать только священник. Конечно, блаженная Матрона, для которой каноны и установления Церкви были непреложным духовным законом, не дерзала совершать ничего подобного, но мы знаем, что благодатными целительными свойствами обладает не только освященная в храме вода, но и вода некоторых водоемов, источников, колодцев, облагодатствованных молитвенной жизнью близ них святых людей, явлением чудотворных икон.



После революции 1917 года оба брата Матроны, Михаил и Иван, вступили в большевистскую партию, Михаил стал сельским активистом. Они стыдились своей сестры. Присутствие в их доме блаженной, которая целыми днями принимала народ, делом и словом учила хранить веру православную, становилось для братьев невыносимым. Они опасались репрессий. Жалея их, матушка переехала в Москву, в которой прожила до конца своих дней. В этом огромном столичном городе было множество несчастных, потерянных, отпавших от веры, духовно больных людей с запутанным сознанием, отравленной ядом атеизма душой. Ее духовно-молитвенное служение многих отвратило от гибели и привело ко спасению.



Москву блаженная очень любила, говорила, что это святой город и сердце России, хотя для самой Матроны жизнь в Москве была постоянным скитанием по родным и знакомым, по домикам, квартирам, подвалам... Она стала бездомной странницей. Вместе с ней жили и ухаживали за ней послушницы - хожалки. Порой ей приходилось жить у людей, относившихся к ней враждебно. С жильем в Москве было трудно, выбирать не приходилось. Некоторые места Матрона покидала спешно, духом предугадывая готовящиеся неприятности, всегда накануне прихода к ней милиции, так как жила без прописки. Времена были тяжелые, и люди боялись ее прописать. Тем она спасала от арестов и репрессий не только себя, но и приютивших ее хозяев.



Зинаида Жданова рассказывала, какие лишения порой приходилось претерпевать блаженной. Однажды глубокой осенью, во время войны, она пришла в маленький фанерный домик, где в то время жила Матрона. В домике стоял густой, сырой и промозглый пар от какой-то печки. Блаженная лежала на кровати лицом к стене, и не могла повернуться, потому что волосы ее примерзли к стене, насилу их отодрали. Переезжать же в более удобное место она не согласилась: "Бог не велел, чтобы вы потом не пожалели".



Жила Матрона в Москве в разных местах, но дольше всего (с 1942 по 1949 гг.) она прожила на Арбате, в Староконюшенном переулке, у матери Зинаиды Ждановой.



Много раз Матрону хотели арестовать; чаще всего накануне возможного ареста она перебиралась в другое место, но однажды, зная, что за ней должны прийти, она осталась в доме. Когда милиционер пришел забирать Матрону, она ему говорит: "Иди, иди скорей, у тебя несчастье в доме! А слепая от тебя никуда не денется: я сижу на постели, никуда не хожу". Он послушался, поехал домой, а у него в доме пожар, и жена сильно обгорела. Он успел довести ее до больницы, благодаря чему она осталась жива. На следующий день, когда он пришел на работу, его спросили: "Ну что, слепую забрал?" "Слепую я забирать никогда не буду, - ответил он. - Если б слепая мне не сказала, я бы жену потерял".



Внешне жизнь ее текла однообразно: днем - прием людей, ночью - молитва. Подобно древним подвижникам, она никогда не укладывалась спать по-настоящему, а дремала, лежа на боку, на кулачке. Так проходили годы.



Как-то в 1939 или 1940 году Матрона сказала: "Вот сейчас вы все ругаетесь, делите, а ведь война вот-вот начнется. Конечно, народу много погибнет, но наш русский народ победит". "Победа будет за нами, - говорила она в начале 1941 года. - Москву враг не тронет, она только немного погорит. Из Москвы уезжать не надо".



Порой люди не могли понять действий блаженной, но за ними всегда стоял какой-то духовный смысл. Когда началась война, матушка просила всех приходящих к ней приносить ивовые ветки. Она их ломала на палочки одинаковой длины, очищала от коры и молилась. Ее ближние вспоминали, что пальцы ее были в ранках. Матрона могла духовно присутствовать в различных местах, для ее духовного взора пространства не существовало. Она часто говорила, что бывает невидимо на фронтах, помогает нашим воинам. Она передала всем, что в Тулу немцы не войдут. Ее пророчество оправдалось.



В день Матрона принимала до 40 человек. Люди приходили со своими бедами, душевной и телесной болью. Она никому не отказывала в помощи, кроме тех, кто приходил с лукавым намерением. Иные видели в матушке народную целительницу, которая в силах снять порчу или сглаз, но после общения с ней понимали, что перед ними Божий человек, и обращались к Церкви, к ее спасительным таинствам. Помощь ее была бескорыстной, она ни с кого ничего не брала, а все, что ей приносили, тут же отдавала тем, кто жил рядом с ней, а они раздавали людям. Фактически она не имела ничего своего.



Молитвы матушка читала всегда громко. Знавшие ее близко говорят о том, что молитвы эти были известные, читаемые в храме и дома: "Отче наш", "Да воскреснет Бог", девяностый псалом, "Господи Вседержителю, Боже сил и всякия плоти" (из утренних молитв) и другие. Она подчеркивала, что помогает не сама, а Бог - по ее молитвам: "Что, Матронушка - Бог, что ли? Бог помогает!" - говорила она. Исцеляя недужных, матушка требовала от них веры в Бога и исправления греховной жизни. "Веруешь ли, - спрашивала она, - что Господь силен тебя исцелить?" Наказывала всем носить нательный крест.



Порой, от отчаяния найти помощь где-то еще, к ней приходили и совсем неверующие люди. "Я не знаю, как это - верить", - сказала ей одна женщина. Но матушка помогала всем, кто ждал помощи, и через это отогревались сердца, открывались для веры и любви к Богу. Своим самоотверженным служением блаженная приводила к Богу многие души.



Однажды верующая женщина, почитавшая Матрону, по дороге к ней встретила генерала с женой, которые только что забрали свою дочь из психиатрической лечебницы, но врачи ей не смогли помочь. Вдруг эта девушка (ей было 18 лет) начала лаять. Женщина сказала ее маме: "Жаль мне вас, давай завезем дочку к Матронушке..." Отец этой девушки, генерал, сначала и слышать ничего не хотел, говорил, что все это выдумки. Но жена его настояла, и они поехали к Матронушке. Когда девушку подводили к Матронушке, она сперва остолбенела, потом стала на Матрону плевать, вырывалась. "Оставьте ее, - сказала Матрона, - теперь она уже ничего не сделает". Девушку отпустили. Она упала, стала биться и кружиться по полу, ее стало рвать кровью. Потом девушка уснула и проспала трое суток. За ней ухаживали. Когда она очнулась и увидела мать, то спросила: "Мама, где мы находимся?" "Мы, дочка, находимся у прозорливого человека", - ответила та и рассказала все, что с ней было. С этого времени девушка совершенно исцелилась.



Матушка Матрона всю жизнь боролась за каждую приходящую к ней душу. Она никогда не сетовала, не жаловалась на трудности своего подвига. "Не могу себе простить, что ни разу не пожалела Матушку, хотя и видела, как ей было трудно, как она болела за каждого из нас, - вспоминала позже Зинаида Жданова. - Свет тех дней согревает до сих пор. В доме перед образами теплились лампады, любовь матушки и ее тишина окутывали душу. В доме были святость, радость, покой, благодатное тепло. Шла война, а мы жили как на небе".



Матрона утешала, успокаивала болящих, гладила их по голове, осеняла крестным знамением, иногда шутила, порой строго обличала и наставляла. Она не была строгой, была терпима к человеческим немощам, сострадательна, тепла, участлива, всегда радостна, никогда не жаловалась на свои болезни и страдания. Матушка не проповедовала, не учительствовала, она вообще была немногословна. Давала конкретный совет, как поступить в той или иной ситуации, молилась и благословляла.



Матрона учила предавать себя в волю Божию, жить с молитвой, часто налагать на себя и окружающие предметы крестное знамение: "Силою Честнаго и Животворящего Креста спасайтесь и защищайтесь!" Советовала чаще причащаться Святых Христовых Таин. Учила любить и прощать старых и немощных: "Если вам что-нибудь будут неприятное или обидное говорить старые, больные или кто из ума выжил, то не слушайте, а просто им помогите". Лечиться у врачей матушка не отговаривала, даже наставляла, что лечиться нужно обязательно. Говорила, что тело - домик, Богом данный, при необходимости его нужно ремонтировать.



Матрона часто исповедовалась и причащалась. Непрестанная молитва и причастие помогали блаженной нести крест служения людям. Отчитывая бесноватых, молясь за каждого, разделяя в душе людские скорби, матушка так уставала, что к концу дня не могла даже говорить с близкими и только тихо стонала, лежа на кулачке.



Внутренняя, духовная жизнь блаженной оставалась тайной даже для близких к ней людей. Как настоящая подвижница, блаженная учила не словами, а всей своей жизнью. Не имевшая возможности ходить, она учила и учит людей идти по трудному пути спасения.



Последний земной приют Матрона нашла в доме близ подмосковной станции Сходня, где поселилась у дальней родственницы. Лишь перед самой кончиной матушка, уже совсем слабая, ограничила прием, но люди все равно шли, и некоторым она не могла отказать в помощи. О времени кончины ей было открыто Господом за три дня, и она сделала все необходимые распоряжения. Она не велела приносить на похороны венки и пластмассовые цветы.



Перед смертью пришел ее исповедовать священник. Матронушка выглядела взволнованной. "Да неужели и вы боитесь смерти?" - спросил батюшка. "Боюсь", - отвечала матушка, по своему смирению, ибо видела себя обыкновенным грешным человеком.



2 мая 1952 года она почила. 3 мая в Троице-Сергиевой лавре на панихиду была подана записка о упокоении новопреставленной блаженной Матроны. Среди множества других она привлекла внимание служащего иеромонаха. "Кто подал записку? - взволнованно спросил он. - Что, она умерла?" (многие московские священники и насельники Лавры хорошо знали и почитали Матрону). Старушка с дочерью, приехавшие из Москвы, подтвердили: накануне матушка скончалась, и нынче вечером гроб с телом будет поставлен в московской церкви Ризоположения на Донской улице. Так лаврские монахи узнали о кончине Матроны и смогли приехать на ее погребение.



4 мая, в Неделю святых Жен-мироносиц, при большом стечении народа состоялось погребение блаженной Матроны. По ее желанию она была погребена на Даниловском кладбище, чтобы "слышать службу" (там находился один из немногих действующих московских храмов). Отпевание и погребение блаженной были началом ее прославления в народе как угодницы Божией.



Перед смертью блаженная говорила: "Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам". К ее могилке на Даниловском кладбище приезжали люди не только со всех концов России, но и из-за рубежа со своими бедами и болезнями.



Природа подвига блаженной Матроны своими корнями уходит в многовековые традиции народного благочестия, поэтому и помощь, которую люди получают, молитвенно обращаясь к праведнице, приносит духовные плоды: люди утверждаются в православной вере, исполняются надеждой и любовью, приобщаются к повседневной молитвенной жизни.



Матрону знают сотни тысяч православных людей. "Матронушка" - так ласково называют ее многие. Она - так же, как при земной своей жизни, помогает людям. Это чувствуют все те, кто с верой и любовью просит ее о заступничестве и ходатайстве перед Господом, к Которому блаженная старица имеет великое дерзновение.



2 мая 1999 года блаженная старица Матрона была прославлена в лике местночтимых святых, в 2004 году - для общецерковного почитания. Ее святые мощи почивают в ставропигиальном Покровском женском монастыре в Москве. Источник - Православие в Казахстане. Официальный сайт

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