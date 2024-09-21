"Хезболла" и хуситы выходят из-под контроля Ирана, которому нужны деньги США

17:20 22.09.2024

Станислав Тарасов: "Хезболла" и хуситы выходят из-под контроля Ирана, которому нужны деньги США



Анна Черкасова

автор издания Украина.ру



Историк, эксперт по Ближнему Востоку Станислав Тарасов считает, что Нетаньяху играет в пользу Трампа, не позволяя администрации Белого дома одержать победу в регионе. Иран же превращается в самостоятельную фигуру в диалоге с США



Об этом политолог заявил в интервью изданию Украина.ру.



Израильские истребители нанесли удары по 30 ракетным установкам "Хезболлы" на юге Ливана, сообщило 19 сентября издание The Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ.



– Станислав Николаевич, ЦАХАЛ возобновил бомбардировки позиций "Хезболлы" в Ливане. К чему ведет регион новая фаза войны?



– Ситуация развивается по перманентной эскалации. В сухом остатке - вся проблема в Израиле. Нетаньяху не дает возможности группе посредников в лице Катара и США провести по своему сценарию процесс прекращения огня в Газе и освобождения заложников.



Все время появляются новые мотивации [к боевым действиям] то у одной, то у другой стороны. Идет постоянное предъявление претензий. Например, ХАМАС предлагает свои условия для разрешения ситуации, а Нетаньяху не принимает их. И наоборот.



- Насколько далеко готов зайти Израиль?



- Вряд ли сейчас можно ожидать casus belli. Война на Ближнем Востоке, конечно, назревает, но вряд ли вспыхнет прямо сейчас. До результатов выборов в Америке, думаю, ничего особенного не произойдет.



Никаких ядерных вариантов на Ближнем Востоке тоже не предвидится, на мой взгляд.



- А Иран и его новый президент какой курс ведут, как считаете?



- Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан пытается наладить отношения с Западом. Он считает, что ему необходимо модернизировать экономику, а для этого нужно 800 миллиардов долларов. У Тегерана есть всего лишь 60 миллиардов…



Поэтому иранцы пытаются договориться с западниками. Во всяком случае, идут закрытые переговоры, Иран пытается сдерживать "Хезболлу". Но тем не менее и последняя, и ХАМАС, и хуситы выходят из-под контроля Тегерана.



Сам Иран превращается в самостоятельную фигуру в диалоге с США.



- Недавняя кровавая операция с пейджерами в Ливане - это часть какой игры?



- Эта история имеет многослойную основу.



Во-первых, базовый элемент здесь - нанесение удара по переговорам в Каире о прекращении огня в секторе Газа, на которые прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Конечно, в условиях того, что происходит в Ливане, какие-либо договоренности обсуждать невозможно.



Во-вторых, Израиль пытается дезавуировать этот пацифистский формат через утверждение, что нужно вести переговоры или выводить в эпицентр Иран, в пользу которого действуют прокси-группы: хуситы, "Хезболла" и ХАМАС.



Ливанское направление связано с шиитским движением "Хезболла", поэтому есть опасение, что последняя объединится с ХАМАС, и тогда Израилю мало не покажется. Поэтому Нетаньяху фактически меняет формат переговоров. Но для того чтобы изменить их по формальному урегулированию, нужны новые дипломатические усилия.



В итоге, с одной стороны, Нетаньяху играет в пользу Трампа, не позволяя демократической администрации Белого дома одержать какую-либо победу или создать ситуацию, которая позволяла бы ей заявить о своей победе на Ближнем Востоке.



С другой стороны, лидер Израиля дает Трампу возможность критиковать властвующих демократов за неспособность урегулировать ситуации в регионе.



- В то же время арабские страны и Европа начинают уставать от несговорчивости Израиля. Означает ли это, что они все более будут тяготеть к антиамериканской позиции и становиться ближе к России, что поможет разрешить украинский кризис?



- Конечно, украинский конфликт и ситуация на Ближнем Востоке связаны - иногда события развиваются синхронно.



Американцы и страны НАТО втянулись в войну на Украине против России - да, неформально, но они участвуют. Теперь Нетаньяху втягивает США в конфликт на Ближнем Востоке. То есть уже получается, что Америке необходимо играть на две войны. США стоят перед выбором.



Что касается арабских стран, то они заняли выжидательную позицию и вроде бы ведут переговоры вместе с Вашингтоном и Тель-Авивом по прекращению огня в Газе. Однако по урегулированию конфликта они не принимают каких-то конкретных усилий, которые могли бы оказать давление на Израиль.



Например, никто не накладывает эмбарго на энергоносители. Да, Турция ввела запрет на экспорт товаров в Израиль, грозится перекрыть Босфор. Да, хуситы наносят удары по Израилю сверхзвуковыми ракетами и грозятся ударить еще, если начнется война против Ливана.



Но это все, на мой взгляд, громкие, сенсационные, медийные акты, которые скрывают сущность проблемы.



- И в чем же эта сущность?



- Прежде всего, страны выжидают смены администрации в США, чтобы понять новый курс американского государства. Потому что демократическое руководство Белого дома не только потерпело полное поражение на Ближнем Востоке, но и подорвало международное имя Америки.



Весь мир смотрит и ждет, что будет делать новая администрация после выборов в США, как будут развиваться события в широком контексте: и противостояние с Югом, и украинский кризис, и ситуация в Европе.



- Тем не менее огромные потоки оружия из США и Европы пойдут в Израиль, а не на Украину. Украинская армия от этого будет иметь проблемы?



- Оружия на Ближнем Востоке и без того достаточно. А украинская армия свои вооружения получает.