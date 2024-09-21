 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 22.09.2024
22:56  Около 300 ранее украденных и незаконно везенных предметов искусства будут возвращены из США в Индию
19:44  Стрельба в "Вайлдберрис" вскрыла "прачечную" СВО, - Д.Попов
18:40  "Подавлять биомассу овец": в Киеве заговорили о всеобщем бунте, - Соскин
17:26  Россия победит, но война продолжится, - Кирилл Стрельников
17:25  Новое поле битвы Трампа и Харрис: кандидаты в президенты США сражаются за поляков
17:22  Власти Казахстана спорят с инвесторами: проект ГПЗ на Карачаганаке под угрозой?
17:20  "Хезболла" и хуситы выходят из-под контроля Ирана, которому нужны деньги США

14:23  В Казахстан прибывают мощи блаженной Матроны Московской
14:17  "Разглобализация": ультрафиолетовая катастрофа в Бангладеш и не только, - Сергей Переслегин
14:16  "Диктат меньшинств". Почему иностранцы с Запада переезжают в Россию
14:12  США навяжут Германии несчастливый брак с нелюбимым канцлером, - Дм.Бавырин
14:10  "Перехитрить" Путина у Британии не выйдет, - Иэн Прауд
14:00  Брахма Челлани: Скрытые издержки участия США в украинском конфликте
13:57  Бабий грай. В Санкт-Петербурге прошел IV Евразийский женский форум
10:51  Идеологическая машина США активизировалась, - К.Юриев
10:49  США назначили войну с Китаем на 2027 год
10:47  Событие недели в СВО: разукраинивание Украинска
10:46  На ломаном латинском. И опять о тюркском алфавите на латинской основе, - Шоахмад Муталов
10:37  "Русские идут": Европа готовится к самоубийству, - Елена Караева
10:36  Неканонические книги и апокрифы, - П.В.Густерин
10:33  Ситуация на Ближнем Востоке близка к патовой, - Леонид Пастернак
08:58  Внутри России силен "клан Запада", - Александр Дугин
08:53  Пейджеры Хезболлы и война на Ближнем Востоке, - Ростислав Ищенко
08:41  Томас Фридман: Америка не справляется. Ее внешняя политика терпит крах
08:37  Экс-премьер Чечни Хучиев призвал запретить в школах теорию Дарвина
08:22  Telegram начал сотрудничать не только с французскими спецслужбами. Дуров оказался не только дурнем, но и...
07:49  Al Arabiya: Залп из 100 ракет. "Хезболла" нанесла массированный ракетный удар по Израилю
07:04  Бахтияр Бабаджанов: Откуда у трудовых мигрантов в России тяга к исламу
06:29  Харрис согласилась на предложение CNN о дебатах с Трампом
01:01  Военное крыло "Хезболлы" возглавили Али Караки и Талал Хамия
00:50  Берджан Тутар: Слишком поздно. Германия сама подписала себе приговор
00:46  Суд отправил двоюродного племянника президента Киргизии Улана Жапарова под домашний арест
00:33  Украина на пороге полномасштабного дефолта, но ее кредитование продолжается, - В.Катасонов
00:26  Долг платежом опасен: ЕС делает еще один шаг к эскалации, - Л.Самуна
00:25  Парламент Узбекистана принял поправки о "нежелательных иностранцах"
00:24  Сербская политическая шизофрения достигла новых высот, - Оливер Галич
00:17  ВСУ: последний бросок на юг? Зачем Блинкен и Лэмми приезжали в Киев, - Николай Сорокин
00:09  Как дальний Запад меняет Ближний Восток. Тель-Авив шаг за шагом приближается к созданию Большого Израиля, - Т.Стоянович
00:01  Аналитики видят возможность для роста золота до $3 000 к следующему году
Суббота, 21.09.2024
19:08  Брачный заход: как работала схема незаконной миграции в Россию из Африки
18:34  Бактыгул Иманбек кызы назначена директором Центра исследования информационной среды при Кырминкульте
18:32  Как прижали усики Зеленскому. Тяжкая доля президентского кресла на Украине после победы России, - В.Скачко
18:11  Путин присвоил двум армиям звание "гвардейских" - 11 Краснознаменной армии ВВС и 51 общевойсковой Донецкой
18:06  Россия потопила сухогруз, везший оружие Киеву
15:00  Нововведения в с/х Узбекистана: впервые посеяны иностранные, а также замоченные семена хлопка
14:49  "Мираж" для Украины: смертоносные французские истребители уже на пути в Киев
14:47  Парламентские выборы в Узбекистане: ЦИК зарегистрировал кандидатов в депутаты
14:38  1939 год: как Советский Союз подарил Литве ее теперешнюю столицу (история)
14:36  Ближний Восток на стратегическом перепутье. Тотальная война ближе, чем когда-либо, - Антун Роша
14:33  Кто хозяин казахстанской нефти и куда бизнесмены носят чемоданы денег, - орда.кз
14:06  ВС РФ отбили очередные атаки ВСУ в направлении Глушково
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Хезболла" и хуситы выходят из-под контроля Ирана, которому нужны деньги США
17:20 22.09.2024

Станислав Тарасов: "Хезболла" и хуситы выходят из-под контроля Ирана, которому нужны деньги США

Анна Черкасова
автор издания Украина.ру

Историк, эксперт по Ближнему Востоку Станислав Тарасов считает, что Нетаньяху играет в пользу Трампа, не позволяя администрации Белого дома одержать победу в регионе. Иран же превращается в самостоятельную фигуру в диалоге с США

Об этом политолог заявил в интервью изданию Украина.ру.

Израильские истребители нанесли удары по 30 ракетным установкам "Хезболлы" на юге Ливана, сообщило 19 сентября издание The Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ.

– Станислав Николаевич, ЦАХАЛ возобновил бомбардировки позиций "Хезболлы" в Ливане. К чему ведет регион новая фаза войны?

– Ситуация развивается по перманентной эскалации. В сухом остатке - вся проблема в Израиле. Нетаньяху не дает возможности группе посредников в лице Катара и США провести по своему сценарию процесс прекращения огня в Газе и освобождения заложников.

Все время появляются новые мотивации [к боевым действиям] то у одной, то у другой стороны. Идет постоянное предъявление претензий. Например, ХАМАС предлагает свои условия для разрешения ситуации, а Нетаньяху не принимает их. И наоборот.

- Насколько далеко готов зайти Израиль?

- Вряд ли сейчас можно ожидать casus belli. Война на Ближнем Востоке, конечно, назревает, но вряд ли вспыхнет прямо сейчас. До результатов выборов в Америке, думаю, ничего особенного не произойдет.

Никаких ядерных вариантов на Ближнем Востоке тоже не предвидится, на мой взгляд.

- А Иран и его новый президент какой курс ведут, как считаете?

- Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан пытается наладить отношения с Западом. Он считает, что ему необходимо модернизировать экономику, а для этого нужно 800 миллиардов долларов. У Тегерана есть всего лишь 60 миллиардов…

Поэтому иранцы пытаются договориться с западниками. Во всяком случае, идут закрытые переговоры, Иран пытается сдерживать "Хезболлу". Но тем не менее и последняя, и ХАМАС, и хуситы выходят из-под контроля Тегерана.

Сам Иран превращается в самостоятельную фигуру в диалоге с США.

- Недавняя кровавая операция с пейджерами в Ливане - это часть какой игры?

- Эта история имеет многослойную основу.

Во-первых, базовый элемент здесь - нанесение удара по переговорам в Каире о прекращении огня в секторе Газа, на которые прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Конечно, в условиях того, что происходит в Ливане, какие-либо договоренности обсуждать невозможно.

Во-вторых, Израиль пытается дезавуировать этот пацифистский формат через утверждение, что нужно вести переговоры или выводить в эпицентр Иран, в пользу которого действуют прокси-группы: хуситы, "Хезболла" и ХАМАС.

Ливанское направление связано с шиитским движением "Хезболла", поэтому есть опасение, что последняя объединится с ХАМАС, и тогда Израилю мало не покажется. Поэтому Нетаньяху фактически меняет формат переговоров. Но для того чтобы изменить их по формальному урегулированию, нужны новые дипломатические усилия.

В итоге, с одной стороны, Нетаньяху играет в пользу Трампа, не позволяя демократической администрации Белого дома одержать какую-либо победу или создать ситуацию, которая позволяла бы ей заявить о своей победе на Ближнем Востоке.

С другой стороны, лидер Израиля дает Трампу возможность критиковать властвующих демократов за неспособность урегулировать ситуации в регионе.

- В то же время арабские страны и Европа начинают уставать от несговорчивости Израиля. Означает ли это, что они все более будут тяготеть к антиамериканской позиции и становиться ближе к России, что поможет разрешить украинский кризис?

- Конечно, украинский конфликт и ситуация на Ближнем Востоке связаны - иногда события развиваются синхронно.

Американцы и страны НАТО втянулись в войну на Украине против России - да, неформально, но они участвуют. Теперь Нетаньяху втягивает США в конфликт на Ближнем Востоке. То есть уже получается, что Америке необходимо играть на две войны. США стоят перед выбором.

Что касается арабских стран, то они заняли выжидательную позицию и вроде бы ведут переговоры вместе с Вашингтоном и Тель-Авивом по прекращению огня в Газе. Однако по урегулированию конфликта они не принимают каких-то конкретных усилий, которые могли бы оказать давление на Израиль.

Например, никто не накладывает эмбарго на энергоносители. Да, Турция ввела запрет на экспорт товаров в Израиль, грозится перекрыть Босфор. Да, хуситы наносят удары по Израилю сверхзвуковыми ракетами и грозятся ударить еще, если начнется война против Ливана.

Но это все, на мой взгляд, громкие, сенсационные, медийные акты, которые скрывают сущность проблемы.

- И в чем же эта сущность?

- Прежде всего, страны выжидают смены администрации в США, чтобы понять новый курс американского государства. Потому что демократическое руководство Белого дома не только потерпело полное поражение на Ближнем Востоке, но и подорвало международное имя Америки.

Весь мир смотрит и ждет, что будет делать новая администрация после выборов в США, как будут развиваться события в широком контексте: и противостояние с Югом, и украинский кризис, и ситуация в Европе.

- Тем не менее огромные потоки оружия из США и Европы пойдут в Израиль, а не на Украину. Украинская армия от этого будет иметь проблемы?

- Оружия на Ближнем Востоке и без того достаточно. А украинская армия свои вооружения получает.

Источник - Ukraina.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727014800


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Реализация задач Послания: сенаторы одобрили закон об организации транспортного движения
- Олжас Бектенов и первый вице-премьер Грузии Леван Давиташвили обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества
- Кадровые перестановки
- Отечественный производитель сельскохозяйственной техники готов выйти на рынки Монголии
- Медленные процедуры и финансирование привилегированных групп: завершен аудит господдержки обрабатывающей промышленности
- Состоялась III Встреча секретарей советов безопасности Организации тюркских государств
- Азиатский банк инфраструктурных инвестиций выразил готовность поддержать Казахстан в достижении углеродной нейтральности
- МАГАТЭ: НЯЦ РК представил результат работы по конверсии реактора ИВГ.1М на низкообогащенное топливо
- В 20 раз вырос транзит по ТМТМ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  