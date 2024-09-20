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Власти Казахстана спорят с инвесторами: проект ГПЗ на Карачаганаке под угрозой?
17:22 22.09.2024

Никита Дробны
20 сентября 2024

Казахстанские власти и иностранные инвесторы, работающие на нефтегазовом месторождении Карачаганак, не могут прийти к согласию по поводу стоимости проекта по строительству газоперерабатывающего завода. Решение этого вопроса может затянуться, сообщает Orda.kz.

Как пишет отраслевой портал Upstream, власти Казахстана требуют от консорциума инвесторов ускорить реализацию проекта ГПЗ. В состав Karachaganak Petroleum Operating (КПО), управляющего Карачаганаком, входят нефтяные гиганты Shell и Eni. По данным Upstream, сейчас правительство Казахстана требует от этих компаний более активной работы над проектом и даже намекает на возможную смену оператора.

"Казахстанское правительство угрожает выйти из длительных переговоров с инвесторами Карачаганака и предложить проект альтернативным инвесторам", - пишет Upstream.

Сейчас добытый на Карачаганаке сырой газ частично закачивают обратно в пласты, а частично отправляют на переработку в Россию - на Оренбургский ГПЗ. Своих перерабатывающих мощностей на месторождении нет. Поэтому строительство собственного ГПЗ - важный проект, в осуществлении которого давно назрела необходимость.

16 сентября гендиректор PSA Бекет Избастин в интервью Energy Monitor заявил, что власти Казахстана и зарубежные инвесторы сейчас "рассматривают целесообразность" создания ГПЗ на Карачаганаке. И прозрачно намекнул, что позиции правительства и нефтяных гигантов весьма различаются.

"Для обеспечения экономической отдачи строительства нового завода оператор рассчитывает на цену товарного газа на выходе завода выше цены внутреннего рынка, что осложняет продвижение вопроса... Республика намерена рассматривать различные варианты реализации проекта ГПЗ как с участием оператора проекта, так и без", сказал Бекет Избастин.

Инвесторы КПО настаивают на том, что бюджет проекта нужно пересмотреть, чтобы его реализация стала экономически целесообразной, либо же сократить мощности по переработке газа. У правительства, по всей видимости, иная точка зрения. В перспективе это может привести к срыву переговоров или к тому, что строить ГПЗ на месторождении придет новый инвестор.

В Министерстве энергетики РК пока отказываются от комментариев по поводу этой ситуации. Поэтому узнать официальную позицию властей и оценить, есть ли реальная угроза срыва переговоров, не представляется возможным.

Директор общественного фонда Energy Monitor Нурлан Жумагулов в своем телеграм-канале отмечает, что Казахстану остро необходим собственный товарный газ, поэтому важность проекта ГПЗ нельзя недооценивать.

"Второй десяток лет обсуждается вопрос по собственному ГПЗ на Карачаганаке. А если Оренбурский ГПЗ встанет или ограничит приемку сырого газа?" - задается вопросом эксперт.

По словам Нурлана Жумагулова, сейчас КПО рассматривает разные варианты конфигурации этого проекта. В интересах Казахстана, чтобы инвесторы и власти все же сошлись во мнениях.

В конце июня казахстанские предприниматели потребовали рассекретить условия соглашений о разделе продукции, подписанных с иностранными инвесторами ключевых нефтегазовых месторождений.

Источник - орда
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