Новое поле битвы Трампа и Харрис: кандидаты в президенты США сражаются за поляков

17:25 22.09.2024

Евгения Кондакова

автор издания Украина.ру



Исход предвыборной гонки в Соединенных Штатах настолько неопределен, что значение имеет голос каждого избирателя. Вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп пытаются завоевать симпатии поляков из ключевых штатов.



За последние десять дней в Америке произошло несколько громких событий, которые могли оказать серьезное влияние на ход избирательной кампании.



На первых и, возможно, единственных дебатах новой пары кандидатов в президенты вице-президент США Камала Харрис выступила гораздо лучше, чем прогнозировали многие: она ловко переводила разговор с неудобных тем, выводила своего оппонента, опытного дебатера Дональда Трампа на эмоции, вынуждала его оправдываться. Демократы праздновали победу, но республиканец не признает своего поражения. Наоборот, он уверен, что это были его лучше дебаты, особенно если учесть, что ведущие телеканала ABC, выступившие в роли модераторов, подыгрывали представительнице правящей партии.



После такого успеха Харрис осмелела и даже начала давать интервью (естественно, только проверенным журналистам), но говорить о пунктах своей предвыборной программы конкретно вице-президент по-прежнему не готова. В частности, пользователи соцсетей раскритиковали Харрис за уход от ответа на вопрос ведущего телеканала 6abc Action News из Филадельфии Брайана Таффа о снижении цен.



Но в целом Харрис и ее напарник, губернатор Миннесоты Тим Уолц, настолько редко общаются со СМИ, что претендуют на звание самой скрытной пары кандидатов - они дали наименьшее количество интервью и пресс-конференций в современной истории США: семь против более 70 у Трампа и сенатора от Огайо Джея Ди Вэнса. Демократов этот факт не на шутку волнует, они хотят, чтобы их кандидат больше общалась со СМИ. Но, как пишет портал Axios, медиастратегия штаба демократов и заключается в том, чтобы "спрятаться от прессы", дабы не наговорить лишнего и не потерять рейтинг, пишет портал Axios.



В первом интервью в статусе кандидата в президенты Харрис допустила несколько опрометчивых заявлений. Психиатр Кэрол Либерман заподозрила у вице-президента "синдром самозванца" (психологическое явление, при котором человек постоянно сомневается в своих способностях, воспринимает собственные достижения как незаслуженные и боится, что окружающие разоблачат его некомпетентность).



"Ее хихиканье, гримасы и широкие движения рук – отражение этой тревоги. Команда кампании Харрис, возможно, не до конца понимает психологические причины, по которым она так боится, что ее "раскроют", но они видят симптомы и понимают, что чем меньше мы их видим, тем лучше", - сказала она изданию New York Post.



Через неделю после дебатов дискуссии о том, кто же победил, прекратились на фоне более резонансного события – попытки второго покушения на Трампа. Да еще и кто покушался - проукраинский активист, который провел в Киеве несколько месяцев и участвовал в рекрутинге бойцов для ВСУ. В итоге Трамп впервые за долгое время обошел Харрис по рейтингам, но такое положение сохранялось недолго – сейчас она впереди, ее преимущество, по разным данным, составляет от 1% до 2,9%.



Но это же американская избирательная система, и здесь важны не просто общие цифры, а детали, поскольку победителем выйдет тот, кто заручится поддержкой стратегически важных категорий электората.



Независимые избиратели. Их пытаются перетянуть на свою сторону и демократы, и республиканцы, однако им не по душе ни один, ни другой кандидат. Но Трамп все-таки чуть меньше: негативно к нему относятся 53%, а к Харрис – 60%, положительно – 44% и 35% соответственно. А у кандидатов в вице-президенты, наоборот, лидирует демократ Уолц: 37% благосклонно настроенных участников опроса Gallup против 36% у Ди Вэнса, отрицательно о них высказались 40% и 47% соответственно. Интересно посмотреть, изменится ли картина после дебатов напарников потенциальных президентов, которые состоятся 1 октября.



По колеблющимся штатам до недавнего времени у кандидатов сохранялся паритет: по три штата за каждым, а в Пенсильвании – полное равенство. За последние пять дней в Пенсильвании то Харрис выходила вперед, то Трамп, то снова Харрис, сейчас в ее активе +1%.



Как отмечает газета The New York Times, ни один штат не играет более заметной роли в избирательной арифметике, чем Пенсильвания.



Именно там и прошли дебаты кандидатов - вероятно, успешное выступление и повысило рейтинг Харрис в штате.



"Тот факт, что Харрис сильнее в Пенсильвании, чем в целом по стране, удивляет. Это один из самых спорных штатов с 2016 года, и в целом он был более республиканским, чем страна в целом. Однако в 2024 году демократы - сначала Байден, а теперь Харрис - продемонстрировали относительную силу среди белых избирателей, а электорат Пенсильвании белее, чем по стране в целом", - пишет The New York Times.



Вот с белым электоратом у Трамп как раз-таки есть проблемы. На прошлых выборах за него проголосовали 42% представителей этой группы, сейчас уровень поддержки кандидата-республиканца упал до 36%.



Харрис провела предвыборные митинги в Пенсильвании в прошлую пятницу, 13 сентября, но ее выступление несколько раз прерывали. Пропалестинский активист обозвал вице-президента "военной преступницей", на что она резко заявила: "Эй, послушайте, сейчас самое время заключить сделку о заложниках и прекратить огонь. Мы работаем круглосуточно, чтобы добиться этого. Я уважаю Ваш голос, но сейчас - говорю я". Другой мужчина призывал голосовать за независимого кандидата в президенты США Корнела Уэста.



У республиканцев были грандиозные планы на Пенсильванию: там должна была пройти встреча Трампа с президентом Польши Анджеем Дудой, но по неизвестным причинам ее отменили, как сообщил источник агентства Reuters. Совместное появление в разгар избирательной кампании кандидата в президенты и лидера иностранного государства само по себе явление нечастое, а выступление именно Дуды ценно вдвойне, поскольку поддержка польских американцев может сыграть ключевую роль для победы на выборах. Многие из них проживают в колеблющихся штатах: в Пенсильвании - 758 000 человек, Висконсине - 481 000, Мичигане – 784 000.



Политики, по информации агентства Associated Press, будут вместе в Пенсильвании 22 сентября, когда Трамп собирается посетить храм польских американцев и открыть памятник польскому антикоммунистическому движению "Солидарность".



Харрис тоже ведет борьбу за голоса местных поляков. Ее команда 18 сентября организовала общенациональное совещание со сторонниками Демократической партии из числа американцев польского происхождения, чтобы призвать местные диаспоры проводить мероприятия в ее поддержку, сообщает Associated Press.



Харрис надеется извлечь выгоду "из исторической враждебности поляков к России" и "нерешительности Трампа поддержать Украину". Во время дебатов она обвинила республиканца в том, что его позиция по конфликту на Украине якобы идет вразрез с интересами поляков в Пенсильвании. На следующей неделе Харрис посетит также Висконсин и Мичиган.



"На нынешних президентских выборах разница в несколько тысяч голосов избирателей в любом из этих штатов может иметь значение", - подчеркивает бывший член Палаты представителей, демократ Том Малиновски, родившийся в Польше.



В погоне за новыми категориями избирателей предвыборным штабам нужно не растерять свой традиционный электорат. А Харрис уже получила серьезный удар - один из крупнейших профсоюзов Америки Teamsters, в котором состоят полмиллиона представителей рабочего класса из колеблющихся Мичигана, Висконсина, Пенсильвании, Невады, впервые за 28 лет не поддержит демократов.