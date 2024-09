Россия победит, но война продолжится, - Кирилл Стрельников

17:26 22.09.2024

Россия победит, но война продолжится



Кирилл Стрельников



Скандальная Олимпиада в Париже продолжает даже после закрытия оправдывать свое реноме: стало известно, что сербского спортсмена Неманью Майдова на пять месяцев отстранили от соревнований, потому что на ОИ-2024 перед выходом на татами он перекрестился. Международная федерация дзюдо (IJF) углядела в этом жесте страшное преступление: "Продемонстрировав явный религиозный жест при выходе на татами и отказавшись поклониться сопернику в конце соревнования, вы совершили потенциальное нарушение этического кодекса Международной федерации дзюдо".



Вчера, комментируя этот инцидент, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Запад продолжает сходить с ума, и напомнил про скандальное открытие Игр, которое превратилось в кощунство и оскорбление всех христиан в мире, и при этом никто на организаторов церемонии никаких санкций не накладывал - напротив, вся просвещенная Европа рукоплескала "эксцентричному и прекрасному" ЛГБТ*-сборищу. По мнению Володина, Европа сделала окончательный выбор в пользу деградации, а это значит, что у Европы "будущего нет".



Так могут только "нецивилизованные" русские: искренне пожалеть тех, кто мечтает тебя уничтожить. Видимо, дело в ценностях, которые на наших глазах становятся полем боя - неизмеримо более важным, чем даже исход текущего конфликта на Украине.



В своем обращении к нации, посвященном началу СВО, Владимир Путин прямо указал, что одна из главных причин принятия решения о проведении операции - не только военная, но цивилизационная экспансия Запада, цель которой "разрушить наши традиционные ценности и навязать нам свои псевдоценности, которые разъедали бы нас, наш народ изнутри, те установки, которые они уже агрессивно насаждают в своих странах и которые прямо ведут к деградации и вырождению, поскольку противоречат самой природе человека". На Западе эта мысль была преподнесена как "нелепое оправдание агрессии" против невинного, мирного и демократического государства, которое уже просунуло одну ногу сквозь ограду "волшебного сада".



Но прошел год, и в дипстейтовском американском издании The National Interest вышла статья "Миру грозит вселенская война за убеждения", которая резко контрастировала с бесконечным потоком западных материалов о военных аспектах боевых действий на Украине. В то время как остальные считали солдат, орудия и танки, рисовали стрелки и обновляли тактические карты, автор материала неожиданно откровенно озвучил главную причину войны, которую Запад, по сути, объявил России, и практически слово в слово подтвердил все, о чем говорил Путин.



"Война на Украине (рано или поздно) закончится. Тем не менее не закончатся конфликты, лежащие в основе этой войны. Это конфликты глобальные и вечные... Первый конфликт - это стремление Запада сохранить свое мировое доминирование - экономическое, военное и культурное. Другой - столкновение между противоположными системами ценностей". По версии издания, конфликт России и Украины - не военный, а культурно-цивилизационный, где руками прозападной Украины Запад должен нанести поражение России.



Другая статья, которая незадолго до этого вышла в аналитическом издании The Review of Faith & International Affairs, осталась практически незамеченной, хотя в ней эксперты заглянули в проблему еще глубже: "Российская доктрина духовной безопасности является вызовом для европейской безопасности". И ставки здесь велики, как никогда в истории.



Что же такого смертельного, опасного и ужасного для европейцев в моральных и культурных ценностях России, из-за чего Запад готов подвести мир к границе тотальной войны на уничтожение?



Напомним, что наши ценности зафиксированы в Основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, принятых осенью 2022 года. Среди них - жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России, а также свободное исповедание традиционных религий, которые служат источником культурной идентификации и моральной основы человека.



Источник опасности России для Запада вообще и Европы в частности был назван в недавней публикации в известном неоконском издании Politico. После рассуждений о том, за что же, собственно, сражается Европа, делается вывод, что главная борьба идет за "ценности" и "идентичность". Авторы долго перечисляли, что является "сердцем" европейской идентичности, но сошлись в главном: "Если европейцы и могут чем-то по-настоящему гордиться, то это должны быть светские ценности, которые должны победить Церковь".



Россия нигде и никогда в ценностно-культурном противостоянии с Западом не ставила религиозный аспект во главу угла. Но Запад на очередном сеансе информационного стриптиза признался: мы воюем с Россией, потому что с ней Бог.



Как знают даже атеисты, Бог поругаем не бывает, и в своей осатанелой борьбе те же европейцы незаметно для себя разрушили сами себя. Еще в 2009 году целых 82 процента европейцев идентифицировали себя как христиан. Сейчас таковых - только 18 процентов. Всего за один год число антихристианских преступлений, вандализма и поджогов церквей выросло на 44 процента.



Немудрено, что в той же Европе резко выросла популярность партий, отстаивающих традиционные ценности, и количество людей, которые готовы уехать в страны, где они могут спокойно создавать семьи, растить детей, исповедовать свою религию и не бояться, что их детей могут насильно превратить в чудовищ.



Именно поэтому президент Владимир Путин недавно подписал указ, согласно которому зеленый свет на переезд в Россию и помощь получают иностранцы "по мотивам непринятия реализуемой этими государствами политики, навязывающей деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям".



Наши враги боятся нас из-за нашей силы. Но еще больше они боятся того, что мы несем в мир истинный свет, который нельзя погасить, - а значит, победить нас невозможно.



* Экстремистская организация, запрещенная в России.