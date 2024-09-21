"Подавлять биомассу овец": в Киеве заговорили о всеобщем бунте, - Соскин

18:40 22.09.2024

"Подавлять биомассу овец": в Киеве заговорили о всеобщем бунте

Соскин: повышение зарплат Офису Зеленского приведет к массовому бунту



Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube предположил, что украинцы, возмущенные повышением зарплат сотрудникам Офиса президента и силовикам, выйдут на бунт против Владимира Зеленского.



Речь идет о проекте бюджета Украины на 2025 год, в котором заложено увеличение фонда оплаты труда офиса президента, аппарата Верховной рады, правительства, национального антикоррупционного бюро, налоговой службы, таможни, судов и прокуратуры.



Соскин отметил, что это является мощнейшим формированием системы, которая направлена на то, чтобы "подавлять биомассу овец". По его словам, власти относятся к украинцам, просто к расходному материалу для правящей верхушки.



"Обычно после такого происходит революционное восстание, должен быть массовый нижний горизонтальный бунт", - высказал мнение эксперт.



Он также обвинил Владимира Зеленского в том, что повышением зарплат сотрудникам Офиса и силовикам он стремится укрепить "верхушку пирамиды", чтобы сохранить собственную власть.



Авторы: ЭММА ГРИБОВА