Стрельба в "Вайлдберрис" вскрыла "прачечную" СВО, - Д.Попов

19:44 22.09.2024

Стрельба в "Вайлдберрис" вскрыла "прачечную" СВО: помог "танкист" Пашаев

Забытые слова в новостях недели



Говорят, военные эксперты Телеграм не смогли дать оценку событиям в Ливане, поскольку пока выясняют, кто такой пейджер. Шутка смешная, но ситуация страшная. Особенно, если ее примерить к нашим реалиям. Кроме забытого слова "пейджер", на неделе был и еще один "привет из прошлого" - массовая перестрелка в центре Москвы. Продолжались и старые песни о главном – обсуждение ударов вглубь России и где у нее красные линии.



Фото: АГН "Москва" В 2019 году прогремела история: один из менеджеров "национального достояния" рассказал, что Австрия удаленно, через спутник, отключила еще 2012 году купленные у нее "Газпромом" компрессорные станции и они "превратились в металлолом" и с тех пор так стоят. Пообсуждали тогда это, и успокоились – у нас импортозамещение семимильными шагами по графикам шло. А вот теперь Израиль поднял государственный терроризм на невиданный доселе уровень. Заминированные (если заминированные, конечно) пейджеры – это первая часть история. Вторая – взрывы другой техники уже на следующий день после пейджеров. И что, если это дело рук хакеров на службе государства? Пусть это – пока теория. Но есть и практика – Илон Маск взял и отключил "Кибертрак", который Рамзан Кадыров отправил в зону СВО. Превратил одним нажатием кнопки в бесполезную железяку.



Так вот если мы всерьез зарубимся с НАТО – НАТО нам не отключит вообще все? Высокоточные станки на оборонных предприятиях, оборудование самолетов и авиадиспетчеров, поезда, другой транспорт, связь, интернет, "мосты, вокзалы и телеграф"? Мы же готовы к такому развитию событий, да? У нас же графики импортозамещения полностью соответствуют реальности, не так ли?



А конфликт ведь может разгореться всерьез. Европарламент уже принял резолюцию с призывом немедленно разрешить Украине удары вглубь России западным оружием. Зеленский, еще не получив (по крайней мере на словах) разрешения применять уже поставляемые ракеты с дальностью до 300 км, начал выпрашивать дальнобойные ракеты с радиусом 900 и более километров. Все ждут, когда Байден официально озвучит уже принятое решение – нужен ведь тот, на кого можно будет свалить последствия, а Байдену уже все равно. Лавров объясняет, что Россия говорит о "красных линиях", "рассчитывая на то, что наши оценки, заявления услышат умные люди, которые принимают решения. Говорить, что вот завтра если вы не сделаете того, чего я от вас требую, мы нажмем на "красную кнопку" – это несерьезно. Убежден, что в таких ситуациях, у тех, кто принимает решения, есть представление, о чем мы говорим. Никто не хочет ядерной войны. Мы это многократно говорили. Смею вас заверить, у нас есть вооружения, которые будут иметь очень серьезные последствия для хозяев украинского режима. Эти вооружения имеются, и они в состоянии полной боевой готовности". Он сказал это до того, как Европарламент принял свою резолюции. Не услышали, получается, слов "есть вооружения, которые будут иметь очень серьезные последствия для хозяев украинского режима", именно хозяев, а не самого Киева? Хотя, конечно, Европарламент трудно назвать "умными людьми, которые принимают решения".



В центре Москвы Бакальчук (Владислав) пошел войной на Бакальчук (Татьяну). Попытка прорваться в офис "торпедами" (вспоминаем терминологию рейдерских захватов) закончилась перестрелкой. Есть погибшие и раненые, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Участников бойни, в том числе и Владислава Бакальчука, задержали, дело возбуждено по целому ряду "тяжелых" статей. И тут случилось чудо – Владислав Бакальчук написал в соцсети, что находится дома. А дальше еще интереснее. СМИ пишут, что участники налета все как один изъявили желание ехать на СВО. Не смогли взять опорник "Вайлдберрис", а опорники ВСУ смогут, так что ли? Или…



И вот тут стоит обратить внимание на еще одну историю. А именно, на дело экс-адвоката Эльмана Пашаева. Пашаева задержали по подозрению в мошенничестве на сумму более 45 млн рублей на основе показаний Алексея Блиновского. Блиновский (также муж успешной женщины, задолжавший круглую сумму налоговой), якобы заплатил ему не менее 18,5 млн и $300 тыс. за устройство на СВО в тылу. Удобно же – фронт далеко, но следователи не беспокоят, да и сам по итогу – уважаемый человек, Родину защищал. Но еще фантастичнее, что и сам Пашаев, если верить Mash, перед задержанием "служил" на СВО командиром танка Т-80. Бойцы его ни разу не видели, зато с командованием он быстро наладил отношения, обещая решать юридические вопросы. Хочется верить, что теперь, после задержания Пашаева, "прачечной" займутся всерьез.



Ну, и напоследок, в тему цитата от Дугина: "Сегодня власть требует от народа защищать государство. Это можно понять и народ понимает. Но государство обязано со своей стороны защищать народ. И справедливость входит в эту защиту как важнейший нравственный элемент. То есть если государство будет нравственно нейтральным (так нет, а за деньги да), это равновесие, этот пакт с народом будет нарушен".



Дмитрий Попов ,