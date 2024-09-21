В Пакистане подорвался на мине автомобиль сопровождения посла РФ Хорева

00:00 23.09.2024

Даниил Калугин

Пострадало несколько полицейских

В Пакистане подорвался на мине автомобиль сопровождения делегации, в составе которой был посол России Альберт Хорев. Об этом сообщило посольство РФ в Исламабаде.



Отмечается, что инцидент произошел по пути из города Мингора в отель. В результате взрыва пострадало несколько полицейских.



Представители дипкорпуса, по данным посольства, не пострадали.



В сообщении консульства уточнили, что Хорев в составе делегации послов 11 стран принял участие в Форуме по развитию туризма в провинции Хайбер-Пахтунхва. Мероприятие было организовано торгово-промышленной палатой Исламабада.



Напомним, что Хорев был назначен послом России в Пакистане в ноябре прошлого года. Он сменил

Данилу Ганича.