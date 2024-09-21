Пресс-секретарь президента Киргизии призвал швей и строителей вернуться из России

00:02 23.09.2024

ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДЕНТА КИРГИЗИИ ПРИЗВАЛ ШВЕЙ И СТРОИТЕЛЕЙ ВЕРНУТЬСЯ ИЗ РОССИИ



Официальный Бишкек утверждает, что зарплаты работников швейной и строительной отраслей в стране не уступают российским. Кроме того, у специалистов появляется возможность быть рядом с семьей.



В качестве еще одной причины призыва киргизские власти упомянули нехватку рабочих рук. Представители швейной отрасли сообщали о нехватке кадров в 2023 году. При этом данную сферу стимулирует государство: для предприятий, где работает менее 50 человек, ставка страховых взносов снижена с 27,25 % до 12 %, а до 1 января 2027 швейники имеют право уплачивать единый налог в размере 0,25 % от выручки вместо налога на прибыль, налога с продаж и НДС.



В 2023 году строительной отрасли не хватало около 15 тыс. специалистов. При этом в стране сохранялся дефицит жилья в 30 млн квадратных метров, или около 300 тыс. квартир.



В то же время, по данным агрегаторов вакансий, зарплаты швей в Кыргызстане варьируются от 25 до 80 тыс. сомов (27-86,5 тыс. рублей). В России швея может получать в среднем 62,4 тыс. рублей в месяц, при этом в Московской области этот показатель увеличивается до 77 тыс. рублей.



Среднемесячная зарплата строителя в Киргизии, согласно местному порталу вакансий Trud.com, составляет 42,5 тыс. сомов (46 тыс. рублей). В России этот показатель достигает, по разным данным, от 75 тыс. до 104 тыс. рублей.