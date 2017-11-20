В Кыргызстане создан Центр тюркского наследия. Его возглавил экс-посол Кайрат Осмоналиев

00:07 23.09.2024

17 сентября 2024



- Виктория Гунгер



В Кыргызстане официально создан Центр тюрксого наследия. Его руководителем назначен экс-посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев. Об этом стало известно VB.KG.



Офис новой организации будет работать на базе Кыргызского национального университета им. Баласагына.



Центр создан под эгидой Международного Фонда Тюркской культуры и наследия, штаб-квартира которого находится в Баку.



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ОСМОНАЛИЕВ Кайрат Медербекович

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[11.07.1973 - ..]

Род. в г. Омск. Кыргыз.



окончил в 1994 г. Омскую высшую школу милиции МВД РФ (в настоящее время Омская академия МВД РФ), в 1994-1997 гг. очно обучался на факультете научно-педагогических кадров Академии управления МВД РФ (г. Москва), там же защитил докторскую диссертацию в 2005 г. тема докторской диссертации, защищенной в Академии управления МВД РФ (г. Москва) в ноябре 2005 г.: "Уголовная политика современного Кыргызстана: становление и развитие".

Профессор,



В 1994 – 2000 гг. - преподаватель, старший преподаватель, доцент Бишкекской высшей школы МВД КР.

2000-2003 гг. – главный специалист, начальник отдела анализа, прогнозирования и международного сотрудничества Государственной комиссии при Правительстве Кыргызской Республики по контролю наркотиков.

2003 – 2004 гг. – и.о. заместителя начальника штаба Агентства КР по контролю наркотиков.

2004 г. - исследователь в университете "Упсала", Швеция.

2005 г. – консультант Управления ООН по наркотикам и преступности, Вена, Австрия.

11.2006 – 10.2008 гг. – пресс-секретарь, помощник министра ВД КР, ст. оперуполномоченный по ОВД ГУБОП МВД КР, заведующий кафедрой административного права Академии МВД КР.

11.2008 – 05.2010 гг. – ключевой эксперт Проекта Европейского Союза "Поддержка реформы судебной системы в КР", руководитель компонента "Реформа пенитенциарной системы".

09.2010 – 06.2016 гг. – проректор по учебной работе Дипломатической академии МИД КР

09.2016 – по наст. время – профессор факультета переподготовки и повышения квалификации кадров Кыргызского национального университета им. Ж, Баласагына



с 06.2016 - член Центральной Избирательной Комиссии КР (от партии "Бир-Бол") (на 2018)



с 24 июня 2021 - 2024 - посол КР в Азербайджане



с сент. 2024 - директор Центра тюркского наследия (на базе КГНУ, Центр создан под эгидой Международного Фонда Тюркской культуры и наследия, штаб-квартира которого находится в Баку.)



+ Депутат местного Кенеша Кунтуйского айыльного округа, Сокулукский район (2012 – 2016 гг.)

Председатель экспертного совета Координационного совещания правоохранительных и иных государственных органов по противодействию коррупции при Генеральной прокуратуре КР (с апреля 2013 г.)

Председатель Общественного Наблюдательного Совета при ГКНБ КР (2011 -2013 г.г.)

Член экспертной рабочей группы при Совете безопасности Кыргызской Республики по контролю за реализацией антикоррупционной стратегии, образованной Указом Президента КР (с ноября 2013 г.)

Член правления, председатель правления Ассоциации Юристов Кыргызстана (2010 - 2016 гг.)

Член адвокатуры КР (с 2016 г.)

Общественный советник министра внутренних дел КР (2014 – 2016 гг.)



"Отличник образования Кыргызской Республики", "Отличник юстиции КР",

Кавалер "ордена" "Александра Великого"

Член-корреспондент Российской Академии Естествознания,

внештатный профессор Шанхайского университета политических наук и права, адъюнкт-профессор Чженжанского университета (КНР),

почетный профессор Чуйского университета. Награжден Почетной грамотой Правительства Кыргызской Республики и рядом ведомственных наград правоохранительных органов Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Казахстан. Отмечен наградой Фонда прогрессивных инициатив "Акыл тирек".



Проф. Осмоналиев К.М. является известным ученым юристом, признанным за пределами Кыргызской Республики: внештатным профессором Шанхайского университета политических наук и права (с 2014 г.), член-корреспондентом Российской академии естествознания по секции "Юридические науки" (с 2015 г.), приглашался в качестве исследователя в Университет Упсала, Швеция (2004 г.).



Проф. Осмоналиев К.М. принимает активное участие в общественной жизни Кыргызстана: в 2011 – 2013 гг. возглавлял Общественный Наблюдательный Совет при ГКНБ КР, является членом правления Ассоциации "Юристы Кыргызстана" с 2011 г., депутатом местного кенеша Кунтуйского айыльного округа с 2012 г. С 2012 г. является председателем экспертного совета Координационного совещания по противодействию коррупции при Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики и членом рабочей группы при Совете обороны КР по контролю за реализацией антикоррупционной стратегии, образованной Указом Президента КР в 2013 г.



Проф. Осмоналиевым К.М. создана научная школа по проблемам уголовной политики, под его научным руководством защищены семь диссертационных работ, в том числе докторская диссертация, больше пятисот магистерских и дипломных работ



Научные публикации:



Проф. Осмоналиев К.М. является автором и соавтором более 100 публикаций по проблемам права, среди которых научно-практические комментарии к Конституции КР, к Уголовному, Уголовно-процессуальному и Уголовно-исполнительному кодексам КР, учебник "Уголовное право КР", учебное пособие "Основы права КР" и др. Его работы опубликованы и зарубежом: в России, ФРГ, Швеции и Казахстане.



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