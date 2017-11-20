 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 23.09.2024
00:59  В Китае чиновница попала в тюрьму за взятки и романы с 58 подчиненными
00:56  В Узбекистане начнут привлекать к ответственности лжеисцелителей
00:32  В иранском Хорасане взрыв газа на угольной шахте - 50 погибших
00:27  Запад до сих пор делит ворованную "шкуру русского медведя", - В.Катасонов
00:24  Президент Садыр Жапаров выступил в ООН. О чем он говорил?
00:20  Правозащита вступила в БРИКС. Международный правовой форум повернулся лицом к человеку
00:18  У экс-спикера Кырпарламента Шеримкулова отобрали незаконно "приватизированную" сельскую школу

00:07  В Кыргызстане создан Центр тюркского наследия. Его возглавил экс-посол Кайрат Осмоналиев
00:02  Пресс-секретарь президента Киргизии призвал швей и строителей вернуться из России
00:00  В Пакистане подорвался на мине автомобиль сопровождения посла РФ Хорева
Воскресенье, 22.09.2024
22:56  Около 300 ранее украденных и незаконно везенных предметов искусства будут возвращены из США в Индию
19:44  Стрельба в "Вайлдберрис" вскрыла "прачечную" СВО, - Д.Попов
18:40  "Подавлять биомассу овец": в Киеве заговорили о всеобщем бунте, - Соскин
17:26  Россия победит, но война продолжится, - Кирилл Стрельников
17:25  Новое поле битвы Трампа и Харрис: кандидаты в президенты США сражаются за поляков
17:22  Власти Казахстана спорят с инвесторами: проект ГПЗ на Карачаганаке под угрозой?
17:20  "Хезболла" и хуситы выходят из-под контроля Ирана, которому нужны деньги США
14:23  В Казахстан прибывают мощи блаженной Матроны Московской
14:17  "Разглобализация": ультрафиолетовая катастрофа в Бангладеш и не только, - Сергей Переслегин
14:16  "Диктат меньшинств". Почему иностранцы с Запада переезжают в Россию
14:12  США навяжут Германии несчастливый брак с нелюбимым канцлером, - Дм.Бавырин
14:10  "Перехитрить" Путина у Британии не выйдет, - Иэн Прауд
14:00  Брахма Челлани: Скрытые издержки участия США в украинском конфликте
13:57  Бабий грай. В Санкт-Петербурге прошел IV Евразийский женский форум
10:51  Идеологическая машина США активизировалась, - К.Юриев
10:49  США назначили войну с Китаем на 2027 год
10:47  Событие недели в СВО: разукраинивание Украинска
10:46  На ломаном латинском. И опять о тюркском алфавите на латинской основе, - Шоахмад Муталов
10:37  "Русские идут": Европа готовится к самоубийству, - Елена Караева
10:36  Неканонические книги и апокрифы, - П.В.Густерин
10:33  Ситуация на Ближнем Востоке близка к патовой, - Леонид Пастернак
08:58  Внутри России силен "клан Запада", - Александр Дугин
08:53  Пейджеры Хезболлы и война на Ближнем Востоке, - Ростислав Ищенко
08:41  Томас Фридман: Америка не справляется. Ее внешняя политика терпит крах
08:37  Экс-премьер Чечни Хучиев призвал запретить в школах теорию Дарвина
08:22  Telegram начал сотрудничать не только с французскими спецслужбами. Дуров оказался не только дурнем, но и...
07:49  Al Arabiya: Залп из 100 ракет. "Хезболла" нанесла массированный ракетный удар по Израилю
07:04  Бахтияр Бабаджанов: Откуда у трудовых мигрантов в России тяга к исламу
06:29  Харрис согласилась на предложение CNN о дебатах с Трампом
01:01  Военное крыло "Хезболлы" возглавили Али Караки и Талал Хамия
00:50  Берджан Тутар: Слишком поздно. Германия сама подписала себе приговор
00:46  Суд отправил двоюродного племянника президента Киргизии Улана Жапарова под домашний арест
00:33  Украина на пороге полномасштабного дефолта, но ее кредитование продолжается, - В.Катасонов
00:26  Долг платежом опасен: ЕС делает еще один шаг к эскалации, - Л.Самуна
00:25  Парламент Узбекистана принял поправки о "нежелательных иностранцах"
00:24  Сербская политическая шизофрения достигла новых высот, - Оливер Галич
00:17  ВСУ: последний бросок на юг? Зачем Блинкен и Лэмми приезжали в Киев, - Николай Сорокин
00:09  Как дальний Запад меняет Ближний Восток. Тель-Авив шаг за шагом приближается к созданию Большого Израиля, - Т.Стоянович
00:01  Аналитики видят возможность для роста золота до $3 000 к следующему году
Суббота, 21.09.2024
19:08  Брачный заход: как работала схема незаконной миграции в Россию из Африки
18:34  Бактыгул Иманбек кызы назначена директором Центра исследования информационной среды при Кырминкульте
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Кыргызстан   | 
В Кыргызстане создан Центр тюркского наследия. Его возглавил экс-посол Кайрат Осмоналиев
00:07 23.09.2024

17 сентября 2024

- Виктория Гунгер

В Кыргызстане официально создан Центр тюрксого наследия. Его руководителем назначен экс-посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев. Об этом стало известно VB.KG.

Офис новой организации будет работать на базе Кыргызского национального университета им. Баласагына.

Центр создан под эгидой Международного Фонда Тюркской культуры и наследия, штаб-квартира которого находится в Баку.

----------------------

ОСМОНАЛИЕВ Кайрат Медербекович
/ /
[11.07.1973 - ..]
Род. в г. Омск. Кыргыз.

окончил в 1994 г. Омскую высшую школу милиции МВД РФ (в настоящее время Омская академия МВД РФ), в 1994-1997 гг. очно обучался на факультете научно-педагогических кадров Академии управления МВД РФ (г. Москва), там же защитил докторскую диссертацию в 2005 г. тема докторской диссертации, защищенной в Академии управления МВД РФ (г. Москва) в ноябре 2005 г.: "Уголовная политика современного Кыргызстана: становление и развитие".
Профессор,

В 1994 – 2000 гг. - преподаватель, старший преподаватель, доцент Бишкекской высшей школы МВД КР.
2000-2003 гг. – главный специалист, начальник отдела анализа, прогнозирования и международного сотрудничества Государственной комиссии при Правительстве Кыргызской Республики по контролю наркотиков.
2003 – 2004 гг. – и.о. заместителя начальника штаба Агентства КР по контролю наркотиков.
2004 г. - исследователь в университете "Упсала", Швеция.
2005 г. – консультант Управления ООН по наркотикам и преступности, Вена, Австрия.
11.2006 – 10.2008 гг. – пресс-секретарь, помощник министра ВД КР, ст. оперуполномоченный по ОВД ГУБОП МВД КР, заведующий кафедрой административного права Академии МВД КР.
11.2008 – 05.2010 гг. – ключевой эксперт Проекта Европейского Союза "Поддержка реформы судебной системы в КР", руководитель компонента "Реформа пенитенциарной системы".
09.2010 – 06.2016 гг. – проректор по учебной работе Дипломатической академии МИД КР
09.2016 – по наст. время – профессор факультета переподготовки и повышения квалификации кадров Кыргызского национального университета им. Ж, Баласагына

с 06.2016 - член Центральной Избирательной Комиссии КР (от партии "Бир-Бол") (на 2018)

с 24 июня 2021 - 2024 - посол КР в Азербайджане

с сент. 2024 - директор Центра тюркского наследия (на базе КГНУ, Центр создан под эгидой Международного Фонда Тюркской культуры и наследия, штаб-квартира которого находится в Баку.)

+ Депутат местного Кенеша Кунтуйского айыльного округа, Сокулукский район (2012 – 2016 гг.)
Председатель экспертного совета Координационного совещания правоохранительных и иных государственных органов по противодействию коррупции при Генеральной прокуратуре КР (с апреля 2013 г.)
Председатель Общественного Наблюдательного Совета при ГКНБ КР (2011 -2013 г.г.)
Член экспертной рабочей группы при Совете безопасности Кыргызской Республики по контролю за реализацией антикоррупционной стратегии, образованной Указом Президента КР (с ноября 2013 г.)
Член правления, председатель правления Ассоциации Юристов Кыргызстана (2010 - 2016 гг.)
Член адвокатуры КР (с 2016 г.)
Общественный советник министра внутренних дел КР (2014 – 2016 гг.)

"Отличник образования Кыргызской Республики", "Отличник юстиции КР",
Кавалер "ордена" "Александра Великого"
Член-корреспондент Российской Академии Естествознания,
внештатный профессор Шанхайского университета политических наук и права, адъюнкт-профессор Чженжанского университета (КНР),
почетный профессор Чуйского университета. Награжден Почетной грамотой Правительства Кыргызской Республики и рядом ведомственных наград правоохранительных органов Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Казахстан. Отмечен наградой Фонда прогрессивных инициатив "Акыл тирек".

Проф. Осмоналиев К.М. является известным ученым юристом, признанным за пределами Кыргызской Республики: внештатным профессором Шанхайского университета политических наук и права (с 2014 г.), член-корреспондентом Российской академии естествознания по секции "Юридические науки" (с 2015 г.), приглашался в качестве исследователя в Университет Упсала, Швеция (2004 г.).

Проф. Осмоналиев К.М. принимает активное участие в общественной жизни Кыргызстана: в 2011 – 2013 гг. возглавлял Общественный Наблюдательный Совет при ГКНБ КР, является членом правления Ассоциации "Юристы Кыргызстана" с 2011 г., депутатом местного кенеша Кунтуйского айыльного округа с 2012 г. С 2012 г. является председателем экспертного совета Координационного совещания по противодействию коррупции при Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики и членом рабочей группы при Совете обороны КР по контролю за реализацией антикоррупционной стратегии, образованной Указом Президента КР в 2013 г.

Проф. Осмоналиевым К.М. создана научная школа по проблемам уголовной политики, под его научным руководством защищены семь диссертационных работ, в том числе докторская диссертация, больше пятисот магистерских и дипломных работ

Научные публикации:

Проф. Осмоналиев К.М. является автором и соавтором более 100 публикаций по проблемам права, среди которых научно-практические комментарии к Конституции КР, к Уголовному, Уголовно-процессуальному и Уголовно-исполнительному кодексам КР, учебник "Уголовное право КР", учебное пособие "Основы права КР" и др. Его работы опубликованы и зарубежом: в России, ФРГ, Швеции и Казахстане.

подполковник милиции в запасе

11.10.2018 МИД КР отменил своей же приказ о присвоении ему дипломатического чина советника дипслужбы 2 класса

"Заслуженный юрист КР" (20.11.2017)

Источник - VB.KG
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727039220


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Реализация задач Послания: сенаторы одобрили закон об организации транспортного движения
- Олжас Бектенов и первый вице-премьер Грузии Леван Давиташвили обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества
- Кадровые перестановки
- Отечественный производитель сельскохозяйственной техники готов выйти на рынки Монголии
- Медленные процедуры и финансирование привилегированных групп: завершен аудит господдержки обрабатывающей промышленности
- Состоялась III Встреча секретарей советов безопасности Организации тюркских государств
- Азиатский банк инфраструктурных инвестиций выразил готовность поддержать Казахстан в достижении углеродной нейтральности
- МАГАТЭ: НЯЦ РК представил результат работы по конверсии реактора ИВГ.1М на низкообогащенное топливо
- В 20 раз вырос транзит по ТМТМ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  