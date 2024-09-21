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Правозащита вступила в БРИКС. Международный правовой форум повернулся лицом к человеку
00:20 23.09.2024

Вопрос защиты прав человека впервые стал одной из главных тем прошедшего в Москве юридического форума стран БРИКС. Участники дискуссии констатировали, что "западная системы защиты прав человека" себя скомпрометировала. А уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в связи с этим предложила развивать в рамках БРИКС собственную международную правозащитную систему.

В работе IX юридического форума стран БРИКС, организатором которого выступила Ассоциация юристов России (АЮР), приняли участие делегаты из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Египта, Ирана и ОАЭ, а Эфиопия участвовала в нем по видеосвязи. Основной темой стало юридическое сотрудничество стран в условиях "многополярного мира" и санкций в отношении РФ. Председатель АЮР Сергей Степашин упомянул в связи с этим защиту экономических отношений, привлечение международных инвестиций, внедрение искусственного интеллекта и многое другое. А глава Минюста Константин Чуйченко уточнил, что речь о связях "на принципе человекоцентричности, стабильности гражданского оборота, разумного баланса между частными и публичными интересами".

Сотрудничество стран БРИКС в сфере защиты прав человека было выделено в отдельную тему. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что центральное место в "справедливом миропорядке" занимают права и свободы человека, в частности, право на мир, жизнь, свободу, здоровье и счастье. Она полагает, что реализовать их можно, только когда "мы научимся в мире уважать те традиции, которые уже есть, и не покушаться, и не диктовать, и не навязывать свое представление, в том числе о правах и свободах человека, формах и методах их защиты". Более подробно проблема обсуждалась на специальной сессии "Правовое измерение гуманитарного развития стран БРИКС", модератором которой выступил глава СПЧ Валерий Фадеев.

Сопредседатель АЮР Владимир Плигин отметил, что такое сотрудничество, включающее в себя и проблематику соблюдения прав человека, невозможно без понимания таких категорий, как "ценности" и "справедливость".

А пока нет единого для стран-участниц языка, добиться консолидации невозможно: "Это имеет не только глубокий философский смысл, но и важное практическое значение". Господин Фадеев поддержал тезис, отметив, что странам нужна "точка сборки духовной составляющей культуры".

Индийский политолог о возможностях и рисках объединения незападных стран
Тема "коллективного Запада", который "под видом общечеловеческих ценностей продвигает "деструктивные идеологии", была одной из ключевых на повестке дня. Позиция России "как защитника традиционных ценностей", по мнению директора Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева Владимира Аристархова, обеспечивает "союз России с остальными цивилизациями в их общем противостоянии Западу. "Страны БРИКС объединяет уважение к коллективным ценностям - семье, общине, народным ценностям",- подчеркнула аналитик Института наследия и современного общества РГГУ Юлия Сухорукова. Отметим, в двух странах-участницах БРИКС - ЮАР и Бразилии - легализованы однополые браки.

"Одна из важнейших тем, способная объединить наши государства (БРИКС.- "Ъ"),- это, конечно, единый подход к понятию прав человека, единый подход к системе защиты прав и свобод человека и гражданина, признания, уважения и соблюдения",- подчеркнула Татьяна Москалькова.

Сегодня этой работой, отметила она, занимаются различные национальные учреждения в рамках БРИКС. Западная система защиты прав человека, объяснила госпожа Москалькова, скомпрометировала себя тем, что "рассматривала только гендерную составляющую". Нарушив "нейтральную оценку по отношению к правам человека", страны Европы политизировали международную правозащитную систему, настаивает российский омбудсмен. Она полагает, что БРИКС необходимо развивать международную правозащитную систему и расширять практики двустороннего международного сотрудничества в этой сфере.

В пятницу делегаты подписали декларацию по итогам форума. В пресс-службе АЮР "Ъ" сообщили, что текст документа будет обнародован позже. Вошли ли туда предложения по правозащитной деятельности, пока неизвестно.

Эмилия Габдуллина
№173 от 21.09.2024, стр. 2

Источник - Газета "Коммерсантъ"
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