 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Президент Садыр Жапаров выступил в ООН. О чем он говорил?
00:24 23.09.2024

22 сентября 20241370

Бишкек (АКИpress) – Президент Садыр Жапаров 22 сентября в городе Нью-Йорк (США) выступил на Саммите будущего, проходящего в рамках 79-сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Текст выступления:

"Уважаемый господин Генеральный секретарь,

Уважаемый господин Председатель,

Дамы и господа,

Сегодня мы собрались в критический момент мировой истории, когда международная система сталкивается с кризисом.

В эпоху глобальных перемен мы обязаны пересмотреть ранее устоявшиеся методы многостороннего сотрудничества и принять фундаментальные меры, которые позволят не только решать текущие вызовы, но и заложат прочную основу для благополучия будущих поколений.

Как сказал Генеральный секретарь ООН: "Универсальные проблемы требуют универсальных решений".

Саммит будущего - это уникальная платформа, которая заложит основу для новой глобальной архитектуры, которая будет работать для всех, а не только для избранных.

Я приглашаю принять активное участие в предстоящем пополнении фондов Международной ассоциации развития Всемирного банка, а также в пополнении фондов развития других международных финансовых институтов, которые играют важную роль в поддержке развивающихся стран.

Именно Международная ассоциация развития и подобные организации оказывают важную помощь странам с низким уровнем дохода, способствуя искоренению нищеты, развитию инфраструктуры и повышению устойчивости к глобальным вызовам.

Мои взгляды соответствуют документу "Стимулирование ЦУР для выполнения Повестки дня на период до 2030 года", представленного Генеральным секретарем ООН в феврале 2023 года, который включает три основных действия: уменьшение долгового бремени, расширение долгосрочного и доступного финансирования, а также создание механизмов для быстрого реагирования на кризисы.

Чтобы построить прочные мосты между настоящим и будущим, мы должны укреплять связи между народами.

Пандемия коронавируса наглядно показала, что существующие механизмы сотрудничества не отвечают современным вызовам.

Поэтому Саммит будущего считается важной платформой для переосмысления глобальных отношений.

Сегодня мировое сообщество сталкивается со многими вызовами: ростом числа вынужденных мигрантов, ростом климатических угроз, несправедливым распределением ресурсов и богатств.

Достигнутые нами успехи зачастую не доходят до самых уязвимых слоев общества.

Нам нужны новые подходы к многостороннему управлению, основанные на справедливости.

Вот почему нам нужно как можно скорее приступить к решительным действиям - у нас нет времени ждать.

Кыргызская Республика готова внести свой вклад в это великое дело.

Мы поддерживаем принятый Пакт во имя будущего.

Мы также поддерживаем принятие Декларации о будущих поколениях, поскольку именно будущие поколения примут на себя основную тяжесть наших сегодняшних решений.

Мы должны значительно ускорить реализацию Целей устойчивого развития.

Мы добились значительного прогресса в искоренении крайней нищеты, развитии инфраструктуры и цифровизации, а также переходе к "зеленой" экономике.

Наш опыт достижения Целей устойчивого развития показал, что при правильном видении и политической воле это могут сделать даже небольшие страны с ограниченными ресурсами.

Уважаемые участники саммита!

Решения, которые мы примем сейчас, определят судьбу не одного поколения. Помните: будущее - это не абстрактная концепция, это наша коллективная ответственность.

Это то, что мы оставляем в наследство нашим детям, внукам и всем, кто придет после нас. Мир, который мы создаем сегодня, станет источником их надежд и мечтаний.

Приглашаю вас, уважаемые лидеры, стать архитекторами будущего, основанного на взаимном доверии, взаимовыгодном сотрудничестве и безупречной справедливости.

Мы не можем уйти отсюда без решительных действий.

Будущее требует от нас смелых и амбициозных действий без промедления.

Благодарю за внимание".

Источник - АКИpress
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727040240


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