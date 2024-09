Запад до сих пор делит ворованную "шкуру русского медведя", - В.Катасонов

23.09.2024 | ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



Америка переваливает на Европу бремя поддержки киевского режима



Еще в конце февраля 2022 года коллективный Запад заморозил валютные резервы Российской Федерации на сумму, равную примерно 300 млрд долларов (по другим источникам – 300 млрд евро). Это примерно половина всех международных резервов Российской Федерации на тот момент. Москва тогда заявила, что это грубейшее нарушение международного права. По сути, откровенное воровство.



США и их союзники начали горячие обсуждения по вопросу о том, что дальше делать с этими замороженными активами. Примечательно, что хотя главный голос в этих обсуждениях принадлежал Вашингтону, большая часть замороженных валютных активов находилась в юрисдикции европейских государств. По данным Брюсселя, примерно на сумму 200 млрд евро. Большая часть этих средств находится на счетах бельгийской Euroclear – одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.



Еще более двух лет назад я в своей статье "Коллективный Запад делит шкуру русского медведя" описал эти горячие дискуссии. В их ходе выдвигались самые разные предложения. Начиная от очень умеренных. Например, "заморозке" должны подлежать как сами активы, так и те доходы, которые дают эти активы. До окончания конфликта и снятия всех санкций против России. После чего активы вместе с накопленными доходами передаются Российской Федерации.



Наиболее же радикальными были предложения перейти от "заморозки" (блокировки) российских валютных активов к их конфискации. А конфискованные средства направить на поддержку Украины (было предложено несколько вариантов и схем такой поддержки, но, в конечном счете, все деньги должны вернуться на Запад, который оказывает военную, экономическую и финансовую помощь Незалежной).



Уже в прошлом году вариант конфискации отпал по той причине, что этого не позволяло законодательство ни США, ни Европы. А его переделка в целях легализации кражи российских активов не могла быть проведена в короткое время. К тому же было немало оппонентов, которые считали, что легализация конфискации российских активов очень опасна для Запада. Такая конфискация может стать прецедентом для экспроприации имущества, которое принадлежит самим американцам и европейцам.



Во второй половине прошлого года уже был достигнут консенсус, согласно которому российские валютные активы остаются в замороженном состоянии, а вот доходы от этих активов можно и нужно использовать для целей поддержки Украины. Эксперты уже говорили, что эта схема должна заработать в начале нынешнего, 2024 года. В этом году было уже несколько сообщений, что, мол, доходы от российских активов уже начислены и не сегодня-завтра направляются на помощь Украине. Но, видимо, желаемое выдавалось за действительное.



Первая реальная транзакция была проведена в августе 2024 г. В конце указанного месяца глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС уже перевел первые 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных активов России на оплату военных поставок Украине. На днях вице-президент ЕК Валдис Домбровскис на заседании Европарламента раскрыл некоторые подробности указанной транзакции: "Первый транш, касающийся экстраординарных доходов иммобилизованных российских активов, уже был выделен, 1,4 миллиарда было направлено через Европейский фонд мира на оплату самых необходимых поставок, прежде всего артиллерийских снарядов и систем ПВО". По словам еврочиновника, "работа осуществляется оперативно, были подписаны контракты с государствами-членами". Т.е., как и ожидалось, деньги, в конечном счете, останутся на Западе.



Поставки оружия и боеприпасов на сумму 1,4 млрд евро – "глоток воздуха" задыхающейся Украине. Она и этому рада. Киев говорит о сохраняющемся и даже усиливающемся дефиците оружия и боеприпасов. А как не быть этому дефициту, если безвозмездная военная помощь коллективного Запада в текущем году сократилась на порядок по сравнению с 2022 годом?



А те денежные средства, которые поступают на Украину в виде кредитов и займов (которые также сократились по сравнению с 2022 и 2023 гг.), в значительной степени используются не закупки оружия и боеприпасов, а на обслуживание гигантского внешнего долга Незалежной. Госдолг Украины в августе этого года составил 155,4 млрд долл., увеличившись за один месяц на 2 процента. Большая часть госдолга – внешнюю задолженность, она составила 113 миллиардов долларов. Крупнейшими держателями украинского госдолга являются (млрд долл.): ЕС – 40; МВФ – 16,5; МБРР (Международный банк реконструкции и развития) - 14,7; Канада – 5,0.



В целом за первые восемь месяцев текущего года Украина выплатила по долгам перед внешними кредиторами 4,6 млрд долл. против 2,8 млрд долл. за аналогичный период прошлого года. Примечательно, что по итогам августа Незалежная выплатила сумму, равную 1,1 миллиарда долларов. Это рекордный месячный показатель Незалежной.



Итак, Брюссель направил доходы, полученные от российских активов на сумму 1,4 млрд евро, что не существенно отличается от величины месячной оплаты по внешнему долгу Незалежной. Брюссель такие скромные подарки может делать Киеву лишь один-два раза в год. А Киеву нужны поставки оружия и боеприпасов, измеряемые многими десятками миллиардов евро в год. Ту транзакцию, которую озвучили еврочиновники, многие западные политики назвали крайне нерациональным способом использования российских "замороженных" активов.



Еще с прошлого года в Европейском союзе и на саммитах G-7 обсуждается схема, согласно которой коллективный Запад должен предоставить Киеву кредит на сумму в несколько десятков миллиардов евро. А обслуживание этого кредита (выплата процентов) будет происходить за счет доходов от "замороженных" российских активов.



А "нерациональная" транзакция на сумму 1,4 млрд евро была проведена по той причине, что "коллективный" Запад за год обсуждений так и не сумел достичь полного консенсуса по поводу схемы кредита под обеспечение "замороженных" российских активов. Нет полного согласия между США и их европейскими союзниками. Также нет полного согласия и внутри Европейского союза.



Более или менее договорились лишь о том, что величина кредита будет составлять 50 миллиардов (в некоторых источниках говорится о долларах, в других – о евро). Пока никаких сведений о том, какой будет процентная ставка по кредиту, в открытых источниках нет. Но эксперты предполагают, что она может быть очень "жирной" для кредиторов. Простая арифметика: процентные платежи по кредиту на сумму 50 миллиардов будут покрываться за счет процентных доходов от активов на сумму 200 миллиардов. В СМИ ничего не говорится о том, какой может быть доля участия в кредите отдельных стран коллективного Запада.



Но, судя по косвенным данным, основное "бремя" такого кредита готова взять на себя Америка. Европейские союзники США, естественно, не очень рады такой готовности Америки: ведь доходы от российских активов, находящихся в их юрисдикции, будут уходить за океан. Так что уже по этому моменту в стане наших геополитических противников имеются трения.



Америку, в свою очередь, не очень устраивает то обстоятельство, что Европа до сих пор не дает гарантии долгосрочной "заморозки". Америка вообще хотела бы, чтобы "заморозка" российских активов была бессрочной, или вечной. В этом случае российские активы стали бы бессмертной "коровой", которую можно "доить" до бесконечности.



Обсуждение процедур продления санкций началось на совещании постоянных представителей членов Евросоюза и Еврокомиссии 13 сентября. На сегодняшний день в ЕС действуют правила, согласно которым любые санкций против любых государств действуют в течение полугода. Они могут продлеваться каждые полгода путем анонимного голосования всех 27 стран. Сейчас ЕК вынесла на обсуждение коррективы в действующие процедуры решений по санкциям. В отношении санкций против России предлагается увеличить нормативный интервал с 6 месяцев до 36 месяцев. Т.е. ЕС будет принимать решения об антироссийских санкциях раз в три года. Решения по-прежнему должны приниматься единогласно всеми 27 членами ЕС. По словам источников Politico, этот вариант поддерживает большинство стран-членов Европейского союза. Понятно, что увеличение нормативного срока заморозки российских активов в шесть раз делает схему кредитования под обеспечение доходов от таких активов более устойчивой и привлекательной. Есть даже более радикальный вариант: принимать решение о продлении "заморозки" и других санкций на срок в пять лет. Правда, при сохранении возможности принятия каких-то чрезвычайных решений в случае форс-мажоров до истечения пятилетнего срока.



Варианты красивые, но у ЕС есть сомнения, что можно будет добиться единогласия по заморозке российских активов на срок в три года и, тем более, на пять лет по той причине, что есть страны-члены союза, которые выбиваются из общего строя. И они могут не поддержать продление антироссийских санкций на столь длительный срок.



Очевидно, что особые опасения вызывает Венгрия. Между прочим, и в настоящее время Будапешт считает, что спешить с кредитом на сумму 50 миллиардов не стоит. Следует подождать результатов выборов президента США в ноябре нынешнего года. Ситуация может радикально измениться, особенно если победит Трамп, который обещал, что сумеет моментально закруглить войну на Украине.



Но предложение Венгрии не вписывается в первоначальные графики коллективного Запада, который анонсировал на саммите G-7 в июне этого года, что пятидесятимиллиардный кредит должен быть предоставлен Украине и начать использоваться еще до конца текущего года. Киев люто возненавидел Виктора Орбана с его особой позицией, обвинив его в откровенном нежелании помочь Украине кредитом и назвав венгерского лидера "агентом Путина" в Европейском союзе.



Только что New York Times со ссылкой на источники опубликовала материал "$50 Billion in Aid to Ukraine Stalls Over Legal Questions" ("Помощь Украине в размере 50 миллиардов долларов задерживается из-за юридических вопросов"). В публикации отмечается, что чиновники США и Европы изо всех сил пытаются выполнить свое обещание использовать российские ресурсы для помощи Украине. Но у них не очень получается. Причем расхождения между Старым и Новым светом не идеологического, а юридического или даже технического характера. Европа и не готова, и юридически не способна выполнить требование США сделать заморозку российских активов бессрочной или, по крайней мере, долгосрочной.



На днях Financial Times (FT) опубликовала материал "EU plans to raise up to €40bn in loans for Ukraine without US" ("ЕС планирует найти €40 млрд для предоставления Украине без участия США"). По данным FT, в Брюсселе в настоящее время обсуждается вариант предоставления кредита Киеву на сумму от 20 до 40 миллиардов евро, причем кредит должен быть предоставлен за счет средств бюджета Европейского союза, без участия США. Данный вариант призван срочно продавить помощь Украине даже в том случае, если Венгрия (или еще кто-то в ЕС) будет против. Дело в том, что этот кредит можно будет рассматривать как расширение уже ранее согласованной в ЕС программы помощи Украине. А расширение программы, согласно процедурам ЕС, не требует поддержи со стороны всех 27 членов союза, решение может быть принято большинством голосов.



Уже появились комментарии на "рациональное предложение" Брюсселя обойтись без США в деле утилизации доходов от "замороженных" российских активов. Причина такой инициативы, как считают комментаторы, является не юридической или технической. Европа не хочет, чтобы Америка стала главным бенефициаром такой утилизации. Также даются ссылки на каких-то анонимных источников, которые утверждают, что кредит планируется предоставить не за счет средств бюджета ЕС, а за счет каких-то частных кредиторов. А бюджет ЕС упоминается лишь как форма гарантии по планируемому частому кредиту. Одним словом, мы имеем дело с самой банальной дележкой ворованной "шкуры русского медведя".



P.S. Также, по мнению знатоков европейского права, решение о чисто европейском кредите под обеспечение российских замороженных активов может быть принято лишь после того, когда Венгрия перестанет быть председателем Европейского союза. Она заняла этот пост 1 июля на срок до конца года. Председательствующая страна имеет, по мнению экспертов, дополнительные полномочия, в том числе право вето при голосовании по некоторым вопросам. И якобы решение о европейском кредите относится к подобного рода вопросам. Я не юрист, не знаю, насколько Венгрия действительно имеет юридические возможности для того, чтобы притормозить решение вопроса о кредите ЕС Украине. Но интуитивно чувствую, что до конца года этот вопрос вряд ли будет решен. Источник - fondsk.ru

