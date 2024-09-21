В Узбекистане начнут привлекать к ответственности лжеисцелителей

00:56 23.09.2024

21.09.2024



В Узбекистане начнут привлекать к ответственности лжеисцелителей

На пленарном заседании Сената 21 сентября был рассмотрен и одобрен Закон "О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан", направленный на борьбу с незаконной деятельностью в области народной медицины.



Согласно документу, лицам без медицинского образования разрешено заниматься народной медициной только при наличии лицензии, выданной Специальной комиссией при Министерстве здравоохранения. Разрешены к применению лишь определенные методы диагностики и лечения.



Однако до настоящего времени законодательство не предусматривало ответственность за оказание услуг по диагностике и лечению лицами, не имеющими на это права, а также за применение неразрешенных методов в народной медицине. Это приводило к случаям, когда граждане становились жертвами лжецелителей, что нередко наносило вред их здоровью.



Новый закон вводит административную ответственность за оказание таких незаконных медицинских услуг, а также за их пропаганду и рекламу. Теперь в Узбекистане запрещена реклама услуг, связанных с неразрешенными методами народной медицины.



После обсуждения закон был единогласно одобрен сенаторами.