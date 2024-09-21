В Китае чиновница попала в тюрьму за взятки и романы с 58 подчиненными

00:59 23.09.2024

21.09.2024



В Китае чиновница попала в тюрьму за взятки и романы с 58 подчиненными



Как сообщает South China Morning Post, на посту руководителя она завела романы с 58 подчиненными и получила от них взятки на сумму почти 60 млн юаней (около $8,5 млн).



Как известно, чиновница никогда не была замужем и не имела детей.



Женщина добилась успехов на руководящем посту: она основала фруктовую и сельскохозяйственную ассоциации, а личные средства тратила на поддержку пенсионеров. Однако оказалось, что Чжон брала взятки и использовала свое положение, чтобы обеспечивать привилегированные компании выгодными контрактами под предлогом государственных инвестиций.



Помимо коррупции, Чжон поддерживала многочисленные романы с подчиненными мужчинами. Под предлогом "сверхурочной работы" и "командировок" она проводила время со своими любовниками. Некоторые мужчины соглашались на отношения из-за выгод, которые она предлагала. Другие - из страха перед ее властью.



В апреле прошлого года правительство Гуйчжоу инициировало расследование ее действий, в итоге ее обвинили в коррупции. Помимо тюремного срока в 13 лет и штрафа, ее исключили из Коммунистической партии и отстранили от всех государственных должностей- это считается одним из самых суровых наказаний для чиновника в Китае.