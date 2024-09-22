 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 23.09.2024
09:41  Швеция предала своих афганских друзей, последовав примеру США и Британии, - О.Розанов
07:07  Анна Долгарева: На смену европейскому гуманизму пришло расчеловечивание
07:03  В Узбекистане вводят систему ответственности за семейно-бытовое насилие над детьми
06:40  "Мы сейчас находимся в середине шестого периода массового вымирания", - CNN
06:37  Одоление ига. Часть III. Путин совершил грандиозное метафизическое деяние - устранил разрыв времен, - А.Проханов
06:30  Президентом Шри-Ланки стал лидер марксистской оппозиции Анур Кумар Диссанаяке
06:23  СВО, итоги недели: Российские войска обходят с боями Селидово и громят "красногоровский карман"

06:21  Эрдоган теряет пограничный "пояс безопасности", - Игорь Субботин
00:59  В Китае чиновница попала в тюрьму за взятки и романы с 58 подчиненными
00:56  В Узбекистане начнут привлекать к ответственности лжеисцелителей
00:32  В иранском Хорасане взрыв газа на угольной шахте - 50 погибших
00:27  Запад до сих пор делит ворованную "шкуру русского медведя", - В.Катасонов
00:24  Президент Садыр Жапаров выступил в ООН. О чем он говорил?
00:20  Правозащита вступила в БРИКС. Международный правовой форум повернулся лицом к человеку
00:18  У экс-спикера Кырпарламента Шеримкулова отобрали незаконно "приватизированную" сельскую школу
00:07  В Кыргызстане создан Центр тюркского наследия. Его возглавил экс-посол Кайрат Осмоналиев
00:02  Пресс-секретарь президента Киргизии призвал швей и строителей вернуться из России
00:00  В Пакистане подорвался на мине автомобиль сопровождения посла РФ Хорева
Воскресенье, 22.09.2024
22:56  Около 300 ранее украденных и незаконно везенных предметов искусства будут возвращены из США в Индию
19:44  Стрельба в "Вайлдберрис" вскрыла "прачечную" СВО, - Д.Попов
18:40  "Подавлять биомассу овец": в Киеве заговорили о всеобщем бунте, - Соскин
17:26  Россия победит, но война продолжится, - Кирилл Стрельников
17:25  Новое поле битвы Трампа и Харрис: кандидаты в президенты США сражаются за поляков
17:22  Власти Казахстана спорят с инвесторами: проект ГПЗ на Карачаганаке под угрозой?
17:20  "Хезболла" и хуситы выходят из-под контроля Ирана, которому нужны деньги США
14:23  В Казахстан прибывают мощи блаженной Матроны Московской
14:17  "Разглобализация": ультрафиолетовая катастрофа в Бангладеш и не только, - Сергей Переслегин
14:16  "Диктат меньшинств". Почему иностранцы с Запада переезжают в Россию
14:12  США навяжут Германии несчастливый брак с нелюбимым канцлером, - Дм.Бавырин
14:10  "Перехитрить" Путина у Британии не выйдет, - Иэн Прауд
14:00  Брахма Челлани: Скрытые издержки участия США в украинском конфликте
13:57  Бабий грай. В Санкт-Петербурге прошел IV Евразийский женский форум
10:51  Идеологическая машина США активизировалась, - К.Юриев
10:49  США назначили войну с Китаем на 2027 год
10:47  Событие недели в СВО: разукраинивание Украинска
10:46  На ломаном латинском. И опять о тюркском алфавите на латинской основе, - Шоахмад Муталов
10:37  "Русские идут": Европа готовится к самоубийству, - Елена Караева
10:36  Неканонические книги и апокрифы, - П.В.Густерин
10:33  Ситуация на Ближнем Востоке близка к патовой, - Леонид Пастернак
08:58  Внутри России силен "клан Запада", - Александр Дугин
08:53  Пейджеры Хезболлы и война на Ближнем Востоке, - Ростислав Ищенко
08:41  Томас Фридман: Америка не справляется. Ее внешняя политика терпит крах
08:37  Экс-премьер Чечни Хучиев призвал запретить в школах теорию Дарвина
08:22  Telegram начал сотрудничать не только с французскими спецслужбами. Дуров оказался не только дурнем, но и...
07:49  Al Arabiya: Залп из 100 ракет. "Хезболла" нанесла массированный ракетный удар по Израилю
07:04  Бахтияр Бабаджанов: Откуда у трудовых мигрантов в России тяга к исламу
06:29  Харрис согласилась на предложение CNN о дебатах с Трампом
01:01  Военное крыло "Хезболлы" возглавили Али Караки и Талал Хамия
00:50  Берджан Тутар: Слишком поздно. Германия сама подписала себе приговор
00:46  Суд отправил двоюродного племянника президента Киргизии Улана Жапарова под домашний арест
00:33  Украина на пороге полномасштабного дефолта, но ее кредитование продолжается, - В.Катасонов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Эрдоган теряет пограничный "пояс безопасности", - Игорь Субботин
06:21 23.09.2024

22.09.2024

Турция задумалась о реорганизации своих сирийских протекторатов
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Президент Реджеп Тайип Эрдоган и глава Сирии Башар Асад, встречаясь в 2011 году, демонстрировали взаимопонимание.
Турция пытается подавить очередную волну протестов в своих протекторатах на севере Сирии. Очередным триггером недовольства в этих автономных районах стали исходящие от Анкары сигналы, что она по-прежнему поддерживает непрямые контакты с официальным Дамаском в различных форматах. Президент Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом на Генассамблею ООН сообщил, что запросил личной встречи с сирийским коллегой Башаром Асадом "в интересах нормализации". Однако успокоить сирийскую оппозицию путем переговоров турецкому руководству пока не удается.

О том, что близкие к Турции силы начали задержания на севере Сирии после очередной акции протеста, сообщил базирующийся в Британии Сирийский мониторинговый центр по правам человека.

Поводом стали манифестации на территории Африна – региона, который входит в созданный Анкарой "пояс безопасности" у южных границ. Жители протекторатов организовали уличные акции с требованием вывести турецкие войска и возобновить боевые действия против официального Дамаска. Как проинформировало в то же время ливанское издание "Аль-Ахбар", Анкаре на этом фоне пришлось перебросить часть своих регулярных формирований в нестабильный регион. Некоторые контрольно-пропускные пункты оппозиционных анклавов были закрыты.

Накануне Эрдоган подтвердил готовность провести полноформатный саммит с Сирией. "Мы говорили о том, что хотим провести встречу с Башаром Асадом в интересах нормализации отношений Турции и Сирии, – заявил он, вылетая в Нью-Йорк на мероприятия Генассамблеи ООН. – Сейчас мы ждем соответствующего ответа от той стороны. Мы готовы к этому. Мы хотим, чтобы между нашими мусульманскими странами и их народами установились солидарность и единение. Надеюсь, что это произойдет благодаря такой встрече".

Турецкий лидер добавил, что две страны "могут предпринять совместные шаги для обеспечения мира и стабильности на всей сирийской территории". "Мы видим, что сирийская администрация и оппозиция добились того, что в Сирии какое-то время не идут боевые действия. Такая обстановка создает благоприятную среду для эффективного поиска окончательного решения. Миллионы людей за пределами Сирии ждут возвращения на родину", – отметил Эрдоган.

Этим комментариям предшествовали слова министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, который заявил, что его страна "определенное время" контактирует с Дамаском и обсуждает различные "вопросы в разведывательном, военном, многосторонних форматах, особенно в форматах, где присутствуют Россия и Иран". "Фактически с 2017 года, после договоренностей Астанинского формата произошла заморозка военного конфликта между сирийским режимом и оппозицией, – заметил он. – Создана атмосфера полного молчания. В этой обстановке мы считаем, что необходимо предпринять шаги для постоянного разрешения определенных вопросов. Проблемы, интересующие Турцию в этом контексте, – это беженцы и борьба с терроризмом".

Очевидно, что сейчас турецкий официоз в своей риторике делает ставку на относительно стабильный статус-кво на территории Арабской Республики. Однако бунтующие анклавы могут существенно испортить благоприятную картину.

Как сообщило издание "Аль-Ахбар", сейчас Анкара пытается внести структурные изменения в органы власти на севере Сирии. По словам источников ливанской газеты, эти инициативы включают в себя реорганизацию "временного правительства", а также фракций вооруженной оппозиции. Правда, дополнительных подробностей пока не приводится. Источники утверждают, что цель Анкары заключается в том, чтобы "положить конец продолжающемуся и углубляющемуся состоянию хаоса, возникшему в результате сирийско-турецкого сближения".

Специально для того, чтобы разъяснить свою позицию вооруженной оппозиции, контролирующей север Сирии, Турция не так давно организовала встречу с ее ведущими командирами. Однако переговоры провалились. Представители различных фракций выступили с взаимными обвинениями. Как итог – все закончилось призывами к отставке Абдул Рахмана Мустафы, премьер-министра так называемого временного правительства Сирии, и формированию нового правительства для управления турецкими протекторатами.

Север Сирии накапливал протестный потенциал на протяжении всех последних месяцев. К примеру, в июле жители турецких протекторатов взбунтовались в ответ на антимигрантские погромы, потрясшие центральную часть Турции. В ряде населенных пунктов "пояса безопасности" вспыхнули уличные акции, участники которых в ультимативном порядке потребовали вывода турецких войск и совершали нападения на военную бронетехнику. В некоторых районах сирийцы срывали турецкие флаги с административных зданий. После этого турецкое командование было вынуждено направить подкрепления в некоторые города на территории своих протекторатов вблизи границы, а также временно заморозить работу пограничных переходов.

В одном из отчетов Курдского института мира, аналитического центра, который базируется на территории США, отмечается, что нормализация с Асадом больше нужна Эрдогану – для подавления потенциала курдских формирований, в одностороннем порядке контролирующих северо-восток Сирии. Однако сближение между странами, по оценкам института, может значительно ослабить "оба антиасадовских лагеря" – и автономную курдскую администрацию, и поддерживаемую Турцией оппозицию на севере. "После более чем десятилетия гражданской войны это может возродить те обстоятельства, которые изначально спровоцировали насилие", – резюмируют эксперты.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727061660


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената: главный месседж на предстоящий период – "жить по средствам"
- Покрытие энергопотребностей и развитие сельского образования: Олжас Бектенов посетил село Бадамша Актюбинской области
- Кадровые перестановки
- Тамара Дуйсенова приняла участие в республиканском семинаре по развитию малокомплектных школ
- Механизмы регулирования земельных вопросов рассмотрели на заседании республиканской профильной комиссии в новом формате
- А. Ертаев проинформировал о реализации Концепции миграционной политики
- Рабочий график главы государства
- Реализация задач Послания: сенаторы одобрили закон об организации транспортного движения
- Олжас Бектенов и первый вице-премьер Грузии Леван Давиташвили обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  