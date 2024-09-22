Эрдоган теряет пограничный "пояс безопасности", - Игорь Субботин

06:21 23.09.2024

22.09.2024



Турция задумалась о реорганизации своих сирийских протекторатов

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Президент Реджеп Тайип Эрдоган и глава Сирии Башар Асад, встречаясь в 2011 году, демонстрировали взаимопонимание.

Турция пытается подавить очередную волну протестов в своих протекторатах на севере Сирии. Очередным триггером недовольства в этих автономных районах стали исходящие от Анкары сигналы, что она по-прежнему поддерживает непрямые контакты с официальным Дамаском в различных форматах. Президент Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом на Генассамблею ООН сообщил, что запросил личной встречи с сирийским коллегой Башаром Асадом "в интересах нормализации". Однако успокоить сирийскую оппозицию путем переговоров турецкому руководству пока не удается.



О том, что близкие к Турции силы начали задержания на севере Сирии после очередной акции протеста, сообщил базирующийся в Британии Сирийский мониторинговый центр по правам человека.



Поводом стали манифестации на территории Африна – региона, который входит в созданный Анкарой "пояс безопасности" у южных границ. Жители протекторатов организовали уличные акции с требованием вывести турецкие войска и возобновить боевые действия против официального Дамаска. Как проинформировало в то же время ливанское издание "Аль-Ахбар", Анкаре на этом фоне пришлось перебросить часть своих регулярных формирований в нестабильный регион. Некоторые контрольно-пропускные пункты оппозиционных анклавов были закрыты.



Накануне Эрдоган подтвердил готовность провести полноформатный саммит с Сирией. "Мы говорили о том, что хотим провести встречу с Башаром Асадом в интересах нормализации отношений Турции и Сирии, – заявил он, вылетая в Нью-Йорк на мероприятия Генассамблеи ООН. – Сейчас мы ждем соответствующего ответа от той стороны. Мы готовы к этому. Мы хотим, чтобы между нашими мусульманскими странами и их народами установились солидарность и единение. Надеюсь, что это произойдет благодаря такой встрече".



Турецкий лидер добавил, что две страны "могут предпринять совместные шаги для обеспечения мира и стабильности на всей сирийской территории". "Мы видим, что сирийская администрация и оппозиция добились того, что в Сирии какое-то время не идут боевые действия. Такая обстановка создает благоприятную среду для эффективного поиска окончательного решения. Миллионы людей за пределами Сирии ждут возвращения на родину", – отметил Эрдоган.



Этим комментариям предшествовали слова министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, который заявил, что его страна "определенное время" контактирует с Дамаском и обсуждает различные "вопросы в разведывательном, военном, многосторонних форматах, особенно в форматах, где присутствуют Россия и Иран". "Фактически с 2017 года, после договоренностей Астанинского формата произошла заморозка военного конфликта между сирийским режимом и оппозицией, – заметил он. – Создана атмосфера полного молчания. В этой обстановке мы считаем, что необходимо предпринять шаги для постоянного разрешения определенных вопросов. Проблемы, интересующие Турцию в этом контексте, – это беженцы и борьба с терроризмом".



Очевидно, что сейчас турецкий официоз в своей риторике делает ставку на относительно стабильный статус-кво на территории Арабской Республики. Однако бунтующие анклавы могут существенно испортить благоприятную картину.



Как сообщило издание "Аль-Ахбар", сейчас Анкара пытается внести структурные изменения в органы власти на севере Сирии. По словам источников ливанской газеты, эти инициативы включают в себя реорганизацию "временного правительства", а также фракций вооруженной оппозиции. Правда, дополнительных подробностей пока не приводится. Источники утверждают, что цель Анкары заключается в том, чтобы "положить конец продолжающемуся и углубляющемуся состоянию хаоса, возникшему в результате сирийско-турецкого сближения".



Специально для того, чтобы разъяснить свою позицию вооруженной оппозиции, контролирующей север Сирии, Турция не так давно организовала встречу с ее ведущими командирами. Однако переговоры провалились. Представители различных фракций выступили с взаимными обвинениями. Как итог – все закончилось призывами к отставке Абдул Рахмана Мустафы, премьер-министра так называемого временного правительства Сирии, и формированию нового правительства для управления турецкими протекторатами.



Север Сирии накапливал протестный потенциал на протяжении всех последних месяцев. К примеру, в июле жители турецких протекторатов взбунтовались в ответ на антимигрантские погромы, потрясшие центральную часть Турции. В ряде населенных пунктов "пояса безопасности" вспыхнули уличные акции, участники которых в ультимативном порядке потребовали вывода турецких войск и совершали нападения на военную бронетехнику. В некоторых районах сирийцы срывали турецкие флаги с административных зданий. После этого турецкое командование было вынуждено направить подкрепления в некоторые города на территории своих протекторатов вблизи границы, а также временно заморозить работу пограничных переходов.



В одном из отчетов Курдского института мира, аналитического центра, который базируется на территории США, отмечается, что нормализация с Асадом больше нужна Эрдогану – для подавления потенциала курдских формирований, в одностороннем порядке контролирующих северо-восток Сирии. Однако сближение между странами, по оценкам института, может значительно ослабить "оба антиасадовских лагеря" – и автономную курдскую администрацию, и поддерживаемую Турцией оппозицию на севере. "После более чем десятилетия гражданской войны это может возродить те обстоятельства, которые изначально спровоцировали насилие", – резюмируют эксперты.