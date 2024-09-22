СВО, итоги недели: Российские войска обходят с боями Селидово и громят "красногоровский карман"

06:23 23.09.2024

22 сентября 20:29

СВО, итоги недели: Российские войска обходят с боями Селидово и громят "красногоровский карман"

Украинское командование отчаянно пытается переломить ситуацию на Курском направлении

Алексей Михайлов



Всю минувшую неделю в зоне специальной военной операции шли динамичные бои. Российские войска вели наступление в районе Селидово и Украинска, а также пытались ликвидировать "Красногоровский карман".



В свою очередь украинское командование прикладывало все усилия, чтобы изменить ситуацию на Курском направлении. Но уже к пятнице стало понятно, что ВС РФ успешно отразили весьма мощные курские "накаты" вооруженных формирований Украины. И теперь части и подразделения вооруженных сил России готовятся разрезать на две части украинскую группировку в Курском выступе.



Курский бросок отчаяния



Еще с прошлой недели ВСУ активно подтягивали резервы на Курском направлении. Украинское командование рассчитывало, что сможет все-таки взять село Веселое и ударить на Глушково. Тогда вооруженные формирования Украины вышли бы в тыл российским войскам, которые сейчас успешно наступают на линии Коренево-Свердликово. И командованию ВС РФ пришлось бы срочно разворачивать ударные группировки, чтобы купировать проблему.



Острием украинской атаки стала 21-я мотопехотная бригада. В понедельник 16 сентября ее подразделения завершили сосредоточение и вышли на свои позиции. 21-я бригада - одна из последних полностью боеспособных "бригад контрнаступа". Ее личный состав прошел обучение в Германии, Италии, Испании и т. д. На вооружение 21-ой омпбр стоят шведские боевые машины пехоты CV-90, а также танки "Леопард-2А4". До недавнего времени бригада была резервом украинского командования на направлении Часов Яра. Поэтому до начала нынешних боев она понесла достаточно небольшие потери.



Российское командование заблаговременно вскрыло развертывание новых сил противника на направлении Веселое-Волфино. Ставка была сделана на массированное огневое поражение ВФУ FPV-дронами, армейской авиацией и артиллерией. Также в район боев было проброшено несколько пехотных батальонов ВС РФ.



Примечательно, что развертывание 21-ой омпбр происходило под почти непрерывным наблюдением российских БПЛА "Иноходец". Последние, не только вскрыли места сосредоточения, но смогли своими управляемые ракетами уничтожить несколько украинских боевых машин. В дальнейшем, в ходе боев, российские дроны серьезно потрепали украинскую артиллерию.



В атаку группировка ВФУ перешла во вторник. Украинское командование решило не штурмовать в лоб Обуховку, а затем Веселое. Вместо этого они попытались обойти эти два населенных пункта с востока. Другой задачей вооруженных формирований Украины было соединиться в районе Нового Пути. Враг сразу ввел в бой значительные силы, надеясь сходу сбить российские войска и выполнить поставленные задачи.



Но уже к пятнице украинские "накаты" начали постепенно выдыхаться. ВФУ понесли серьезные потери в техники и личном составе. В районе Нового Пути украинскому командованию все-таки удалось соединиться, но на этом успехи врага закончились. Обойти Веселое с восточного направления не удалось.



Сейчас украинские вооруженные формирования пытаются закрепиться на занятых позициях и проводят перегруппировку. Хотя 21-я омпбр и понесла серьезные потери, пока она еще сохраняет боеспособность. Поэтому уже в понедельник можно ожидать возобновления украинских атак.



В свою очередь российское командование на Курском направлении сейчас пытается реализовать очень амбициозный план - выйти в район Свердликово - и дальше атаковать на Казачью Лопань. В этом случае украинская группировка фактически будет разрезана надвое.



Еще в среду 18 сентября стало известно, что российские войска смогли освободить Дарьино и Николаево-Дарьино. От этих населенных пунктов до Свердликово около семи километров по прямой. По состоянию на данный момент, по неподтвержденным данным, штурмовые отряды вооруженных сил России уже практически смогли преодолеть это расстояние.



Также в среду ВС РФ ударили вдоль трассы Коренево-Суджа. Уже к исходу дня украинские боевики, не выдержав российского натиска, отступили от дороги и ушли на восток в сторону Ольговки.



Селидовская "змейка"



На Донбассе основные бои развернулись за населенный пункт Украинск. Во вторник 17 сентября ВС РФ официально заявили об его полном освобождении. А уже в субботу 21 сентября стало известно, что российская 90-я танковая дивизия смогла перерезать трассу Цукурино-Селидово. В социальных сетях и телеграмм-каналах было распространено видео, на котором бойцы одного из полков дивизии уничтожают два украинских танка на этой дороге.



Это означает, что ВС РФ не стали штурмовать Селидово в лоб, а обходят его с юга. А на этом направлении у украинского командования нет серьезных полевых укреплений. Также нет и населенных пунктов, за которые можно было бы зацепиться. Играет на руку российскому наступлению и рельеф местности. За Селидово заканчивается так называемый Донецкий кряж - цепь холмов и возвышенностей, которые местами достигают высоты 200−300 метров. Поэтому ВС РФ уже смогут действовать на равнинной местности с небольшим количеством населенных пунктов.



Не менее тяжелые бои шли в районе "красногоровского кармана". Подразделения 51-ой общевойсковой армии (на этой неделе это объединение получило почетное наименование "гвардейская") со стороны Красногоровки перешли реку Лозовая и ударили в сторону Желанное Первое.



Появилась информация, что наши бойцы отбили стратегически важный населенный пункт на границе

Также тяжелые бои шли в районе Острого. ВФУ пытались контратаковать российские войска и вытеснить их из поселка. Но достаточного количества сил у украинского командования в наличии не оказалось. Поэтому российские части и подразделения отбили все "накаты".



Есть предположение, что российское командование сейчас пытается реализовать масштабную операцию по разгрому украинских формирований на Донбассе. Прорыв через трассу Селидово-Цукурино открывает для ВС РФ возможность стремительно ударить по равнине на Сонцовку или Шевченко.



В этом случае российские части и подразделения обходят Курахово с севера. При этом естественный щит этого населенного пункта - водохранилище - теряет свое значение. Более того, оно даже начинает играть на руку ВС РФ. Украинские боевики не смогут ударить во фланг частям и подразделениям вооруженных сил России, которые станут обходить Курахово с севера.



В случае реализации такого амбициозного плана армией РФ украинским формированиям придется срочно отходить из населенных пунктов южнее Украинска. И пробиваться через Александрополь и Островское в сторону Курахово.



Однако не исключено, что российское командование не пойдет на такой риск и предпочтет продолжить постепенное и планомерное продвижение вперед.