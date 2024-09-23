 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Президентом Шри-Ланки стал лидер марксистской оппозиции Анур Кумар Диссанаяке
06:30 23.09.2024

22 сентября на выборах президента Шри-Ланки победил лидер оппозиционного альянса "Национальная народная власть" Анура Кумара Диссанаяке, сообщает Zakon.kz.

55-летний Диссанаяке набрал 42,31% голосов. Это говорит о выборе почти восьми млн избирателей. Он отодвинул лидера оппозиции Саджита Премадасу на второе место, а действующего президента Ранила Викрамесингхе – на третье. Об этом передает издание Adaderana.

После публикации результатов Диссанаяке поблагодарил своих сторонников, разместив пост на персональном аккаунте в Х.

"Мечта, которую мы лелеяли веками, наконец-то сбывается. Это достижение – не результат работы отдельного человека, а коллективных усилий сотен тысяч из вас. Ваша преданность делу привела нас так далеко и за это я вам глубоко благодарен. Эта победа принадлежит всем нам".
Анура Кумара Диссанаяке
The dream we have nurtured for centuries is finally coming true. This achievement is not the result of any single person’s work, but the collective effort of hundreds of thousands of you. Your commitment has brought us this far, and for that, I am deeply grateful. This victory… pic.twitter.com/N7fBN1YbQA

- Anura Kumara Dissanayake (@anuradisanayake) September 22, 2024
По неподтвержденным данным, новый президент примет присягу 23 сентября.

А 20 сентября в Молдове стартовала предвыборная кампания по выборам президента.

23.09.2024

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Диссанаяке представлял партию марксистов. Партия выступала за снижение налогов, более закрытую экономическую политику и борьбу с коррупцией.

Летом 2022 года президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подал в отставку.
https://vz.ru/news/2024/9/22/1288606.html

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
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