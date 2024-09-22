В Узбекистане вводят систему ответственности за семейно-бытовое насилие над детьми

07:03 23.09.2024

Сенат одобрил введение ответственности за домашнее насилие над детьми



Сенаторы Узбекистана одобрили поправки о введении ответственности за семейно-бытовое насилие над детьми. Также вводится порядок подачи заявления о примирении по делам, связанным с домашним насилием, на стадии судебного разбирательства, а не следствия.



Сенат Олий Мажлиса на заседании 20 сентября одобрил поправки по усилению мер защиты от семейно-бытового насилия.



По данным верхней палаты парламента, закон был разработан на основе рекомендации Всемирного банка для повышения эффективности мер по предупреждению притеснения и насилия в отношении детей и женщин, улучшения духовно-нравственной атмосферы в семьях.



Председатель Комитета Сената по вопросам женщин и гендерного равенства Малика Кадирханова сообщила, что в области защиты от бытового насилия остаются некоторые недостатки.



"Не только взрослые, но и дети подвергаются семейному (бытовому) насилию. Однако в положениях действующего Кодекса об административной ответственности и соответствующих статьях Уголовного кодекса предусмотрено, что жертвой семейного (бытового) насилия могут супруг (супруга), бывшая супруга (бывший супруг), совместно проживающее на основе единого хозяйства лица либо лица, имеющего общего ребенка. Однако дети не включены в этот список", - сказала она.



По ее словам, в результате в следственных органах возникают различные проблемы при квалификации уголовных дел в отношении детей, подвергшихся домашнему насилию.



В связи с этим статья 59−2 Кодекса об административной ответственности и статья 126−1 Уголовного кодекса дополняются нормой, устанавливающей ответственность за совершение семейного (бытового) насилия в отношении ребенка.



По данным ВОЗ, каждая третья женщина в мире подвергается физическому притеснению со стороны своего супруга. В 38% случаев смерть в результате притеснения и насилия наступает по вине супруга или проживающего с ним лица.



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В Узбекистане 55,6%, то есть 506 из 894 преступлений, связанных с семейным (бытовым) насилием, совершенных в период с 2023 года по май этого года, прекращены в связи с примирением сторон. По оставшимся 44,4%, то есть 388 преступлениям судом вынесены соответствующие приговоры.



Кроме того, вводится порядок подачи заявления о примирении по делам, связанным с семейным (бытовым) насилием, на стадии судебного разбирательства, а не на стадии дознания и предварительного следствия.



То есть устанавливается, что заявление о примирении по делам, связанным с семейным (бытовым) насилием, может быть подано на любой стадии судебного разбирательства, но до того, как суд удаляется в совещательную комнату.



"Почему это необходимо? На стадии следствия, в результате примирения пары, обвиняемая сторона не чувствует неотвратимости наказания и в течение года вновь совершает насилие", - заявила Малика Кадирханова.



Глава Сената Танзила Нарбаева заявила, что этот закон послужит устранению различных "неуместных, односторонних и поверхностных" подходов в этом направлении и снижению случаев семейного (домашнего) насилия.



Напомним, президент 11 апреля 2023 года подписал поправки в законодательство о защите прав и свобод женщин и детей, которые в том числе криминализировали домашнее насилие, а также ввели санкции за сексуальные домогательства.



"Газета.uz" подробно писала об этих поправках, над которыми в течение года работала группа из представителей министерств, негосударственных и международных организаций, а также гражданских активистов, в том числе проекта Nemolchi.uz.



Статья 59−2 КоАО максимально влечет наложение штрафа до 20 базовых расчетных величин или административный арест до 15 суток, а статья 126−1 УК - до 12 лет лишения свободы. статья 126−1 - до 12 лет лишения свободы.