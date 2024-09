Швеция предала своих афганских друзей, последовав примеру США и Британии, - О.Розанов

09:41 23.09.2024

23.09.2024 | ОЛЕГ РОЗАНОВ



Когда "мавр" становится не нужен, его судьба незавидна



Крупнейшая шведская газета "Дагенс нюхетер" на днях опубликовала секретную переписку чиновников Минобороны Швеции, которая раскрывает неприглядные нюансы эвакуации местного персонала шведских военных баз в Афганистане в августе 2021 года.



В статье под названием "Политическое давление – причина, по которой Швеция отказалась от своих сотрудников" газета рассказывает, что перед бегством США и их союзников из Афганистана тогдашний министр иностранных дел Анн Линде объявила, что около 1200 афганских граждан прибыли в Швецию в рамках квоты беженцев. Среди них было почти 60 человек, работавших в Вооруженных силах Швеции, а также члены их семей.



Вскоре Линде публично объявила, что эвакуация афганцев, сотрудничавших со шведским военным контингентом, успешно завершена.



"Но около 50 бывших сотрудников, в том числе несколько женщин, все еще находились в стране, управляемой [запрещенным в России] "Талибаном"*, несмотря на заявления Швеции об обратном. Три года спустя, за некоторыми исключениями, они все еще здесь. Они живут под постоянным риском быть наказанными за связь со Швецией. Во время работы над книгой о действиях Швеции после прихода к власти движения "Талибан" я разговаривал с несколькими из этих людей, таких как переводчик Зариф, который в августе 2021 года получил обещания из Стокгольма о скорой эвакуации. Но, как и другие бывшие сотрудники, он затем испытал, как шведские власти замолчали и что обещанной помощи так и не последовало. Для Зарифа это имело фатальные последствия, его арестовали и избили, прежде чем ему удалось выбраться из плена и покинуть страну. Зариф сейчас живет в США со своей семьей. Не всем посчастливилось получить помощь. Женщине – я ее называю Аминой, но имя у нее другое – тоже обещали эвакуацию, но ее бросили без объяснения причин. В период с 2007 по 2014 год она работала охранником на шведской военной базе "Кэмп Северное сияние" в Мазари-Шарифе, и это прошлое сегодня представляет для нее реальную опасность и заставляет постоянно менять адреса", – пишет автор статьи Торд Эрикссон.



Для спасения афганских друзей Швеции вовсе не было необходимо "повторение американской зрелищной операции августа 2021 года с участием самолетов "Геркулес" и бойцов спецназа", отмечает Эрикссон. Достаточно было бы решения шведского правительства расширить квоту для беженцев Миграционному агентству.



Именно такое решение было принято правительством Швеции на внеочередном заседании 15 августа 2021 года, когда Афганистан попал в руки талибов. Но когда Анн Линде объявила о завершении эвакуации, оставшихся в Афганистане "друзей" бросили на произвол судьбы.



"С тех пор Швеция пассивно относится к бывшим сотрудникам, оставшимся в стране. Я несколько раз пытался задать вопросы об этом Анн Линде, когда она еще была министром, но она постоянно отказывалась давать интервью", – отмечает Эрикссон.



Летом 2021 года оппозиция раскритиковала тогдашнее правительство "за медлительность и явное нежелание помочь своим бывшим сотрудникам".



"Когда ситуация с безопасностью сейчас быстро ухудшается, мы должны обеспечить, чтобы Швеция обеспечила защиту этих переводчиков и при необходимости других местных сотрудников, которые встали на защиту Швеции и которые теперь сами могут оказаться в опасности", – написали лидеры партии "Умеренные" Пол Юнсон и Мария Стенергард в адрес шведского руководства.



В 2022 году Пол Юнсон стал министром обороны, а Мария Стенергард – министром иностранных дел, но "их мнение по этому вопросу не было услышано". Но и они сами более инициативы в вопросе о спасении бывших сотрудников не проявляют.



В чем причина такого равнодушия к друзьям Швеции?



Ответ дает опубликованная в "Дагенс нюхетер" переписка высших военных чиновников. Командующий Вооруженными силами Швеции Михаэль Классон в письме бывшему руководителю оперативного командования Андерсу Силверу сообщает, что со стороны Минобороны не существовало противопоказаний к эвакуации афганцев из числа переводчиков, охранников и других сотрудников военных баз, однако в аппарате правительства выступили против такого шага. Там блокировали решение вопроса обеспечения безопасности своих бывших помощников. Классон добавил, что вопрос является политическим и не имеет шансов на решение без санкции руководства страны.



Такой санкции так и не дождались десятки афганцев, ранее поверивших шведам.



"Мы в вооруженных силах убедились в том, что это политический вопрос", – пишет Классон. Судя по всему, он давно знал, что бывшие сотрудники все еще находятся в Афганистане: "...еще в 2022 году Шведское миграционное агентство и МИД подняли этот вопрос, но тогда не было политической воли снова открыть этот вопрос. Если правительство решит возобновить эвакуацию, Вооруженные силы Швеции окажут помощь", – уверяет Классон. Его электронное письмо является ответом на сообщение, в котором Андерс Силвер жалуется, что проблема переводчиков, "похоже, медленно угасает".



Своих афганских союзников бросили не только шведы.



Великобритания демонстрирует пренебрежение к прежним своим союзникам: она не пожелала эвакуировать своих афганских союзников, несмотря на данное Лондоном обещание. Те, кто рисковал жизнью, помогая британскому правительству, столкнулись с "токсичной комбинацией некомпетентности и безразличия", пишет британская газета The Guardian.



Ни один человек не был принят и не эвакуирован из Афганистана в рамках схемы переселения афганских граждан (ACRS) Министерства внутренних дел Великобритании, запущенной в январе, что вызвало заявления о том, что министры демонстрируют "ядовитое сочетание некомпетентности и безразличия". Схема была предназначена для помощи афганцам, которые работали на британское правительство или были связаны с ним, включая сотрудников посольства и преподавателей Британского совета.



Один из сотрудников британского МИД, занимавшийся этим вопросом, сказал: "Нет никакого ощущения, что Афганистан является каким-либо приоритетом".



И шведы, и британцы просто последовали примеру американцев, позорно бросивших своих афганских союзников, забыв о них на фоне своего позорного бегства из Афганистана.



Финал бесславной авантюры США и их союзников в Афганистане прокомментировал британский журнал The Economist. По мнению издания, Вашингтон сознательно бросил союзника на растерзание, что не осталось без внимания в мировом сообществе.



Соединенные Штаты эвакуировали только около 3% своих афганских союзников, подавших заявки на получение специальных иммиграционных виз, в результате чего в стране осталось около 78 тысяч человек, сообщает телеканал NBC.



По мнению The Economist, после ухода их Афганистана проблемы оставшихся в стране бывших друзей стали для США и их союзников по НАТО "политически неактуальными".



На протяжении всей истории западного мира именно так относились властные элиты "цивилизованного" мира к своим сателлитам из числа аборигенов стран-мишеней.



Помнят ли об этом нынешние власти Украины?