В Турции археологи нашли десятки печатей царей Хеттского царства

10:20 23.09.2024

Arkeonews: в Турции нашли более 50 печатей династии хеттских царей



Более 50 царских печатей обнаружены в хеттском городе Шамухаи возрастом 3800 лет. Об этом сообщает Arkeonews.



Во время археологических раскопок в восточной части центральной Анатолии (Турция) были обнаружены более 50 печатей членов королевской семьи Хеттского царства. Среди особо ценных находок - печать принца по имени Хаттусарунтия, что означает "защитник Хаттусы", древней столицы хеттов. Также были найдены печати писца и лунного жреца.



Печати использовались для подписания экономических и административных документов. Количество найденных печатей подчеркивает важность региона для управления Хеттским царством.



Также ученые обнаружили сооружения хеттов различных периодов, римскую дорогу и византийские сооружения. Признаки крупного пожара указывают на то, что он уничтожил здания из эры ассирийских торговых колоний.



До этого сообщалось, что ученые нашли в Норвегии клад тысячелетних сокровищ викингов, которые спрятали их в земле во время нападения врагов.



Ранее студенты нашли на раскопках записку археолога, опередившего их на 200 лет.