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|В Турции археологи нашли десятки печатей царей Хеттского царства
10:20 23.09.2024
Arkeonews: в Турции нашли более 50 печатей династии хеттских царей
Более 50 царских печатей обнаружены в хеттском городе Шамухаи возрастом 3800 лет. Об этом сообщает Arkeonews.
Во время археологических раскопок в восточной части центральной Анатолии (Турция) были обнаружены более 50 печатей членов королевской семьи Хеттского царства. Среди особо ценных находок - печать принца по имени Хаттусарунтия, что означает "защитник Хаттусы", древней столицы хеттов. Также были найдены печати писца и лунного жреца.
Печати использовались для подписания экономических и административных документов. Количество найденных печатей подчеркивает важность региона для управления Хеттским царством.
Также ученые обнаружили сооружения хеттов различных периодов, римскую дорогу и византийские сооружения. Признаки крупного пожара указывают на то, что он уничтожил здания из эры ассирийских торговых колоний.
До этого сообщалось, что ученые нашли в Норвегии клад тысячелетних сокровищ викингов, которые спрятали их в земле во время нападения врагов.
Ранее студенты нашли на раскопках записку археолога, опередившего их на 200 лет.