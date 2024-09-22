 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Процесс депортации мигрантов из России будут записывать на видео
10:22 23.09.2024

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) разработала проект приказа об использовании средств фиксации. На видеокамеру будут снимать всю работу сотрудников ФССП, в том числе конвоирование уклонистов в суд и выдворение мигрантов. О съемке обязаны предупредить, а все материалы будут храниться в архиве.

Для съемки предлагается использовать стационарные IP-камеры, мобильные и портативные видеорегистраторы, фотоаппараты, устройства воспроизведения аудио- и видеоинформации, звукотехническое и видеопроекционное оборудование. Их будут применять при личных приемах граждан, при документировании обстоятельств преступлений и нарушений, фиксировании исполнительных действий, приводе уклонистов в суд и выдворении иностранцев или лиц без гражданства.

Участников съемки должны уведомить о ней, а на объектах, где установлены видеокамеры, разместят информационные знаки об их наличии размером не менее 200х150 мм. При видеофиксации нужно указать дату, время и место ее проведения. Пристав должен будет представиться и назвать должность. Все аудио-, фото- и видеоматериалы будут хранить в архиве. Когда срок эксплуатации носителя информации истечет, ее должны перенести на другой.

В ФССП заявили "Парламентской газете", что инициатива поможет "обеспечить дополнительные гарантии соблюдения прав граждан", а также "осуществлять объективный контроль" и фиксировать нужные детали.

По данным МВД на 1 сентября, в России находилось почти 6,2 млн мигрантов. Как сообщил "Ъ" первый замминистра внутренних дел Александр Горовой, сейчас в стране создают реестр иностранцев, находящихся в стране незаконно. После внесения в реестр эти граждане не смогут управлять транспортом, пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность, заключать браки. МВД считает отмену безвизового режима оптимальным вариантом для внутренней безопасности.

Источник - Коммерсант
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