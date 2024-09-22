Смена власти в Бангладеш и переформатирование Южной Азии, - Дм.Ростов

10:24 23.09.2024 Смена власти в Бангладеш и переформатирование Южной Азии

Появление в Читтагонге военной базы США прямо угрожает китайским проектам в Мьянме



22.09.2024 | Дмитрий РОСТОВ



Минувший месяц был отмечен бурными событиями в одной из самых перенаселенных стран Южной Азии – Бангладеш. Премьер-министр Шейх Хасина, занимавшая этот пост 7 раз, переизбиравшаяся 4 раза и находившаяся у власти 15 лет, бежала из страны на фоне массовых протестов, длившихся больше месяца. Как сообщает BBC, перед ее бегством тысячи протестующих ворвались на территорию резиденции премьера "Ганобхабана". По данным France Presse, Хасина хотела записать речь и обратиться к народу, но возможности сделать это у нее уже не было. Силовики и армия встали на сторону протестующих и дали премьеру всего лишь 45 минут, чтобы бежать из столицы Дакки.



В результате, по информации CNN News18, 76-летняя Хасина вместе с сестрой улетела в Индию и приземлилась на северо-востоке страны в городе Агартала. Сразу же после этого начальник Генштаба и главнокомандующий армией Бангладеш генерал Вакар-уз-Зуман объявил о формировании временного правительства. По его словам, виновники всех убийств и погромов будут наказаны. "Верьте в армию. Мы провели встречи с лидерами политических партий", - сказал Вакар-уз-Заман.



До этого момента считалось, что главная внутренняя проблема Бангладеш, помимо нищеты огромного населения, – это автократический режим одного и того же клана на протяжении десятилетий (клан Хасина правил страной, с небольшим перерывом, с момента ее образования в 1971 году, т. е. больше чем полвека). Средний возраст населения Бангладеш – 25 лет, подушевой ВВП $2,5 тысячи, ценность человеческой жизни очень низка.



Страна, по сути, превращена в мировую ткацкую фабрику, обреченную на воспроизводство одной и той же социальной и экономической модели. И в то же время переполнена нищей молодежью, уже способной пользоваться сетью Интернет и бежать без страха на пулеметы. Итог – копящееся внутреннее недовольство и очередной социальный взрыв.



Бангладеш имеет достаточно богатую национальную традицию госпереворотов, закамуфлированных под революции и осуществленных руками хунты. Таковых было не менее пяти только в первые 10 лет независимости. В ходе их клан экс-премьера Шейхи Хасины периодически то отстранялся, то вновь оказывался у руля власти. Причем зачастую все события – от свержения старой власти новой, а затем замены ее очередной, еще более новой, – занимали меньше недели.



Началось все 15 августа 1975 года, когда в результате заговора был свергнут и убит президент Муджибур Рахман, "отец национальной независимости" и ныне свергнутой Шейхи Хасины. Его убили в собственной резиденции вместе с женой и тремя сыновьями, дочери были за границей и поэтому уцелели. Заговор был организован кадровыми офицерами, начинавшими служить еще в Пакистане, недовольными тем, что их обошли по службе ветераны освободительного движения (мукти-бахини).



3 ноября того же года созданную убийцами президента военную хунту сверг генерал Халед Мошарраф. Перед отправкой в изгнание организаторы заговора 15 августа успели расстрелять в тюрьме чиновников из правительства Муджибура, поскольку считали, что Мошарраф стремится вернуть отстраненный клан к власти. Однако тот хотел власти только для себя, вот только сумел стать начальником Генштаба и фактическим правителем Бангладеш всего на несколько дней.



7 ноября Мошарраф был свергнут и убит членами "Ассоциации революционных солдат" – армейской организации маоистского толка, возглавляемой полковником Абу Тахером. В соответствии со своей программой "Ассоциация" начала убивать не входивших в ее ряды офицеров, а страна стала скатываться в анархию.



24 ноября 1975 года начальник Генерального штаба Зияур Рахман арестовал Абу Тахера, разогнал маоистов, занял кресло президента и предпринял ряд действий, чтобы военные перевороты в Бангладеш проходили реже раза в неделю. В мае 1977 года 98,8% жителей страны на референдуме ответили, что этому президенту они доверяют полностью. Однако уже 30 мая 1981 года генерал Мухаммед Манзур, недовольный тем, что ветеранов войны за независимость Бангладеш 1971 года задвигают по службе, а его самого отправили служить в Читтагонг, расстрелял приехавшего туда с инспекцией президента Рахмана...



Нынешние протесты в Бангладеш начались в конце июня. В ходе их было убито более 300 человек. Формальным поводом к беспорядкам стало возвращение квот для ветеранов войны за независимость и их близких. Правительство Хасины отвело для этой категории граждан почти треть мест на госслужбе (около 30% государственных должностей). Студенты, и без того обвинявшие власти в плохой социально-экономической политике, возмутились и вышли массово на улицы, требуя положить конец системе квот.



После успеха госпереворота и бегства премьера, последовавшее объявление поддержавшей протесты армии о формировании временного правительства, ознаменовало целый ряд важных изменений не только в самой Бангладеш, но и в целом в регионе Южной Азии.



На внешнеполитическом треке события в Бангладеш означают прежде всего на данный момент потерю еще одного ключевого союзника для Индии, которая чуть раньше потеряла свои союзнические связи с Мальдивами и Мьянмой и сталкивается в отношениях с Непалом и Шри-Ланкой с конкуренцией со стороны Китая.



Теперь, после падения правительства Хасины в Бангладеш, Индия остается в регионе в относительно дружеских и стабильных отношениях только с Бутаном, Маврикием и Сейшельскими островами. Фактически нынешний госпереворот в Бангладеш укрепляет определенную изоляцию Индии в Южной Азии и в то же время подталкивает ее к тому, что прозападные эксперты именуют "энергетическим сотрудничеством со странами Центральной Азии".



На первый взгляд, тот факт, что в Бангладеш рухнуло проиндийское правительство, может говорить о том, что эту страну готовится взять под контроль Китай. Индийские эксперты в связи с этим уже ожидают резкого роста влияния Пакистана (по некоторым данным, к беспорядкам были причастны пакистанские агенты). Собственно, Китай получает возможность значительного расширения своего влияния в Бангладеш. В итоге Индия может оказаться окружена прокитайскими режимами - в Пакистане, Непале, Бангладеш и на Мальдивах, где недавно пришел к власти сторонник сближения с Китаем.



В то же время за госпереворотом в Бангладеш и всему происходящему благодаря этому в Южной Азии чувствуется прямой интерес и участие англосаксов. Именно они заинтересованы в том, чтобы Индия сменила вектор своих устремлений с Южной Азии на регион постсоветской Центральной (Средней) Азии и тем самым впервые прямо и непосредственно вошла в столкновение с интересами России.



Англоязычные медиа еще в прошлом году пытались провоцировать индийцев информацией о том, что премьер-министр Шейх Хасина "в последнее время заигрывает с Китаем и Россией" и "намеревается ввести Бангладеш в БРИКС". В данном контексте характерно, что сообщение экс-премьера Бангладеш, что причиной ее свержения стал отказ от размещения на острове Святого Мартина, относящемся к провинции Читтагонг, военной базы США.



Письмо Хасины с соответствующей информацией было размещено в индийской газете The Economic Times. При этом, находясь в Индии, сама она почему-то обратилась за политическим убежищем к… Великобритании! Сестра Шейхи Хасины уже имеет британское гражданство, а ее племянница – депутат британского парламента от лейбористов с 2015 года – даже вошла в состав нового Кабинета министров.



Примечательно, что заявление про роль США и заокеанских англосаксов в беспорядках и госперевороте, видимо, не снижает шансы самой Хасины получить статус беженца у англосаксов островных, так же как наличие родственников в Америке, и тот факт, что США остаются главным торговым партнером Бангладеш. Тем более удивительно, что Шейх Хасина уже рассказывала в СМИ об обстоятельствах этого дела и раньше, еще когда была главой правительства.



По ее словам, в самом начале этого года, перед всеобщими выборами в Бангладеш (они прошли 7 января 2024 года и вызвали волну критики на Западе за "недемократичность", в то время как пресс-секретарь МИД РФ М. Захарова обвинила США во вмешательстве во внутренние дела Бангладеш и поддержку оппозиционных сил), с ней встретился некий "белый человек". Он сообщил, что во время выборов у нее "не возникнет проблем" только в том случае, если она позволит стране, которую он представляет, построить на территории Бангладеш военную базу – в Читтагонге, на острове Святого Мартина.



Это небольшой тропический курорт напротив побережья Мьянмы. Появление здесь военной базы США почти сразу же создаст реальную угрозу реализуемым в Мьянме проектам Китая. Например, действующим трубопроводам по транспортировке нефти и газа с побережья Мьянмы в китайскую провинцию Юньнань, а также планируемому строительство глубоководного порта Чаупхью на побережье штата Ракхайн с особой экономической зоной и логистическим коридором в КНР.



Эти проекты были начаты Пекином во многом из-за того, что США могут легко перекрыть Малаккский пролив у Сингапура и тем самым отрезать Китай от энергоносителей. В случае если американцам удастся построить базу, то фактически они так же возьмут под контроль новый маршрут – остров Святого Мартина находится в 180 км от будущего порта Чаупхью.



То есть, возможно, что Шейх Хасина, сама того не желая, защитила стратегически важные интересы Китая (как оказалось позже – ценой своего премьерства). И тем самым сразу же настроила против себя и Индию, и поддерживающих ее в противостоянии с Китаем англосаксов. Сама Хасина объясняет свою позицию угрозой сепаратизма в населенных небольшими христианскими народами горных районов Читтагонга. По ее данным, у американцев есть планы раскола Мьянмы и создания отдельного христианского государства на территории ее штата Чин и прилегающих к нему районов Бангладеш и Индии, что, в свою очередь, должно привести к масштабному переформатированию в интересах англосаксов всего региона Южной Азии. Источник - Фонд стратегической культуры

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