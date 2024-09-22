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Деукраинизированный Украинск и другие успехи ВС РФ
10:28 23.09.2024

Деукраинизированный Украинск и другие успехи ВС РФ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

Михаил Пшеничников

СВО

Минувшая неделя ознаменовалась "добитием" стремительных боев за Украинск. У ВСУ практически нет пути на юг: там уже идут сражения в следующем на направлении городке – Горняке – хотя там не удалось достичь такой скорости. Одновременно продолжились бои в Курской области и в Торецке – наши, ворвавшись в Леонидовку, ведут действия уже практически в сердце города и на его внешнем контуре. Обо всем этом по порядку и в подробностях – в итоговой сводке Readovka.



Кураховское направление

Русские войска сумели в короткие сроки освободить Украинск. Компактный город, толком не подготовленный к обороне, не сумел выстоять в условиях глубокого охвата. Да и террикон шахты "Украина" в ситуации не помог. Кроме того, русские войска этим успехом проложили себе дорогу далее, на село Цукурино западнее Украинска, на северо-запад, во фланг обороны ВСУ в Селидово, и, разумеется, на юг, на Горняк, за который уже ведутся бои. Ряд кварталов на севере города уже перешел под контроль ВС РФ. Однако главные оборонительные узлы противника находятся в глубине Горняка, ключевые сражения еще только предстоят. Чуть южнее ВС РФ также готовятся к продолжению наступления в сторону Курахово на соединение с нашими частями, двигающимися от Красногоровки и ныне ведущими бои за села Острое и Максимильяновка. Этим наступлением по сходящимся направлениям получится срезать крупный по площади выступ, именуемый "Невельским", откуда уже относительно давно ВСУ начали выводить свои силы, пытаясь не допустить их окружения в намечающемся котле.

Покровское направление

Украинская армия сумела большим напряжением сил и авральной переброской подкреплений обеспечить насыщение фронта на этом направлении войсками, чтобы избежать утраты Покровска и Мирнограда в кратчайшие сроки. Медийная составляющая политики Киева не может допустить грандиозного провала в преддверии "саммита мира", что запланирован на ноябрь. Несмотря на это, русские войска не бросили подготовку к штурму городов-сателлитов. Уничтожены все путепроводы, проходившие над ж/д полотном, ведущим в Покровск и Мирноград из Павлограда и Днепра. В результате вражеские гарнизоны потеряли бесперебойное снабжение по ж/д сообщению. Теперь в условиях ограниченных логистических возможностей ВСУ будет практически нереально обеспечить быструю переброску сил для подкрепления. Кроме того, русская артиллерия разбила ж/д станцию Удачная с прилегающими складами, где хранилось военное имущество украинской армии.

Торецкое направление

Русские войска приступили к штурму центральных районов города. Главная задача – нарушить локтевой контакт подразделений гарнизона в сердце Торецка и микрорайоне Забалка. Если это удастся реализовать, оборона ВСУ будет частично дефрагментирована, а обеспечение украинских сил в Забалке крайне усложнится. Кроме того, штурм центральных кварталов Торецка дает русским войскам возможность к наступлению на шахту "Центральная" и группу ее терриконов. Успех вынудит неприятеля оставить большую часть города ввиду того, что все его передвижения лягут как на ладонь нашей армии. Это будет началом конца обороны Торецка. В субботу пришли сообщения, что одновременно с боями в самом городе русские войска десантировались уже в Леонидовке – юго-западном предместье, расположенном за Нелеповкой. Таким образом идет охват населенного пункта по внешней границе.

Курская область

Русские войска продолжают успешное наступление на позиции ВСУ в Кореневском районе. Так они угрожают обвалить северный фас зоны прорыва противника в Россию. В связи с этим украинские боевики в надежде не допустить дальнейшего развития наступления еще 14 сентября начали атаку на пгт Глушково с целью выхода в тыл нашей группировки. Однако первая волна не дала ВСУ желаемого. Теперь неприятель перебросил в район боевых действий свежие силы и снова пытается атаковать и выйти к Глушково уже в обход сел Обуховка и Веселое. Ранее там ему были нанесены ощутимые удары. Цель у противника остается одна – не допустить разгрома части своих сил в Суджанском и Кореневском районах. Это потенциально предварит русское наступление от Гордеевки и Успеновки на Юнаковку в Сумской области. Через последнее проходит единственная трасса на Суджу, от которой снабжается вся группировка ВСУ в зоне первичного прорыва в Курскую область. Кроме того, ВС РФ атакуют и южнее Суджи. Было освобождено село Борки, и ныне начались бои за Плехово. Это может указывать на подготовку русской армии к атаке на Юнаковку уже с другой стороны изгиба границы. Таким образом вырисовывается угроза для ВСУ. Ведь по сходящимся направлениям как серпом будет срезана единственная трасса, обеспечивающая боеспособность украинских интервентов. Этим и объясняется остервенение ВСУ в попытке остановить ВС РФ, наступающие южнее Коренево.

Источник - Readovka
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