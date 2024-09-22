Деукраинизированный Украинск и другие успехи ВС РФ

10:28 23.09.2024

Деукраинизированный Украинск и другие успехи ВС РФ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю



Михаил Пшеничников



СВО



Минувшая неделя ознаменовалась "добитием" стремительных боев за Украинск. У ВСУ практически нет пути на юг: там уже идут сражения в следующем на направлении городке – Горняке – хотя там не удалось достичь такой скорости. Одновременно продолжились бои в Курской области и в Торецке – наши, ворвавшись в Леонидовку, ведут действия уже практически в сердце города и на его внешнем контуре. Обо всем этом по порядку и в подробностях – в итоговой сводке Readovka.



