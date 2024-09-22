Трудовая миграция в Россию сокращается? - Юлия Флоринская

10:31 23.09.2024

Общая картина трудовой миграции после пандемии: трудовая миграция в Россию сокращается?



Пандемия и турбулентность после 2022 года не могли не повлиять на ситуацию в сфере трудовой миграции. Очевидно, что трудовые мигранты продолжают приезжать в Россию, и в довольно большом количестве. Но можно ли сейчас определить, как кризисные ситуации после начала 2020-х повлияли на эти потоки? О современных тенденциях трудовой миграции в Россию читайте в статье Юлии Флоринской. Подробнее - в материале ia-centr.ru.



Трудовая миграция после пандемии



На данный момент все еще нет определенного статистического источника, который позволил бы оценить численность ежегодно прибывающих в Россию иностранных граждан. Если верить статистике ФСБ России, количество въездов иностранных граждан с целью "работа" неуклонно растет. Однако она не учитывает отток или возвращение части въехавших. Данные о выездах публикует Росстат, который также ссылается на ФСБ.



Данные Росстата демонстрируют, что рост въезда трудовых мигрантов в 2022 году сопровождался значительным ростом выезда (на 128 % в сравнении с 2021 годом). В результате итоговая прибавка к численности трудовых мигрантов в РФ за 2022 год оказалась на 20 % ниже, чем в 2021-м, и на 55 % ниже, чем в допандемийном 2019 году.



Более точным источником данных могли бы служить показатели оформления документов на работу (разрешение на работу (РНР) и патент). При этом необходимо учитывать, что не все мигранты оформляются официально, а также граждане стран ЕАЭС могут работать без вышеуказанных разрешительных документов.



Важно также учитывать, что количество приобретенных разрешительных документов каждый раз росло после либерализации миграционного законодательства. Например, введение в 2021 году мер, направленных на продление миграционного учета и возможности смены цели въезда уже на территории России, вызвало рост числа оформленных документов почти в два раза. В то же время резкое удорожание патента в 2015 году привело к резкому сокращению количества легализованных мигрантов.



Также доля находящихся в тени мигрантов до пандемии составляла около трети от их общего числа. Учитывая более высокую степень цифровизации документооборота в этой сфере и участившиеся проверки, доля нелегальных мигрантов на данном этапе вряд ли превышает 500 тыс. человек.



На основе этих данных и с учетом дополнительных факторов можно предположить, что численность пребывающих в России трудовых мигрантов колебалась вокруг отметки в 3–3,5 млн человек, что в 2023 году составляло около 4–4,5 % занятых на российском рынке труда.



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География и отрасли



Почти 90 % трудовых мигрантов на данном этапе приезжают из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Их доля приближалась к этой отметке постепенно. Например, в 2019 году доля граждан этих стран среди всех поставленных на миграционный учет с целью "работа" составляла 68 %. Ожидаемо, мигранты из Узбекистана и Таджикистана составляют подавляющее большинство среди тех, кто работает в России по патентам - 97 % в 2023 году.



Сокращение трудовой миграции и количества стран-доноров не повлияло на распределение трудовых мигрантов по регионам России. Центральный федеральный округ остается главным по привлечению трудовых мигрантов (из-за Москвы и Московской области). На втором месте Северо-Западный федеральный округ (во многом из-за Санкт-Петербурга и Ленинградской области), на третьем - Приволжский.



Информация об отраслевой занятости мигрантов перестала публиковаться госорганами с 2015 года. Но на основе результатов различных опросов можно сделать выводы о том, что сокращается доля занятых в строительстве, в то время как мигранты все чаще работают в сфере услуг. При этом на фоне низкого уровня безработицы конкуренция между россиянами и иностранцами на рынке труда маловероятна.



Численность трудовых мигрантов после февраля 2022 года так и не вернулась к допандемийным значениям. Увеличение количества выданных разрешительных документов лишь показывает то, что мигранты стали чаще легализовать свое пребывание и трудовую деятельность. После пандемии также усилилась тенденция к сокращению количества стран – доноров трудовых мигрантов. В то же время структура занятости местного населения и мигрантов все еще сильно различается. В тех редких отраслях, где массово заняты мигранты и местное население (торговля, обрабатывающая промышленность, транспортировка и хранение), из-за дефицита рабочей силы конкуренции не наблюдается.



Полную версию статьи "Трудовая миграция в Россию: сокращение потоков на фоне маломеняющейся географии" читайте в Журнале Новой экономической ассоциации (стр. 223–232).

https://journal.econorus.org/pdf/NEA-63.pdf