В Китае призвали НАТО "уйти в отставку" вместе со Столтенбергом. И поскорее, - Global Times

10:33 23.09.2024

Global Times

Китай



Чего добился генсек НАТО своим хваленым расширением?

Global Times: опасная политика НАТО губит Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион



Североатлантический альянс несет ответственность за дестабилизацию европейской безопасности, пишет Global Times. Расширение НАТО привело к украинскому кризису. Современному миру не нужен альянс, который под видом обороны насаждает конфронтацию.



В четверг в своей прощальной речи уходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг похвастался достижениями в должности. Он заявил, что за десять лет под его началом контингент альянса на восточном фланге увеличился с нуля до десятков тысяч солдат, количество войск в состоянии повышенной готовности возросло с нескольких тысяч до полумиллиона, а число стран, выполняющих "норматив" альянса по оборонному бюджету минимум в 2% ВВП, увеличилось с трех до 23. В альянс влились Черногория, Северная Македония, Финляндия и Швеция, а отношения со странами Индо-Тихоокеанского региона углубились.



Столтенберг также сформулировал пять уроков, якобы решающих для будущего "успеха" НАТО. В частности, он предостерег США и Европу от изоляционизма, заявил, что "свобода важнее свободной торговли", и призвал НАТО не повторять ту же "ошибку" с Китаем, что и с Россией.



На фоне плачевной ситуации с безопасностью в Европе бахвальство Столтенберга кажется неуместным, словно он взял речь, заготовленную для другого случая. Однако при оценке десятилетнего срока Столтенберга расширение НАТО действительно кажется стержневой темой. В дополнение к моментам, которые он отметил в своей речи, статистика показала, что военные расходы альянса за время его пребывания в должности выросли более чем на 30% и достигли в 2024 году рекорда в 1,185 триллиона долларов. Под руководством Столтенберга трансатлантический военный альянс НАТО ждало стратегическое, географическое и идеологическое расширение. Альянс не только назвал Китай "системным вызовом", раздувая мнимую "китайскую угрозу" и ускоряя "тихоокеанизацию" НАТО, но и включил в свою повестку дня такие вопросы, как цепочки поставок, а также технологическую и экономическую безопасность.



Однако ключевой вопрос, если вынести за скобки браваду НАТО о том, что альянс "силен, сплочен и важен, как никогда", заключается в том, чтó именно принесло миру его расширение? Какая часть тридцатипроцентного увеличения военных расходов утекла в карманы военно-промышленного комплекса США? Сколько тревог из-за безопасности прибавилось по всему миру и насколько при этом пострадали финансы, благополучие и социальная стабильность Европы? Неужели странам НАТО выгодно провоцировать конфронтацию с Пекином, следуя антикитайской стратегии США? Какая будет польза, если сделать промышленные цепочки частью военного противостояния и внедрить конфронтационный менталитет НАТО в области, где здоровое сотрудничество и взаимодействие вполне возможны?



Если мы хотим дать более серьезную и вдумчивую оценку десятилетнему руководству Столтенберга, то эти вопросы нельзя игнорировать, а ответы окажутся совершенно противоположны тем достижениям, что подчеркнул он сам. Сегодня Европа столкнулась с нестабильной ситуацией в области безопасности. Какова же ответственность НАТО?



Именно расширение альянса посеяло семена украинского кризиса, а его поползновения в Азиатско-Тихоокеанском регионе "экспортировали" геополитическую напряженность за пределы Европы. Под руководством Столтенберга НАТО еще больше сблизилась со стратегическими целями США, и все перемены в альянсе проходили в соответствии с пожеланиями Вашингтона. В истории останется не только то, что из-за внутренних разногласий Столтенберг стал вторым по продолжительности пребывания на посту генерального секретаря НАТО. Он запомнится еще и как "послушный исполнитель" воли Вашингтона и его "авангард".



По идее, НАТО должна была прекратить свое существование с окончанием холодной войны, однако продолжила выживать и развиваться, искусственно нагнетая беспокойство из-за безопасности и встревая в конфликты. С одной стороны, НАТО подает себя как региональный альянс, а с другой - под видом обеспечения собственной безопасности она постоянно расширяется в глобальном масштабе. НАТО именует себя оборонительной организацией, однако во имя обороны насаждает сдерживание и разжигает конфронтацию. Столтенберг пытается изобразить НАТО защитницей региональной и даже глобальной безопасности. Однако его риторика о том, что военная мощь якобы служит предпосылкой для диалога, - лишь эвфемизм для старого правила "кто сильнее, тот и прав".



На первый взгляд, эти речи Столтенберга очень похожи на самодовольную декларацию о готовности НАТО к войне, но на деле между строк читаются собственные дилеммы и трудности альянса. На фоне зреющей внутриполитической неопределенности в США каким будет будущее НАТО и как будет обеспечиваться стабильная безопасность Европы? Под началом Столтенберга европейские страны и весь мир столкнулись с ширящимся расколом.



На самом деле, 75-летняя история НАТО доказала, что альянс не принес мира и безопасности ни Европе, ни остальному свету. Само существование НАТО (не говоря уже о постоянном расширении) стали первопричиной ряда дилемм безопасности. Напротив, "долгий мир" был достигнут там, где НАТО меньше вмешивалась, а ее конфронтационный подход ощущался слабее. Ценность прощальной речи Столтенберга сводится к тому, что он доходчиво объяснил: современному миру не нужен альянс, который провоцирует блоковую конфронтацию и насаждает менталитет холодной войны, не говоря уже о том, что расширяется в глобальном масштабе. Мы призываем НАТО "уйти в отставку" вместе с его уходящим генеральным секретарем, вместе с устаревшим подходом времен холодной войны и извечной игрой по принципу "кто кого", в корне неверной пропагандой военной силы и ошибочным стремлением к "абсолютной безопасности", а также опасным поведением, которое губит Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион. Причем как можно скорее.