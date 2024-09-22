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|На довыборах в КырПарламент по Сузакскому округу проходит Алтынбек Кылычбаев
16:16 23.09.2024
Досрочные выборы в ЖК по Сузакскому округу: Лидирует Алтынбек Кылычбаев
Бишкек (АКИpress) – ЦИК опубликовал предварительные результаты голосования на выборах депутата Жогорку Кенеша по Сузакскому округу, которые прошли 22 сентября.
Данные поступили из всего 81 АСУ.
В округе есть 124 тыс. 429 избирателей. Из них проголосовали 21 тыс. 57 (16,92%).
Предварительные результаты голосования:
Кылычбаев Алтынбек Таирович - 10 174 голоса (48,32%)
Сапарбаев Медербек Мусаевич - 3280 голосов (15,58%)
Сейдахматов Жыргалбек Орозбекович - 2493 голоса (11,84%)
Кошалиев Мелисбек Ысманалиевич - 2435 голосов (11,56%)
Арапбаев Асилбек Ормонович - 1351 голос (6,42%)
Лилиенталь Юлия Викторовна - 749 голосов (3,56%)
Бегматов Бейшенбек Саматович - 212 голосов (1,01%)
Против всех - 134 голоса (0,64%).