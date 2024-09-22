На довыборах в КырПарламент по Сузакскому округу проходит Алтынбек Кылычбаев

16:16 23.09.2024

Досрочные выборы в ЖК по Сузакскому округу: Лидирует Алтынбек Кылычбаев



Бишкек (АКИpress) – ЦИК опубликовал предварительные результаты голосования на выборах депутата Жогорку Кенеша по Сузакскому округу, которые прошли 22 сентября.



Данные поступили из всего 81 АСУ.



В округе есть 124 тыс. 429 избирателей. Из них проголосовали 21 тыс. 57 (16,92%).



