"Хезболла" анонсировала новый этап борьбы с Израилем

16:21 23.09.2024 Крылатая фаза: "Хезболла" анонсировала новый этап борьбы с Израилем

Как поменяется характер противостояния ливанского движения и ЦАХАЛ



Иван Дубровин



После ночной атаки на север Израиля ливанское шиитское движение "Хезболла" заявило, что вступило в новый этап противостояния с израильским государством. В свою очередь, ЦАХАЛ пообещал усиливать удары по целям в Ливане. По мнению опрошенных "Известиями" экспертов, несмотря на растущий градус напряженности, существует ряд факторов, мешающих сторонам перейти к прямому боестолкновению. О том, решится ли ЦАХАЛ на наземную операцию в Ливане, и помогут ли "Хезболле" ее союзники - в материале "Известий".



Ответный удар "Хезболлы" по Израилю



Ракетный удар "Хезболлы" по территории Израиля 22 сентября знаменует переход к новой фазе военных действий, заявил заместитель генсека движения Наим Касем. В Израиле насчитали около 150 ракет, запущенных по северу страны в воскресенье. Большая часть из них, по заверениям властей, была сбита силами ПВО.



"Мы вступили в новый этап под названием "Битва открытых счетов" […] Угрозы нас не остановят: мы готовы к любому военному сценарию", - подчеркнул Наим Касем, слова которого приводит телеканал Al Mayadeen.



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Пресс-служба "Хезболлы" заявила в воскресение, что одной из целей атаки был ответ на "бойню", которую, по мнению движения, Израиль устроил в Ливане, подорвав пейджеры, рации и другие электронные устройства 17 и 18 сентября. Местные власти говорят о 37 погибших и более 3 тыс. раненых.



Напомним, 18 сентября после второй волны взрывов электронных устройств в Ливане министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о начале нового этапа войны и перемещении центра тяжести на северный фронт, подчеркнув, что задачи в секторе Газа "тоже выполняются". После этого ЦАХАЛ нанес по Ливану серию массированных ударов. Во время атаки на пригород Бейрута 20 сентября погибло 45 человек, включая 16 членов "Хезболлы".



Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал Херци Ха-Леви заявил в воскресенье, что удар стал четким сигналом не только "Хезболле", но и всему Ближнему Востоку: "Мы нанесем удар любому, кто угрожает гражданам Израиля". Он заверил, что цена, которую платит "Хезболла", будет "расти, а удары будут усиливаться". Военный пообещал жителям севера страны скорое возвращение в их жилища, которые они были вынуждены покинуть из-за атак "Хезболлы".



Воинственное заявление сделал и Беньямин Нетаньяху, очевидно намекая на причастность Израиля к взрыву устройств в Ливане: "За последние несколько дней мы нанесли "Хезболле" ряд ударов, которые она и представить не могла. Если до "Хезболлы" пока не дошел смысл послания, я обещаю, она скоро его поймет". Впрочем, президент Израиля Ицхак Герцог заявил Sky News, что его страна непричастна к этой операции, а у "Хезболлы" "много врагов".



Кто сильнее - "Хезболла" или Израиль?



Несмотря на усиление конфронтации и громкие заявления, ни одна из сторон пока не готова выйти за рамки нынешней модели борьбы, считает востоковед Леонид Цуканов.



- Стороны продолжают испытывать друг друга на прочность - "Хезболла" нарастила удары по приграничным территориям Израиля, а израильтяне повысили темпы подготовки к военной операции в приграничье. Однако израильский кабмин все еще "скован" в решениях, так как опасается, что после вторжения в Ливан о переговорах по освобождению заложников можно забыть. Кроме того, в израильском Генштабе хватает людей, которые считают, что операция против "Хезболлы" обернется провалом, а потому Нетаньяху не может дать ей старт без исчерпывающих оснований, - сказал он "Известиям".



ЦАХАЛ почти год воюет в секторе Газа и пока не выполнил цели, которые были поставлены перед израильской армией. Согласно официальным данным, с начала операции в октябре прошлого года Израиль потерял в секторе Газа 346 солдат. Общее же число израильских военных, погибших с момента атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023-го, превысило 700 человек.



Для армии обороны Израиля будет весьма проблематично вести одновременно две наземные операции. "Хезболла", несмотря на последние атаки, сохраняет боеспособность и может нанести израильской армии значительный урон, объясняет "Известиям" программный координатор Российского совета по международным делам Иван Бочаров.



- Израиль, скорее всего, постарается ограничиться воздушными ударами по военным объектам "Хезболлы" и купировать возможные угрозы со стороны движения с минимальными издержками. Вероятность перерастания текущего обострения в полномасштабную войну переоценивать не стоит. Можно говорить и о том, что возможности "Хезболлы" для противодействия Израилю сократились в результате событий последних дней. Из-за взрывов пейджеров и ликвидации ряда командиров "Хезболлы" во время удара по Бейруту в организации была существенно нарушена координация. Авиаудары по пусковым установкам и военным объектам снизили потенциал военного крыла движения, - сказал он.



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Ссылаясь на военные источники, британский Economist пишет, что Израиль все же готовит наземную операцию в Ливане с целью создания буферной зоны к северу от границы. Израильский офицер запаса, участвующий в приготовлениях, заявил СМИ, что планы уже готовы, однако пока недостаточно сил для их исполнения. Издание говорит и о разногласиях в высших военных и политических эшелонах Израиля. Некоторые призывают атаковать быстрее, чтобы воспользоваться хаосом в рядах "Хезболлы". Более осторожные генералы, включая министра обороны Йоава Галанта, предпочитают нынешнюю, более постепенную стратегию, которая, как они надеются, заставит ливанское движение пересмотреть свои позиции и отступить.



Помогут ли "Хезболле" союзники?



Как показала военная операция Израиля в секторе Газа, "Хезболле" не стоит рассчитывать на особую помощь со стороны арабских стран в случае начала ЦАХАЛ наземной операции. По мнению Ивана Бочарова, страны арабского мира сейчас занимаются решением внутренних проблем: от мирного урегулирования и постконфликтного восстановления до модернизации экономик и проведения реформ.



- Представляется, что ни одной из арабских стран сейчас не нужна большая война на Ближнем Востоке, которая будет отвлекать ресурсы. Поэтому ожидать их прямого вовлечения в конфликт или каких-то совместных действий не стоит, - добавил он.



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В особой ситуации находится Иран - один из главных союзников ливанской "Хезболлы". Тегеран пытается найти точки соприкосновения в диалоге с Западом, поэтому ему невыгодно обострение между Израилем и "Хезболлой", что потребует более активного участия на стороне последней.



- Что касается Ирана, то у него здесь большая ответственность и за возможные последствия нынешнего обострения, и за то, что произойдет с его союзником. Но не факт, что Иран готов на открытую конфронтацию с Израилем, учитывая эффективность проведенных им в последнее время операций. По моим ощущениям, Иран может увеличить масштабы военной помощи "Хезболле", помочь с восстановлением ее боеспособности, или попытаться устроить показательную акцию, например, с задействованием союзников - негосударственных акторов, - считает Иван Бочаров.



Похожую точку зрения в беседе с "Известиями" выразил и преподаватель экономического факультета РУДН им. П. Лумумбы Фархад Ибрагимов. По его мнению, сейчас Тегеран не хочет прямого военного столкновения с Израилем.



- Тегеран пока еще не подтвердил, что готов оказать полноценную военную поддержку "Хезболле". Он будет отправлять вооружения, инструкторов, возможно отправит какую-то часть своих группировок, но не более того. Тем не менее, я думаю, что "Хезболла" все равно будет готова воевать, отстаивать свои права и свои интересы и защищать себя. Поскольку это движение создавалось не просто так, а именно ради того дня, когда Израиль решится вступить на территорию Ливана, - подытожил он.



Эксперт призвал не списывать со счетов и фактор йеменских хуситов, которые поддерживают "Хезболлу" и, будучи вполне боеспособной группировкой, скорее всего, усилят борьбу с Израилем.



Напомним, несколько дней назад движение "Ансар Аллах" взяло ответственность за ракетную атаку на Тель-Авив. Военный представитель этой структуры Яхья Сариа заявил, что удар по городу был нанесен с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты. При этом хуситы пообещали и дальше поддерживать палестинцев в их борьбе с Израилем. Источник - Известия

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