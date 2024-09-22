Запад не понимает очевидного: транс*-идеология травмирует детскую психику, - Boulevard Voltaire

16:25 23.09.2024

BV: раннее сексуальное воспитание, принятое в Европе, нарушает развитие детей



Boulevard Voltaire

Франция



Двенадцатилетняя девочка на Drag Race France: гиперсексуализированность в любом возрасте

BV: раннее сексуальное воспитание, принятое в Европе, нарушает развитие детей



Участие 12-летней девочки в шоу Drag Race France в компании дрэг-квин* вызвало бурю негодования у зрителей, пишет BV. Министерство образования Франции всячески способствует ранней сексуализации детей. Это опасно для детской психики, предупреждают психиатры.



Вид этой совсем юной 12-летней девочки, которая в субботу 14-го сентября во время открытия третьего сезона Drag Race France на сцене Фоли-Берже принимала ультрапровокационные позы в компании дрэг-квин*, вызвал резкую реакцию общественности. "Легендарное шоу" для одних, кто восхитился плодами воспитания, основанного на "большой любви и открытости" (по словам ее матери). И "позорное" и "шокирующее" поведение для других, увидевших в этом "ультрасексуализированное представление". Два типа аудитории, два разных типа отзывов - как так вышло?



Является ли преступлением желание защитить наших детей от идеологии взрослых? Что вы думаете о выступлении Маноа? В возрасте всего 12 лет Маноа вышла на сцену на мероприятии Drag Race в парижском театре Folies Bergère. Пусть она даже была в сопровождении матери, но шоу содержало неподобающий контент, который, по моему мнению, предназначен только для взрослых. Эта тенденция выставлять детей на обозрение становится все более распространенной. Разве это поколение не заслуживает того, чтобы расти, не подвергаясь влиянию идеологии взрослых?

Сильвия Майами (@sylviamiami1776), 17 сентября 2024 г. в сети Х.



Весь мир детей захвачен



Для начала - одно наблюдение. Секс во всех его формах и ориентациях вторгается в мир детства в геометрической прогрессии: публичные сеансы чтения под эгидой дрэг-квин*, откровенно ЛГБТ*-шные послания в диснеевских мультфильмах, книги, рекомендованные Министерством образования Франции, нашумевшее участие тех же дрэг-квин* в Олимпийских играх (церемония открытия и передачи олимпийского огня)... Все идет к тому, чтобы познакомить детей с миром, который когда-то был уделом взрослых.



