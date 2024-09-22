|Запад не понимает очевидного: транс*-идеология травмирует детскую психику, - Boulevard Voltaire
16:25 23.09.2024
BV: раннее сексуальное воспитание, принятое в Европе, нарушает развитие детей
Boulevard Voltaire
Франция
Двенадцатилетняя девочка на Drag Race France: гиперсексуализированность в любом возрасте
BV: раннее сексуальное воспитание, принятое в Европе, нарушает развитие детей
Участие 12-летней девочки в шоу Drag Race France в компании дрэг-квин* вызвало бурю негодования у зрителей, пишет BV. Министерство образования Франции всячески способствует ранней сексуализации детей. Это опасно для детской психики, предупреждают психиатры.
Вид этой совсем юной 12-летней девочки, которая в субботу 14-го сентября во время открытия третьего сезона Drag Race France на сцене Фоли-Берже принимала ультрапровокационные позы в компании дрэг-квин*, вызвал резкую реакцию общественности. "Легендарное шоу" для одних, кто восхитился плодами воспитания, основанного на "большой любви и открытости" (по словам ее матери). И "позорное" и "шокирующее" поведение для других, увидевших в этом "ультрасексуализированное представление". Два типа аудитории, два разных типа отзывов - как так вышло?
Является ли преступлением желание защитить наших детей от идеологии взрослых? Что вы думаете о выступлении Маноа? В возрасте всего 12 лет Маноа вышла на сцену на мероприятии Drag Race в парижском театре Folies Bergère. Пусть она даже была в сопровождении матери, но шоу содержало неподобающий контент, который, по моему мнению, предназначен только для взрослых. Эта тенденция выставлять детей на обозрение становится все более распространенной. Разве это поколение не заслуживает того, чтобы расти, не подвергаясь влиянию идеологии взрослых?
Сильвия Майами (@sylviamiami1776), 17 сентября 2024 г. в сети Х.
Весь мир детей захвачен
Для начала - одно наблюдение. Секс во всех его формах и ориентациях вторгается в мир детства в геометрической прогрессии: публичные сеансы чтения под эгидой дрэг-квин*, откровенно ЛГБТ*-шные послания в диснеевских мультфильмах, книги, рекомендованные Министерством образования Франции, нашумевшее участие тех же дрэг-квин* в Олимпийских играх (церемония открытия и передачи олимпийского огня)... Все идет к тому, чтобы познакомить детей с миром, который когда-то был уделом взрослых.
И успешное шоу Drag Race France помогает приобщить детей к миру гиперсексуальности. Год назад в интервью журналу Le Nouvel Obs отец, пришедший со своим 8-летним сыном посмотреть шоу, аплодировал обеими руками: "Мой маленький фанат "Звездных войн" полюбил это шоу за то, что оно дало волю его воображению". Исполнительный директор шоу Рафаэль Чиоффи (Raphaël Cioffi) не стесняется хвастаться "раскрепощающими и образовательными целями" своей программы, которая, тем не менее, "сделана квирами* для квиров*". И он оправдывает происходящее: "Это нормально и важно, что такие темы существуют, и мы не должны позволить ситуации измениться". "В шоу поднимаются вопросы гомофобии, транс*-идентичности, принятия", - прокомментировал журналист Le Nouvel Obs.
Сексуальное воспитание в школе: книга, обличающая порочные последствия гиперсексуализации детей
Директор ассоциации SOS Éducation Софи Одюже (Sophie Audugé) дает прекрасный анализ культуры извинений в своей недавно опубликованной в соавторстве с детским психиатром Морисом Берже (Maurice Berger) и другими специалистами по работе с детьми книге "Сексуальное воспитание в школе: новые направления национального образования под вопросом". Произведение написано в формате "предупредительного выстрела" на основании наблюдений за процессом, который автор называет "идеологическим дрейфом национального образования".
Поскольку "мы не измеряем опасность ранней сексуализации сознания ребенка" и поскольку ее регулярно тревожат рассказы самих детей и их семей (поступающие через ассоциацию Mamans Louves) о ситуациях на уроках полового воспитания в школе, Софи Одюже собрала воедино все работы и мнения экспертов по этому вопросу. Она опубликовала серию реальных историй из жизни школ. Например, про педагогов, которые могут читать вслух грудничкам книги неприличного содержания, объяснять ученикам, что "половой акт возможен через анус и вагину" или что "мальчики могут стать девочками, сменив пол" - и все это под предлогом предотвращения сексуального насилия или дезинформации на эту тему. Спорный метод преподавания, тем более что Министерство образования под давлением воинствующих ассоциаций и по просьбе Пап Ндиайе (Pap Ndiaye) и Николь Беллубе (Nicole Belloubet) обещает с начала 2024–2025 учебного года усилить содержательную часть трех обязательных занятий по половому воспитанию.
В книге с цитатами экспертов перечисляются возможные диагнозы и прочие катастрофические последствия таких занятий для психики детей: "посттравматическое стрессовое расстройство", "стратегии избегания" (отказ возвращаться в школу), "шок, растерянность, гиперактивность, проявляющаяся в физическом дискомфорте, ночные кошмары" и так далее. Одним словом, как резюмирует Софи Одюже в интервью редакции, "разговор с детьми о сексуальности противоречит их главным интересам, то есть развитию. Он мешает нормальному процессу их развития, который необходимо поддерживать и защищать".
Слова эксперта проливают особый свет на краткосрочные и долгосрочные последствия выступления юной звезды-на-час на Drag Race France. И поднимают вопросы об ответственности тех, кто допускает такое, потому что, как отмечает Софи Одюже, "не дети должны защищать себя от насилия, а взрослые должны создавать условия для их развития в безопасной среде". Очевидное правило, которое, к сожалению, приходится неоднократно повторять для усвоения.
Автор: Сабин де Вилльроше (Sabine de Villeroché).
*Представители экстремистского движения ЛГБТ, запрещенного в России.