"Бесконечная битва за возмездие": Новую фазу Арабо-израильской войны назвали "гранью неминуемой катастрофы", - МК

16:30 23.09.2024

Мировые державы призывают участников конфликта к сдержанности



Израиль и ливанская "Хезболла" идут на значительную эскалацию конфликта, что побудило ООН заявить, что регион находится на "грани неминуемой катастрофы".



"Хезболла" заявила, что вступила в "бесконечную битву за возмездие" с Израилем после серии ракетных обстрелов севера страны, в то время как мировые державы упрашивают обе стороны отступить от грани полномасштабной войны.



В условиях значительной эскалации конфликта израильские военные самолеты провели самую интенсивную бомбардировку южного Ливана почти за год, в то время как "Хезболла" ответила самыми массированными ракетными ударами по Израилю с начала войны в Газе, пишет The Guardian.



Эти события побудили генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша предупредить о риске "превращения Ливана во вторую Газу".



Во время похорон высокопоставленного командира, убитого вместе с 44 другими людьми в результате израильского удара по южным пригородам Бейрута в пятницу, заместитель генерального секретаря "Хезболлы" Наим Касем заявил в воскресенье, что "началась бесконечная битва за возмездие". "Угрозы нас не остановят", - сказал он. "Мы готовы к любым военным возможностям".



Когда израильские военные самолеты нанесли удары по приграничным деревням и более 100 000 жителей бежали на север, политики в Бейруте призвали к деэскалации, чтобы избежать войны. Власти заявили, что за выходные четыре человека были убиты и девять ранены. Но премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также был резок в своей риторике.



"За последние несколько дней мы нанесли "Хезболле" ряд ударов, о которых она и не подозревала. Если "Хезболла" не поняла этого послания, я обещаю вам, что она поймет его", - сказал он.



"Ни одна страна не может мириться со стрельбой по своим жителям, по своим городам, и мы, государство Израиль, тоже этого не потерпим … Мы сделаем все необходимое для восстановления безопасности", - заявил израильский премьер.



Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила рано утром в воскресенье, что сотни ракет были выпущены по Израилю из Ливана, некоторые из них упали недалеко от северного города Хайфа. Военные заявили, что ракеты были выпущены "по гражданским районам", что указывает на возможную эскалацию после того, как предыдущие обстрелы были в основном направлены на военные объекты.



Сообщалось, что шесть человек получили ранения.



Специальный координатор ООН по Ливану Жанин Хеннис-Пласшарт заявила в своем заявлении, опубликованном на платформе X: "Учитывая, что регион находится на грани неминуемой катастрофы, трудно переоценить: не существует военного решения, которое сделало бы обе стороны более безопасными".



Министерство здравоохранения Израиля призвало больницы на севере Израиля перенести свои операции в помещения с дополнительной защитой от ракетных обстрелов. Больница Рамбам в Хайфе переведет пациентов в свое безопасное подземное помещение, сообщили в министерстве.



Доктор Ноам Иегудай из медицинского центра "Цафон" сказал, что персонал готовит закрытые помещения для приема пациентов. "Мы выписываем пациентов, состояние здоровья которых позволяет безопасно выписать их домой, отменяя все плановые операции до дальнейшего уведомления, в то время как неотложные и онкологические операции продолжаются в соответствии с графиком", - сообщает он.



Сара Кипервас из Крайота рассказала: "Я услышала сильный взрыв около 6:30 утра. С нашего балкона я увидела языки пламени, а затем нам сказали, что кто-то пострадал. Мне 68 лет, и я прожила в этом районе всю свою жизнь. Это четвертый случай в моей жизни, когда мой город подвергается бомбардировке. На этот раз, я думаю, будет тяжелее, чем в предыдущие. "Хезболла" находилась там почти год, ожидая возможности сделать нашу жизнь невыносимой. Но мы готовы бороться и покончить с этим. Никто в мире не останется в стороне, если враг продолжит бомбить нас".



Непрекращающаяся неделя нападений в Ливане сделала конфликт невозможным для игнорирования, отмечает The Guardian. По словам ливанских властей, трое детей и семь женщин были среди погибших в результате израильского удара по Бейруту в пятницу, целью которого был главный лидер "Хезболлы" Ибрагим Акиль.



Его убийство последовало за волной нападений в начале недели, в ходе которых взорвались рации и пейджеры, обычно используемые членами "Хезболлы", в результате чего погибли 42 человека и более 3000 получили ранения. Предполагается, что за этой операцией стоял Израиль, хотя официально он не взял на себя ответственность.



Внезапный и жестокий характер нападений разрушил то чувство безопасности, которое испытывали ливанцы. "Я впервые почувствовал, что вокруг нас война, что мы больше не в безопасности. Мы не знаем, где произойдет следующее нападение Израиля. Я избегаю собраний или незнакомых мест", - говорит Амаль Шериф, 52-летняя активистка и жительница центра Бейрута.



Боевые действия между Армией обороны Израиля и боевиками "Хезболлы" происходят параллельно с непрекращающимся конфликтом между Израилем и ХАМАСОМ в Газе.



Семь человек погибли в воскресенье в результате израильского авиаудара по школе в западной части города Газа, в которой проживали сотни перемещенных лиц, сообщили представители палестинского здравоохранения.



По данным органов здравоохранения территории, за одиннадцать месяцев войны число погибших среди палестинцев превысило 41 000 человек. Большинство погибших - мирные жители, и эта цифра составляет почти 2% от довоенного населения Газы, или одного из 50 человек. Конфликт, как напоминает The Guardian, был спровоцирован нападением ХАМАСА на Израиль 7 октября, в результате которого 1200 человек были убиты и около 250 взяты в заложники.



В минувшие выходные мировые державы призвали к прекращению огня между Израилем и "Хезболлой". Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что эскалация конфликта не отвечает интересам Израиля.



Вашингтон говорил об этом "непосредственно нашим израильским коллегам" и полагал, что "здесь может быть время и пространство для дипломатического решения, и это то, над чем мы работаем", - сказал он телеканалу ABC.



ЕС призвал к "срочному прекращению огня" и "возобновлению интенсивных дипломатических посреднических усилий", и это заявление было поддержано министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми, который отметил "тревожную эскалацию".



Выступая на ежегодной конференции Лейбористской партии, Ламми заявил, что прекращение огня будет способствовать "политическому урегулированию, с тем чтобы израильтяне и ливанские гражданские лица могли вернуться в свои дома и жить в мире и безопасности".



Генсек ООН Гутерриш, однако, сказал, что формулировки, используемые обеими сторонами, указывают на отсутствие желания добиваться мира. "Для меня очевидно, что обе стороны не заинтересованы в прекращении огня. И это трагедия, потому что это война, которая должна прекратиться", - сказал он CNN.



Андрей Яшлавский