Экс-глава МИД Сирии Фейсал Микдад стал вице-президентом страны

16:33 23.09.2024

Президент Сирии Асад сформировал новое правительство

Дамаск, 23 сентября, 2024, 16:13 - ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад подписал указ о формировании нового правительства страны, сообщает 23 сентября агентство SANA со ссылкой на канцелярию сирийского лидера.



В новом правительстве, в частности, сменился ряд министров. Пост министра иностранных дел вместо Фейсала Микдада занял Бассам Саббаг, ранее являвшийся его заместителем.



Сам Микдад назначен на должность вице-президента республики, уточняет агентство.



Как передавало ИА Регнум, в сентябре Асад встретился с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу в Дамаске. Они обсудили угрозы регионального и глобального уровня.