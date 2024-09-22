Назначены два новых зампреда Комитета национальной безопасности Казахстана - Марат Жумабаев (он же - шеф СВР) и Алмас Наймантаев

16:47 23.09.2024

Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил новых заместителей председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, сообщает Zakon.kz.



Об этом стало известно сегодня, 23 сентября 2024 года, из сайта Акорды. Так, распоряжением главы государства:



Жумабаев Марат Кабиденович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директором Службы внешней разведки;

Наймантаев Алмас Тлепбергенович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.



Другим распоряжением президента Косжанов Бакытбек Жамалбекович освобожден от должности зампредседателя КНБ РК.



Бакытбек Косжанов занимал должность заместителя председателя КНБ РК с января 2022 года.



