Партия канцлера Шольца на пол сопли опередила "Альтернативу для Германии" на выборах в Бранденбурге

17:06 23.09.2024

Reuters: партия Шольца с трудом победила на выборах в земле Бранденбург



Региональная победа принесла канцлеру кратковременную передышку от растущего давления внутри партии



Социал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца побеждает на выборах в региональный парламент главной восточной земли Бранденбург.



СДПГ набрала около 31% голосов. Крайне правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) набрала более 29%, сообщает Reuters.



Агентство отмечает, что успех СДПГ может дать Шольцу небольшую передышку в партийных дискуссиях о его пригодности для повторного выдвижения кандидатом на пост канцлера на федеральных выборах, запланированных на сентябрь следующего года.



Однако маловероятно, что это даст ему или его партии значительную поддержку. Рейтинг одобрения канцлера и СДПГ в стране стремительно падает.



Ранее на выборах в Саксонии и Тюрингии партия проиграла АдГ.



Как пишет The New York Times, "немцы беспокоятся о плохой экономике и неконтролируемой миграции и обвиняют действующую власть в том, что она не решает эти проблемы".



Издание добавляет, что сам Шольц живет в Бранденбурге и имеет там свой избирательный округ, поэтому выиграть там выборы для его партии вдвойне важно.