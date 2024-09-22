|20:24 Ботир Захидов утвержден министром занятости и сокращения бедности в Узбекистане
17:06 Партия канцлера Шольца на пол сопли опередила "Альтернативу для Германии" на выборах в Бранденбурге
16:47 Назначены два новых зампреда Комитета национальной безопасности Казахстана - Марат Жумабаев (он же - шеф СВР) и Алмас Наймантаев
16:33 Экс-глава МИД Сирии Фейсал Микдад стал вице-президентом страны
16:30 "Бесконечная битва за возмездие": Новую фазу Арабо-израильской войны назвали "гранью неминуемой катастрофы", - МК
16:25 Запад не понимает очевидного: транс*-идеология травмирует детскую психику, - Boulevard Voltaire
16:22 ЕС стал домом престарелых. Он идет навстречу своей гибели, - Жерар Аро
16:21 "Хезболла" анонсировала новый этап борьбы с Израилем
16:16 На довыборах в КырПарламент по Сузакскому округу проходит Алтынбек Кылычбаев
10:33 В Китае призвали НАТО "уйти в отставку" вместе со Столтенбергом. И поскорее, - Global Times
10:31 Трудовая миграция в Россию сокращается? - Юлия Флоринская
10:28 Деукраинизированный Украинск и другие успехи ВС РФ
10:24 Смена власти в Бангладеш и переформатирование Южной Азии, - Дм.Ростов
10:22 Процесс депортации мигрантов из России будут записывать на видео
10:20 В Турции археологи нашли десятки печатей царей Хеттского царства
09:41 Швеция предала своих афганских друзей, последовав примеру США и Британии, - О.Розанов
07:07 Анна Долгарева: На смену европейскому гуманизму пришло расчеловечивание
07:03 В Узбекистане вводят систему ответственности за семейно-бытовое насилие над детьми
06:40 "Мы сейчас находимся в середине шестого периода массового вымирания", - CNN
06:37 Одоление ига. Часть III. Путин совершил грандиозное метафизическое деяние - устранил разрыв времен, - А.Проханов
06:30 Президентом Шри-Ланки стал лидер марксистской оппозиции Анур Кумар Диссанаяке
06:23 СВО, итоги недели: Российские войска обходят с боями Селидово и громят "красногоровский карман"
06:21 Эрдоган теряет пограничный "пояс безопасности", - Игорь Субботин
00:59 В Китае чиновница попала в тюрьму за взятки и романы с 58 подчиненными
00:56 В Узбекистане начнут привлекать к ответственности лжеисцелителей
00:32 В иранском Хорасане взрыв газа на угольной шахте - 50 погибших
00:27 Запад до сих пор делит ворованную "шкуру русского медведя", - В.Катасонов
00:24 Президент Садыр Жапаров выступил в ООН. О чем он говорил?
00:20 Правозащита вступила в БРИКС. Международный правовой форум повернулся лицом к человеку
00:18 У экс-спикера Кырпарламента Шеримкулова отобрали незаконно "приватизированную" сельскую школу
00:07 В Кыргызстане создан Центр тюркского наследия. Его возглавил экс-посол Кайрат Осмоналиев
00:02 Пресс-секретарь президента Киргизии призвал швей и строителей вернуться из России
00:00 В Пакистане подорвался на мине автомобиль сопровождения посла РФ Хорева
|22:56 Около 300 ранее украденных и незаконно вывезенных предметов искусства будут возвращены из США в Индию
19:44 Стрельба в "Вайлдберрис" вскрыла "прачечную" СВО, - Д.Попов
18:40 "Подавлять биомассу овец": в Киеве заговорили о всеобщем бунте, - Соскин
17:26 Россия победит, но война продолжится, - Кирилл Стрельников
17:25 Новое поле битвы Трампа и Харрис: кандидаты в президенты США сражаются за поляков
17:22 Власти Казахстана спорят с инвесторами: проект ГПЗ на Карачаганаке под угрозой?
17:20 "Хезболла" и хуситы выходят из-под контроля Ирана, которому нужны деньги США
14:23 В Казахстан прибывают мощи блаженной Матроны Московской
14:17 "Разглобализация": ультрафиолетовая катастрофа в Бангладеш и не только, - Сергей Переслегин
14:16 "Диктат меньшинств". Почему иностранцы с Запада переезжают в Россию
14:12 США навяжут Германии несчастливый брак с нелюбимым канцлером, - Дм.Бавырин
14:10 "Перехитрить" Путина у Британии не выйдет, - Иэн Прауд
14:00 Брахма Челлани: Скрытые издержки участия США в украинском конфликте
13:57 Бабий грай. В Санкт-Петербурге прошел IV Евразийский женский форум
10:51 Идеологическая машина США активизировалась, - К.Юриев
10:49 США назначили войну с Китаем на 2027 год
10:47 Событие недели в СВО: разукраинивание Украинска
10:46 На ломаном латинском. И опять о тюркском алфавите на латинской основе, - Шоахмад Муталов
|Ботир Захидов утвержден министром занятости и сокращения бедности в Узбекистане
20:24 23.09.2024
Президент Узбекистана сообщил о смене министра занятости и сокращения бедности. Министерство возглавил хоким Шайхантахурского района Ташкента Ботир Захидов. Предыдущий министр Бехзод Мусаев возглавит Агентство по внешней трудовой миграции, которое переходит в состав правительства.
Ботир Эркинович Захидов утвержден на должность министра занятости и сокращения бедности. Об этом объявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на совещании в понедельник, передает его пресс-секретарь Шерзод Асадов.
С конца декабря Минзанятости возглавлял Бехзод Мусаев.
Ботир Захидов (1982 года рождения) работает хокимом Шайхантахурского района с сентября 2022 года. Ранее, с 2020 года, он работал первым заместителем председателя Центрального банка. Он окончил Ташкентский финансовый институт в 2003 году и Банковско-финансовую академию в 2008 году. Имеет 20-летний опыт работы в банковской сфере.
Президент перед объявлением о смене министра заявил, что в 2024 году из бедности планируется вывести 500 тысяч человек в этом году, а в 2025-м - еще 1 миллион человек.
По словам главы государства, этих целей невозможно достичь при нынешней работе Министерства занятости, которая полностью изменится. Агентство по работе махаллабай и развитию предпринимательства будет упразднено, а все его функции и помощники хокимов будут переданы в ведение Министерства занятости и по сокращению бедности.
бехзод мусаев, ботир захидов, министерство занятости и сокращения бедности, шавкат мирзиеев
Агентство по внешней трудовой миграции из состава Минзанятости будет передано в ведение правительства, а его руководителем будет назначен Бехзод Мусаев.
Перед агентством поставлена задача ускорить начатую работу по выходу граждан Узбекистана на высокодоходные рынки труда за рубежом. Хокимы и дипломатические представительства за рубежом несут равную ответственность "за судьбу наших соотечественников, работающих за рубежом с агентством", говорится в сообщении.