Ботир Захидов утвержден министром занятости и сокращения бедности в Узбекистане

20:24 23.09.2024

Президент Узбекистана сообщил о смене министра занятости и сокращения бедности. Министерство возглавил хоким Шайхантахурского района Ташкента Ботир Захидов. Предыдущий министр Бехзод Мусаев возглавит Агентство по внешней трудовой миграции, которое переходит в состав правительства.



