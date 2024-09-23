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При Минтуризма и спорта Казахстан создан Комитет по регулированию игорного бизнеса
00:01 24.09.2024

Чем будет заниматься Комитет по регулированию игорного бизнеса: утверждено положение

Приказом министра туризма и спорта от 13 сентября 2024 года утверждено Положение государственного учреждения "Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи Министерства туризма и спорта РК", сообщает Zakon.kz.
Государственное учреждение "Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи" является ведомством Министерства туризма и спорта РК, осуществляющим руководство в сферах игорного бизнеса, лотереи и лотерейной деятельности.

Задачи комитета:

реализация государственной политики в сферах игорного бизнеса, лотереи и лотерейной деятельности;
обеспечение координации по вопросам реализации государственной политики, выполнение регулятивных, реализационных, контрольных функций в сфере игорного бизнеса, лотереи и лотерейной деятельности, а также участие в выполнении стратегических функций министерства в пределах компетенции ведомства.
Функции комитета:

разработка нормативных правовых и правовых актов, соглашений, меморандумов и договоров, а также обобщение практики применения законодательства республики в сферах, регулируемых комитетом, и внесение предложений по их совершенствованию;
участие в рассмотрении петиций в порядке и сроки, установленные Административным процедурно-процессуальным кодексом РК;
проведение анализа и выявление системных проблем, поднимаемых заявителями;
разработка формы ведомственных статистических наблюдений по согласованию с уполномоченным органом в области государственной статистики;
разработка перечня и формы документов, подтверждающих соответствие организатора игорного бизнеса квалификационным требованиям, установленным законом "Об игорном бизнесе";
разработка формы представления отчетности организатора игорного бизнеса, правил осуществления сбора и анализа отчетности, представляемой организатором игорного бизнеса;
разработка критериев оценки степени риска, проверочных листов совместно с уполномоченным органом по предпринимательству;
разработка подзаконных нормативных правовых актов, определяющих порядок оказания государственных услуг;
разработка правил определения оператора лотереи;
разработка правил проведения лотерей;
разработка правил осуществления систематического сбора информации и анализа содержания интернет-ресурсов на предмет наличия признаков интернет-казино, иностранных букмекерских контор или тотализаторов, не имеющих лицензий на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в РК;
разработка правил функционирования единой системы учета и передачи информации, содержащейся в единой системе учета, иным лицам в соответствии с законодательством РК;
разработка правил определения юридического лица, обеспечивающего функционирование единой системы учета, и предъявляемые к нему квалификационные требования по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности, уполномоченным органом в сфере информатизации и Национальным банком;
разработка текста, эскизов предупреждения о рисках и вреде участия в азартных играх или пари;
разработка типовых правил работы игорного заведения, букмекерской конторы или тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр или пари;
разработка правил подачи заявления о включении в список лиц, ограниченных в участии в азартных играх или пари, а также ведения списка;
рассмотрение проектов решений местных исполнительных органов по определению границ территорий для размещения казино, залов игровых автоматов, букмекерских контор и тотализаторов (касс букмекерских контор и тотализаторов) и внесение в министерство соответствующих предложений по их согласованию;
осуществление правового мониторинга нормативных правовых актов в сферах, регулируемых комитетом;
осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства республики об игорном бизнесе, лотереи и лотерейной деятельности в форме внеплановой проверки, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля, а также профилактического контроля без посещения субъекта контроля;
осуществление контроля за соблюдением организаторами игорного бизнеса, оператором лотереи законодательства РК об игорном бизнесе, лотереи и лотерейной деятельности, а также о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
в установленных законодательством РК случаях и порядке составление протоколов об административных правонарушениях, а также рассмотрение дел об административных правонарушениях и наложение административного взыскания;
разработка полугодовых графиков проведения проверок;
осуществление сбора и анализа отчетности, представляемой организатором игорного бизнеса, по итогам которого направление рекомендации по устранению выявленных нарушений;
согласование либо отказ в согласовании условий проведения лотереи, внесение изменений и дополнений в них;
осуществление систематического сбора информации и анализа содержания интернет-ресурсов на предмет наличия признаков интернет-казино, а также незаконной рекламы в сфере игорного бизнеса иностранных букмекерских контор или тотализаторов, не имеющих лицензий на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в РК;
ведение перечня иностранных организаторов игорного бизнеса, деятельность которых является незаконной на территории республики, и размещение его на интернет-ресурсе министерства;
ведение реестра касс-тотализаторов и букмекерских контор;
осуществление информационно-пропагандистских мероприятий по вопросам, входящим в компетенцию комитета;
осуществление лицензирования деятельности в сфере игорного бизнеса;
ведение электронного реестра лицензиатов в сфере игорного бизнеса;
ведение списка лиц, ограниченных в участии в азартных играх или пари;
произведение исчисления, начисления платы за пользование лицензиями на занятие деятельностью в сфере игорного бизнеса и осуществление контроля за правильностью применения ставок платы, а также несение ответственности за полноту взимания, своевременность уплаты плат в бюджет и за достоверность представляемых органам государственных доходов сведений;
предоставление налоговым органам по месту нахождения налогоплательщиков сведения о плательщиках платы за пользование лицензиями на занятие деятельностью и объектах обложения в сфере игорного бизнеса по форме, установленной уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет;
обеспечение международного сотрудничества в сферах, регулируемых комитетом.
Руководство комитетом осуществляет председатель комитета, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него задач и осуществление им своих полномочий.

Председатель комитета имеет заместителя, который назначается на должность и освобождается от должности в соответствии с законодательством РК.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что в Казахстане создан Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи.

23 сентября 2024
Лариса Черненко

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727125260


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