При Минтуризма и спорта Казахстан создан Комитет по регулированию игорного бизнеса

00:01 24.09.2024

Чем будет заниматься Комитет по регулированию игорного бизнеса: утверждено положение



Приказом министра туризма и спорта от 13 сентября 2024 года утверждено Положение государственного учреждения "Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи Министерства туризма и спорта РК", сообщает Zakon.kz.

Государственное учреждение "Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи" является ведомством Министерства туризма и спорта РК, осуществляющим руководство в сферах игорного бизнеса, лотереи и лотерейной деятельности.



Задачи комитета:



реализация государственной политики в сферах игорного бизнеса, лотереи и лотерейной деятельности;

обеспечение координации по вопросам реализации государственной политики, выполнение регулятивных, реализационных, контрольных функций в сфере игорного бизнеса, лотереи и лотерейной деятельности, а также участие в выполнении стратегических функций министерства в пределах компетенции ведомства.

Функции комитета:



разработка нормативных правовых и правовых актов, соглашений, меморандумов и договоров, а также обобщение практики применения законодательства республики в сферах, регулируемых комитетом, и внесение предложений по их совершенствованию;

участие в рассмотрении петиций в порядке и сроки, установленные Административным процедурно-процессуальным кодексом РК;

проведение анализа и выявление системных проблем, поднимаемых заявителями;

разработка формы ведомственных статистических наблюдений по согласованию с уполномоченным органом в области государственной статистики;

разработка перечня и формы документов, подтверждающих соответствие организатора игорного бизнеса квалификационным требованиям, установленным законом "Об игорном бизнесе";

разработка формы представления отчетности организатора игорного бизнеса, правил осуществления сбора и анализа отчетности, представляемой организатором игорного бизнеса;

разработка критериев оценки степени риска, проверочных листов совместно с уполномоченным органом по предпринимательству;

разработка подзаконных нормативных правовых актов, определяющих порядок оказания государственных услуг;

разработка правил определения оператора лотереи;

разработка правил проведения лотерей;

разработка правил осуществления систематического сбора информации и анализа содержания интернет-ресурсов на предмет наличия признаков интернет-казино, иностранных букмекерских контор или тотализаторов, не имеющих лицензий на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в РК;

разработка правил функционирования единой системы учета и передачи информации, содержащейся в единой системе учета, иным лицам в соответствии с законодательством РК;

разработка правил определения юридического лица, обеспечивающего функционирование единой системы учета, и предъявляемые к нему квалификационные требования по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности, уполномоченным органом в сфере информатизации и Национальным банком;

разработка текста, эскизов предупреждения о рисках и вреде участия в азартных играх или пари;

разработка типовых правил работы игорного заведения, букмекерской конторы или тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр или пари;

разработка правил подачи заявления о включении в список лиц, ограниченных в участии в азартных играх или пари, а также ведения списка;

рассмотрение проектов решений местных исполнительных органов по определению границ территорий для размещения казино, залов игровых автоматов, букмекерских контор и тотализаторов (касс букмекерских контор и тотализаторов) и внесение в министерство соответствующих предложений по их согласованию;

осуществление правового мониторинга нормативных правовых актов в сферах, регулируемых комитетом;

осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства республики об игорном бизнесе, лотереи и лотерейной деятельности в форме внеплановой проверки, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля, а также профилактического контроля без посещения субъекта контроля;

осуществление контроля за соблюдением организаторами игорного бизнеса, оператором лотереи законодательства РК об игорном бизнесе, лотереи и лотерейной деятельности, а также о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

в установленных законодательством РК случаях и порядке составление протоколов об административных правонарушениях, а также рассмотрение дел об административных правонарушениях и наложение административного взыскания;

разработка полугодовых графиков проведения проверок;

осуществление сбора и анализа отчетности, представляемой организатором игорного бизнеса, по итогам которого направление рекомендации по устранению выявленных нарушений;

согласование либо отказ в согласовании условий проведения лотереи, внесение изменений и дополнений в них;

осуществление систематического сбора информации и анализа содержания интернет-ресурсов на предмет наличия признаков интернет-казино, а также незаконной рекламы в сфере игорного бизнеса иностранных букмекерских контор или тотализаторов, не имеющих лицензий на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в РК;

ведение перечня иностранных организаторов игорного бизнеса, деятельность которых является незаконной на территории республики, и размещение его на интернет-ресурсе министерства;

ведение реестра касс-тотализаторов и букмекерских контор;

осуществление информационно-пропагандистских мероприятий по вопросам, входящим в компетенцию комитета;

осуществление лицензирования деятельности в сфере игорного бизнеса;

ведение электронного реестра лицензиатов в сфере игорного бизнеса;

ведение списка лиц, ограниченных в участии в азартных играх или пари;

произведение исчисления, начисления платы за пользование лицензиями на занятие деятельностью в сфере игорного бизнеса и осуществление контроля за правильностью применения ставок платы, а также несение ответственности за полноту взимания, своевременность уплаты плат в бюджет и за достоверность представляемых органам государственных доходов сведений;

предоставление налоговым органам по месту нахождения налогоплательщиков сведения о плательщиках платы за пользование лицензиями на занятие деятельностью и объектах обложения в сфере игорного бизнеса по форме, установленной уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет;

обеспечение международного сотрудничества в сферах, регулируемых комитетом.

Руководство комитетом осуществляет председатель комитета, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него задач и осуществление им своих полномочий.



Председатель комитета имеет заместителя, который назначается на должность и освобождается от должности в соответствии с законодательством РК.



Приказ вступает в силу со дня его подписания.



Ранее сообщалось, что в Казахстане создан Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи.



23 сентября 2024

Лариса Черненко