 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Раздолбанный рос-ракетами сухогруз "Golden Lion" под флагом Антигуа и Барбуда (груз - ракеты для ВСУ) затонул в порту Одессы
00:09 24.09.2024

В акватории Одесского порта потоплен сухогруз, который вез западные ракеты для ВСУ
Алексей Иванов

Во вчерашней сводке Министерства обороны РФ присутствовало сообщение об уничтожении сухогруза.

Это первый после многомесячного перерыва удар Армии России по кораблю (законной цели, естественно) в Черном море.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения, нанесено поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах", - отчиталось МО.

Заместитель директора Института международных политических и экономических стратегий (РУССТРАТ) Юрий Баранчик: "Удивительно мало в отечественном сегменте интернета уделено информации о том, что, по сообщению МО РФ от 21 сентября, нашими войсками был нанесен удар по сухогрузу с ракетами и боеприпасами, отправленными киевскому режиму странами Запада. Особенность заключается в том, что с украинской стороны по этому поводу в сети - абсолютная тишина, хотя 12 сентября она заявляла, что в Черном море был атакован сухогруз с украинским зерном, который вышел из украинских территориальных вод и направлялся в Египет. В этот раз было лишь сообщение о ракетной атаке порта Одессы 20 сентября. В сеть просочилась информация, что был атакован сухогруз "Golden Lion" под флагом Антигуа и Барбуда, однако его старое название "Владимир Бондарь" и ходил он под украинским флагом. Самое главное, что это сухогруз для доставки "генеральных грузов" - контейнеров и грузов в упаковке. Таким образом, он вполне подходит под транспортировку вооружений. МО России дало очень жирный намек всем остальным странам, что доставка военных грузов на Украину морем - дело крайне опасное, а Украина своим молчанием это лишь подтвердила".

"Доставка грузов воздушным путем намного быстрее, но морской транспорт позволяет перевозить большие объемы - несколько сотен тонн - для создания целых арсеналов. Американцы отправляли свои сухогрузы с оружием для ВСУ еще до начала СВО. После срыва зерновой сделки летом прошлого года Украина проложила транспортный коридор вдоль берегов Румынии и Болгарии. По нему регулярно осуществляются перевозки военных грузов. Гаубицы и другие тяжелые вооружения требуют постоянного притока боеприпасов, что вынудило западные страны увеличить поставки водным путем. От морской границы Румынии до Одесского порта - чуть меньше 100 миль", - констатировал обозреватель газеты "Взгляд" Андрей Резчиков.

"Вполне вероятно, что украинский сухогруз был поражен дальнобойной авиационной ракетой. Второй вариант - это удар "Искандером". Судя по всему, груз сдетонировал, и от судна ничего не осталось. […] Это достаточно ценный груз, но надо более активно уничтожать боеприпасы, которые Запад поставляет киевскому режиму", – подчеркнул заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин. "Так или иначе накрыли, это очень хорошо. Особенно с точки зрения ракет, потому что они грозятся и хотят использовать их для ударов в глубину России. Я думаю, это такой сигнал, который поступит тем, кто занимается этим делом. […] Это повлияет [на боеспособность Украины]. Я думаю, это большой успех", - добавил военный эксперт в разговоре с Лентой.ру.

Удар нанесен "с использованием ракеты ОТРК "Искандер-М" с касетной боевой частью", - пишет ТГ-канал "Донбасский партизан".

По данным канала Condottiero, в акватории Одесского порта сейчас находятся "как минимум четыре "грузовика", маскирующихся под сухогрузы". Фактически они "являются РЛС, носителями пусковых установок и морским складом для ракет HIMARS и прочего вооружения".

Источник - завтра
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