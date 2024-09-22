Скотт Риттер: ядерная война начнется в ночь разрешения США бить по России

00:34 24.09.2024

"Этой же ночью": в США заявили о высокой вероятности ядерной войны



Экс-разведчик ВС США и бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер на YouTube-канале Dialogue Works сделал пугающее заявление о высокой вероятности развязывания ядерной войны из-за потенциального разрешения Украине использовать западные ракеты для ударов вглубь территории России.



По словам Риттера, ядерная война разразится в ту же ночь, когда Вашингтон выдаст Киеву разрешение на дальнобойные удары по России.



Эксперт объяснил, что Украина не имеет доступа к американской технологии шифрования, которая применяется при запуске подобных ракет. Если ракеты полетят, это означает, что НАТО стала полноценной стороной конфликта.



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"Люди! Это не шутка, это не игра, русские не блефуют", - предупредил аналитик, добавив, что хочет донести до всех смертельную опасность подобных планов.



Риттер также отметил, что в США должны осознавать, что если ядерное оружие будет применено, то конфликт не ограничится одной Европой.



Авторы: ЭММА ГРИБОВА