Политический расклад в Германии меняется не в пользу Шольца, - Анастасия Куликова

00:48 24.09.2024

23 СЕНТЯБРЯ 2024,



Политический расклад в Германии меняется не в пользу Шольца

Эксперты оценили итоги земельных выборов в Бранденбурге



Анастасия Куликова



По итогам выборов в Бранденбурге победу одержала партия Олафа Шольца СДПГ, однако ее отрыв от "Альтернативы для Германии" составляет всего лишь один процент. Причем для создания земельного правительства большинства СДПГ придется договариваться с другим политическим противником – Союзом Сары Вагенкнехт. Что происходит в политической системе Германии?

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), возглавляемая канцлером Олафом Шольцем, с небольшим отрывом победила на земельных выборах в Бранденбурге. Согласно окончательным результатам, за нее проголосовали 30,89% избирателей. На втором месте с результатом 29,23% голосов – "Альтернатива для Германии" (АдГ). Следом идет "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ) – 13,48%. Замыкает четверку Христианско-демократический союз (ХДС) – 12,1%.



Входящие в правящую коалицию "зеленые" и свободные демократы (СвДП) не прошли в региональный парламент, поскольку не смогли преодолеть пятипроцентный барьер. Партия "Левых" не справилась с электоральным ограничением. В избиркоме сообщили, что явка на выборах составила 72,9%.



Согласно приведенным данным, СДПГ и АдГ улучшили свои позиции в регионе с прошлых выборов (2019 год), в то время как ХДС показала меньший результат, чем пять лет назад. Напомним, на выборах в Бранденбурге социал-демократы традиционно набирают большинство голосов с 1990 года.



Выборы в восточных землях ФРГ в целом оборачиваются крайне сенсационными результатами. Так, еще в начале сентября в Тюрингии АдГ одержала победу, набрав 32,8% голосов. В тройку лидеров также вошли ХДС и ССВ, в то время как СДПГ сумела заручиться поддержкой лишь 6,1% избирателей.



В свою очередь, на выборах в Саксонии с результатом в 30,6% лидерами оказались христиан-демократы. Однако АдГ уступила им лишь 1,3%. Партии Сары Вагенкнехт также удалось превзойти ожидания скептиков: свой голос за нее отдали 11,8% немцев. Уже тогда сопредседатели "Альтернативы" Алис Вайдель и Тино Хрупалла назвали итоги кампании "историческим успехом", передавал телеканал ZDF.



Эксперты оценили победу партии Шольца на выборах в Бранденбурге

Эксперт объяснил успех АдГ на выборах в Саксонии и Тюрингии

К текущим региональным выборам приковано колоссальное внимание со стороны европейских экспертов. Так, издание Bild в конце августа сообщало, что это голосование может навсегда изменить политику Германии путем значительного усиления оппозиционных АдГ и ССВ. Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, как кампания на территории бывшей ГДР может повлиять на объемы помощи Берлина Украине.



"Выборы в Бранденбурге сложно назвать демократичными. СДПГ выиграла лишь благодаря сговору", – считает Вальдемар Гердт, экс-депутат Бундестага. Он полагает, что после провала в Тюрингии и Саксонии они намеренно объединились с традиционными политическими силами против "Альтернативы для Германии". "Основной их аргумент заключался в том, что победа АдГ запустит ряд неприятных для правящих властей процессов", – пояснил собеседник.



Поэтому, например, некоторые политики из Христианско-демократического союза (ХДС) открыто агитировали за СДПГ, указал Гердт. "Партия Ангелы Меркель рассчитывала, что в результате этого сговора голоса потеряют маленькие партии – "зеленые" и либералы, а эти игроки останутся потенциальным партнером для коалиции.



Однако на деле манипуляции голосами избирателей оказались выстрелом себе в коленку.



ХДС показала меньший результат, чем пять лет назад. В одиночку им уже не править", – уточнил политик. Более того, планы остановить рост популярности АдГ также обречены на провал, добавил он. "Альтернатива" – это будущее. Хотя нужно признать, что внутри объединения назрел вопрос о проведении модернизации: быть оппозиционной силой – одно, а управлять страной – совсем другое", – рассуждает Гердт.



По его прогнозам, после прошедших в Бранденбурге выборов состоятся непростые переговоры по созданию земельного правительства. "Не исключено, что СДПГ придется договариваться с ССВ. Однако между ними существуют значимые противоречия, одно из которых – помощь Украине", – указал спикер.



"В случае формирования коалиции либо Вагенкнехт "включит задний ход" и обнулит все свои прежние заявления по вопросу взаимодействия с Киевом, либо социал-демократы будут вынуждены пойти на уступки. Тогда, кстати, будет ясна и роль ССВ – не была ли она создана для того, чтобы разделить АдГ", – рассуждает собеседник.



Впрочем, он допускает сценарий, при котором сойдутся ХДС и СДПГ, и Бранденбург станет землей с правительственным меньшинством. "Такое уже бывало. В случае реализации этого варианта стоит ожидать серьезных драк и баталий в парламенте по каждому вопросу", – добавил Гердт. По его оценке, несмотря на успех правых сил, их голос не является решающим –



влиять на действия Берлина для них будет практически невозможно.



"Если сложить результаты ССВ и АдГ, то получается, что около 43% людей проголосовали против политики Берлина, а также сегодняшнего правительства ФРГ", – заметил спикер. Он указал на парадокс: СДПГ считается партией трудящихся, но именно во время правления этой политической силы зафиксировано самое большое сокращение рабочих мест и число банкротств предприятий.



"Населению Германии стоит дать жесткую оценку СДПГ. Я думаю, западные земли тоже начнут просыпаться, и это отразится на итогах голосования в Бундестаг. Разумеется, если мы до этого момента не ввалимся в беспорядки, которые сделают выборы невозможными", – рассуждает Гердт.



ФРГ стоит на пороге изменений политического ландшафта, считает германский политолог Александр Рар. "Появление ССВ и рост влияния АдГ ослабляют традиционные партии. Либеральные элиты приняли этот вызов и теперь будут серьезно бороться за власть", – отметил он. По его словам, в Бранденбурге выиграл местный политик Дитмар Войдке, который "боролся на выборах популистскими методами". Именно поэтому, как считает собеседник, СДПГ и одержала верх.



"Впрочем, впереди – сложные переговоры по созданию земельного правительства.



На сегодняшний день непонятно, как ССВ, СДПГ и ХДС найдут общий политический фундамент", – указал Рар.



Политолог-германист Егор Белячков в свою очередь обратил внимание на то, что традиционные партии, несмотря на победу СДПГ, теряют поддержку избирателя, особенно это касается восточных немцев. По мнению эксперта, АдГ в этой ситуации выгодно оставаться в оппозиции. "За год до выборов в Бундестаг подобная тактика оставляет свободным поле для активной критики не только партий "светофорной коалиции", но и "Союза Сары Вагенкнехт", в случае его вхождения в земельное правительство", – пояснил он. По сути, речь идет о потенциальной коалиции ССВ и СДПГ.



По оценкам собеседника, "Альтернатива для Германии" за прошедшие три земельные кампании доказала, что может быть партией "широкого избирателя". "Также практически у всех фракций стабилизировался электорат. Исключением является лишь "Левая партия", перед которой поставлен вопрос о дальнейшем существовании. В целом же земельные выборы 2024 года стали "пробным камнем" перед голосованием в Бундестаг в 2025-м", – заключил Белячков.