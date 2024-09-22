Кто не успел, тот опоздал. "Империя доллара" теряет управляемость, - Олег Щукин

00:51 24.09.2024

Олег Щукин

22 сентября 2024

Кто не успел, тот опоздал.

"Империя доллара" теряет управляемость, -



ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Финансово-экономическая "матрица" современного глобального мира уже явно не "держит развертку", и сквозь нее проступает совершенно непривычная нашему глазу реальность, в которой, как выясняется, совмещаются, казалось бы, отрицающие друг друга параметры реальности. Повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 19% годовых, а также заявления ряда представителей отечественной "властной вертикали" об исчерпании в отечественной экономике всего и сразу: месторождений полезных ископаемых, производственных мощностей и рабочей силы, - каким-то образом не отрицают заявленного роста национального ВВП за первую половину текущего года на 4,7%, в нацвалюте это эквивалент 89,509 трлн руб. Для понимания ситуации нужно вспомнить, что ВВП РФ за аналогичный период 2023 года составил 75,391 млрд руб., или на 18,27% меньше. Следовательно, либо официальный дефлятор в 10,9% примерно в полтора раза занижен, либо, если он верен, экономический рост в России составляет около 7%, то есть примерно в те же полтора раза выше заявленного. Как говорится, выбирайте размер наперстка сами - не ошибитесь!



Забавно, что на 1 июля 2024 года денежный агрегат М2 в нашей стране достиг отметки 103,57 трлн рублей, увеличившись на 18,7% год к году. То есть корреляция налицо. Отсюда следует, прежде всего, то, что реальные инвестиции в экономику РФ, прежде всего в ее производственный сектор, идут не по ключевой ставке ЦБ, уровень которой позволяет "откачивать" деньги из потребительского сектора и фондового рынка, а из других источников и на других условиях. При этом Всемирный Банк подтверждает, что ВВП РФ, рассчитанный по паритету покупательной способности (ППС) примерно втрое выше ее номинального ВВП (то есть по обменному курсу рубля к доллару). Вопрос специалистам - что называется, на засыпку: кому при этом достается и как делится разница между двумя этими вариантами нашего отечественного ВВП, а это примерно три триллиона долларов каждый год? И может ли быть она как-то связана с текущим ходом Специальной военной операции, в которой Россия, как заявляется, ведет - причем более-менее успешно - глобальную гибридную войну не столько против киевского режима, сколько против США и их союзников по "альянсу демократий"? А это, в свою очередь, значит, что объем свободных ресурсов, которые есть возможность направить на обеспечение полномасштабных боевых действий (увеличение штатной численности ВС РФ на 180 тысяч человек, или почти на 8%, сюда тоже можно отнести), у России оказывается пока сопоставим с коллективным Западом, чей ВВП все равно примерно на порядок выше российского.



Не факт, что данная ситуация может сохраниться в таком виде сколько-нибудь длительное время - в "центрах принятия решений" глобального "глубинного государства" готовы изменить ее в свою пользу уже едва ли не любой ценой, угрожая задействовать против России все возможные: доступные и даже недоступные силы. Публичные угрозы здесь, включая применение любого оружия, вплоть до ядерного, - только "верхушка айсберга". Гораздо важнее, что происходит ниже уровня воды, так сказать, поближе ко дну "Лебединого озера". А там происходят вещи прелюбопытные. Так, Евросоюз только что пообещал предоставить Зеленскому и К° до конца текущего года целых 35 млрд долл. помощи - за счет "доходов от замороженных активов России". Поскольку эти самые активы почти на 100% представляют собой долговые обязательства западных заемщиков перед РФ, то по факту это решение означает, что проценты по своим долгам эти самые заемщики теперь решили выплачивать не своему кредитору, как обязаны, а нанятому для шантажа этого кредитора его соседу-наркоману, и такой фарш провернуть назад "старушке-Европе" уже никогда ни при какой погоде не получится. Но она рискнула, потому что по-другому ей уже никак, хотя речь идет, по сути, о мелочевке, однако и такой "мелочевки" у нее в распоряжении нет, и приходится публично позориться. Возможный следующий ход - попытка перепродать "замороженные российские активы", то есть свои долговые бумаги, кому-то еще: "Все равно съезжаем!"?



Разрекламированная было, а затем отмененная "миссия МВФ в Москву", видимо, имела своей целью в том числе каким-то образом легализовать данную комбинацию как часть "российских репараций", но из Кремля ей дали понять, что ничего подобного не случится, хотя поговорить есть много поводов, а потому и появились "технические вопросы", подкрепленные для пущей достоверности срежиссированным антироссийским хоровым воем преимущественно с польско-прибалтийских территорий, которые кормятся от того же "альянса демократий". То, что госдолг Соединенного Королевства превысил объем его годового ВВП, а федеральный долг США за последние два месяца увеличился более чем на 400 млрд долл., причем аналогичная картина наблюдается во всех "развитых" экономиках, ушедших в рецессию, золото "летит к Луне", а ФРС впервые с 2020 года понизила свою учетную ставку, говорит о том, что глобальная "империя доллара" с примкнувшими к ней "свободно конвертируемыми валютами" уже потеряла управляемость. Успеет ли она "под водой" пересесть с фиатно-аналоговых технологий на крипто-цифровые, когда, где, у кого и какими потерями эта пересадка будет сопровождаться - вот "основной вопрос философии" цивилизаций сегодня. Кто не успел, тот опоздал, и "альянс демократий", завязший в украинском конфликте, все катастрофичнее для себя не успевает. И в этом смысле памятные кадры 2021 года с "прозападными" афганцами, пытавшимися на американских военных самолетах спастись от талибов, выглядят не только все более символичными, но вместе с тем - актуальными.