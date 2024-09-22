 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 24.09.2024
02:56  Уроки истории. Почему гибнут успешные правители, - Зайнидин Курманов
01:53  Казахстан и Узбекистан согласовали 10 гидропостов на Сырдарье с системами учета воды
01:31  Кириллица - это прошлое, настоящее и будущее Кыргызстана, - Медербек Корганбаев
00:51  Кто не успел, тот опоздал. "Империя доллара" теряет управляемость, - Олег Щукин
00:48  Политический расклад в Германии меняется не в пользу Шольца, - Анастасия Куликова
00:34  Скотт Риттер: ядерная война начнется в ночь разрешения США бить по России
00:25  МИД КНР обвинил США в использовании саммита QUAD для блокирования Китая

00:09  Раздолбанный рос-ракетами сухогруз "Golden Lion" под флагом Антигуа и Барбуда (груз - ракеты для ВСУ) затонул в порту Одессы
00:01  При Минтуризма и спорта Казахстан создан Комитет по регулированию игорного бизнеса
Понедельник, 23.09.2024
20:24  Ботир Захидов утвержден министром занятости и сокращения бедности в Узбекистане
17:06  Партия канцлера Шольца на пол сопли опередила "Альтернативу для Германии" на выборах в Бранденбурге
16:47  Назначены два новых зампреда Комитета национальной безопасности Казахстана - Марат Жумабаев (он же - шеф СВР) и Алмас Наймантаев
16:33  Экс-глава МИД Сирии Фейсал Микдад стал вице-президентом страны
16:30  "Бесконечная битва за возмездие": Новую фазу Арабо-израильской войны назвали "гранью неминуемой катастрофы", - МК
16:25  Запад не понимает очевидного: транс*-идеология травмирует детскую психику, - Boulevard Voltaire
16:22  ЕС стал домом престарелых. Он идет навстречу своей гибели, - Жерар Аро
16:21  "Хезболла" анонсировала новый этап борьбы с Израилем
16:16  На довыборах в КырПарламент по Сузакскому округу проходит Алтынбек Кылычбаев
10:33  В Китае призвали НАТО "уйти в отставку" вместе со Столтенбергом. И поскорее, - Global Times
10:31  Трудовая миграция в Россию сокращается? - Юлия Флоринская
10:28  Деукраинизированный Украинск и другие успехи ВС РФ
10:24  Смена власти в Бангладеш и переформатирование Южной Азии, - Дм.Ростов
10:22  Процесс депортации мигрантов из России будут записывать на видео
10:20  В Турции археологи нашли десятки печатей царей Хеттского царства
09:41  Швеция предала своих афганских друзей, последовав примеру США и Британии, - О.Розанов
07:07  Анна Долгарева: На смену европейскому гуманизму пришло расчеловечивание
07:03  В Узбекистане вводят систему ответственности за семейно-бытовое насилие над детьми
06:40  "Мы сейчас находимся в середине шестого периода массового вымирания", - CNN
06:37  Одоление ига. Часть III. Путин совершил грандиозное метафизическое деяние - устранил разрыв времен, - А.Проханов
06:30  Президентом Шри-Ланки стал лидер марксистской оппозиции Анур Кумар Диссанаяке
06:23  СВО, итоги недели: Российские войска обходят с боями Селидово и громят "красногоровский карман"
06:21  Эрдоган теряет пограничный "пояс безопасности", - Игорь Субботин
00:59  В Китае чиновница попала в тюрьму за взятки и романы с 58 подчиненными
00:56  В Узбекистане начнут привлекать к ответственности лжеисцелителей
00:32  В иранском Хорасане взрыв газа на угольной шахте - 50 погибших
00:27  Запад до сих пор делит ворованную "шкуру русского медведя", - В.Катасонов
00:24  Президент Садыр Жапаров выступил в ООН. О чем он говорил?
00:20  Правозащита вступила в БРИКС. Международный правовой форум повернулся лицом к человеку
00:18  У экс-спикера Кырпарламента Шеримкулова отобрали незаконно "приватизированную" сельскую школу
00:07  В Кыргызстане создан Центр тюркского наследия. Его возглавил экс-посол Кайрат Осмоналиев
00:02  Пресс-секретарь президента Киргизии призвал швей и строителей вернуться из России
00:00  В Пакистане подорвался на мине автомобиль сопровождения посла РФ Хорева
Воскресенье, 22.09.2024
22:56  Около 300 ранее украденных и незаконно вывезенных предметов искусства будут возвращены из США в Индию
19:44  Стрельба в "Вайлдберрис" вскрыла "прачечную" СВО, - Д.Попов
18:40  "Подавлять биомассу овец": в Киеве заговорили о всеобщем бунте, - Соскин
17:26  Россия победит, но война продолжится, - Кирилл Стрельников
17:25  Новое поле битвы Трампа и Харрис: кандидаты в президенты США сражаются за поляков
17:22  Власти Казахстана спорят с инвесторами: проект ГПЗ на Карачаганаке под угрозой?
17:20  "Хезболла" и хуситы выходят из-под контроля Ирана, которому нужны деньги США
14:23  В Казахстан прибывают мощи блаженной Матроны Московской
14:17  "Разглобализация": ультрафиолетовая катастрофа в Бангладеш и не только, - Сергей Переслегин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Кто не успел, тот опоздал. "Империя доллара" теряет управляемость, - Олег Щукин
00:51 24.09.2024

Олег Щукин
22 сентября 2024
Кто не успел, тот опоздал.
"Империя доллара" теряет управляемость, -

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
Финансово-экономическая "матрица" современного глобального мира уже явно не "держит развертку", и сквозь нее проступает совершенно непривычная нашему глазу реальность, в которой, как выясняется, совмещаются, казалось бы, отрицающие друг друга параметры реальности. Повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 19% годовых, а также заявления ряда представителей отечественной "властной вертикали" об исчерпании в отечественной экономике всего и сразу: месторождений полезных ископаемых, производственных мощностей и рабочей силы, - каким-то образом не отрицают заявленного роста национального ВВП за первую половину текущего года на 4,7%, в нацвалюте это эквивалент 89,509 трлн руб. Для понимания ситуации нужно вспомнить, что ВВП РФ за аналогичный период 2023 года составил 75,391 млрд руб., или на 18,27% меньше. Следовательно, либо официальный дефлятор в 10,9% примерно в полтора раза занижен, либо, если он верен, экономический рост в России составляет около 7%, то есть примерно в те же полтора раза выше заявленного. Как говорится, выбирайте размер наперстка сами - не ошибитесь!

Забавно, что на 1 июля 2024 года денежный агрегат М2 в нашей стране достиг отметки 103,57 трлн рублей, увеличившись на 18,7% год к году. То есть корреляция налицо. Отсюда следует, прежде всего, то, что реальные инвестиции в экономику РФ, прежде всего в ее производственный сектор, идут не по ключевой ставке ЦБ, уровень которой позволяет "откачивать" деньги из потребительского сектора и фондового рынка, а из других источников и на других условиях. При этом Всемирный Банк подтверждает, что ВВП РФ, рассчитанный по паритету покупательной способности (ППС) примерно втрое выше ее номинального ВВП (то есть по обменному курсу рубля к доллару). Вопрос специалистам - что называется, на засыпку: кому при этом достается и как делится разница между двумя этими вариантами нашего отечественного ВВП, а это примерно три триллиона долларов каждый год? И может ли быть она как-то связана с текущим ходом Специальной военной операции, в которой Россия, как заявляется, ведет - причем более-менее успешно - глобальную гибридную войну не столько против киевского режима, сколько против США и их союзников по "альянсу демократий"? А это, в свою очередь, значит, что объем свободных ресурсов, которые есть возможность направить на обеспечение полномасштабных боевых действий (увеличение штатной численности ВС РФ на 180 тысяч человек, или почти на 8%, сюда тоже можно отнести), у России оказывается пока сопоставим с коллективным Западом, чей ВВП все равно примерно на порядок выше российского.

Не факт, что данная ситуация может сохраниться в таком виде сколько-нибудь длительное время - в "центрах принятия решений" глобального "глубинного государства" готовы изменить ее в свою пользу уже едва ли не любой ценой, угрожая задействовать против России все возможные: доступные и даже недоступные силы. Публичные угрозы здесь, включая применение любого оружия, вплоть до ядерного, - только "верхушка айсберга". Гораздо важнее, что происходит ниже уровня воды, так сказать, поближе ко дну "Лебединого озера". А там происходят вещи прелюбопытные. Так, Евросоюз только что пообещал предоставить Зеленскому и К° до конца текущего года целых 35 млрд долл. помощи - за счет "доходов от замороженных активов России". Поскольку эти самые активы почти на 100% представляют собой долговые обязательства западных заемщиков перед РФ, то по факту это решение означает, что проценты по своим долгам эти самые заемщики теперь решили выплачивать не своему кредитору, как обязаны, а нанятому для шантажа этого кредитора его соседу-наркоману, и такой фарш провернуть назад "старушке-Европе" уже никогда ни при какой погоде не получится. Но она рискнула, потому что по-другому ей уже никак, хотя речь идет, по сути, о мелочевке, однако и такой "мелочевки" у нее в распоряжении нет, и приходится публично позориться. Возможный следующий ход - попытка перепродать "замороженные российские активы", то есть свои долговые бумаги, кому-то еще: "Все равно съезжаем!"?

Разрекламированная было, а затем отмененная "миссия МВФ в Москву", видимо, имела своей целью в том числе каким-то образом легализовать данную комбинацию как часть "российских репараций", но из Кремля ей дали понять, что ничего подобного не случится, хотя поговорить есть много поводов, а потому и появились "технические вопросы", подкрепленные для пущей достоверности срежиссированным антироссийским хоровым воем преимущественно с польско-прибалтийских территорий, которые кормятся от того же "альянса демократий". То, что госдолг Соединенного Королевства превысил объем его годового ВВП, а федеральный долг США за последние два месяца увеличился более чем на 400 млрд долл., причем аналогичная картина наблюдается во всех "развитых" экономиках, ушедших в рецессию, золото "летит к Луне", а ФРС впервые с 2020 года понизила свою учетную ставку, говорит о том, что глобальная "империя доллара" с примкнувшими к ней "свободно конвертируемыми валютами" уже потеряла управляемость. Успеет ли она "под водой" пересесть с фиатно-аналоговых технологий на крипто-цифровые, когда, где, у кого и какими потерями эта пересадка будет сопровождаться - вот "основной вопрос философии" цивилизаций сегодня. Кто не успел, тот опоздал, и "альянс демократий", завязший в украинском конфликте, все катастрофичнее для себя не успевает. И в этом смысле памятные кадры 2021 года с "прозападными" афганцами, пытавшимися на американских военных самолетах спастись от талибов, выглядят не только все более символичными, но вместе с тем - актуальными.

Источник - Завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727128260


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената: главный месседж на предстоящий период – "жить по средствам"
- Покрытие энергопотребностей и развитие сельского образования: Олжас Бектенов посетил село Бадамша Актюбинской области
- Кадровые перестановки
- Тамара Дуйсенова приняла участие в республиканском семинаре по развитию малокомплектных школ
- Механизмы регулирования земельных вопросов рассмотрели на заседании республиканской профильной комиссии в новом формате
- А. Ертаев проинформировал о реализации Концепции миграционной политики
- Рабочий график главы государства
- Реализация задач Послания: сенаторы одобрили закон об организации транспортного движения
- Олжас Бектенов и первый вице-премьер Грузии Леван Давиташвили обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  