Уроки истории. Почему гибнут успешные правители, - Зайнидин Курманов

02:56 24.09.2024

23 Сентября 2024



Профессор Зайнидин Курманов

Это исторический Парадокс, на который существует множество ответов. Тем не менее, люди до конца не могут понять этого.



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Гай Юлий Цезарь был одним из самых успешных и великих политиков античной древности. Его любил и уважал, скажем больше, боготворил народ - плебс, сподвижники. Но одновременно ненавидели противники монархии, враги и неудачники. Он был убит тогда, когда до короны оставался всего лишь один шаг.



Убит как жертва у памятника своего друга, который потом стал его злейшим врагом - великого римского полководца Гнея Помпея, который был легатом, трижды консулом - высшим должностным лицом Республики.



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Современные историки провели собственное исследование, почему его убили, успешного и великого политика, полководца, диктатора и триумфатора, который очень много сделал для Рима. Гораздо больше, чем кто либо другой великий! Ведь гибнут, как правило, неудачники?!



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Причина оказалась до простого банальна. У Цезаря было много врагов и завистников. Непосредственных заговорщиков было около 60 человек, из них активных 20. Многие из которых записались в их ряды только после убийства, чтобы поиметь славу и приумножить свои богатства. В числе самых активных заговорщиков было лишь двое: непримиримый сенатор - антимонархист и отчаянный республиканец Гай Кассий Лонгин и друг Цезаря, возможно, его внебрачный сын, сенатор Марк Юний Брут. Одни мстили за смерть своего кумира Помпея, другие были озабочены своей медленной карьерой и недоверием Цезаря. Третьи были ярыми республиканцами...



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Гай Юлий Цезарь очень поздно придя в большую политику, последовательно и неумолимо укреплял свои позиции во власти. Не был военачальником, но 10 лет воевал и покорил Галлию, начал завоевание Британии. Очень обогатил Рим.



Став очень популярным в массах и объектом жгучей зависти политиков.



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Свой путь в "большую политику" он прокладывал вместе с великим Помпеем, став его другом, единомышленником и даже сватом, выдав за него свою дочь Юлию. Но после смерти своей молодой жены и блестящей военной карьеры Цезаря, Помпей вдруг предал друга, когда женился на другой. А затем перешел в Сенате в лагерь его противников. Началась гражданская война, в которой Цезарь одержал убедительную победу. Помпеянцы были разгромлены. Часть из них Цезарь великодушно простил и принял в число своих сторонников. Одним из них был Брут, занимавший при нем высокие должности. Поговаривали даже, что он станет преемником Великого.



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Цезарь нравился простому народу своей заботой об их нуждах. Он уменьшил плату за жилье, раздавал своим солдатам земли в Италии, дважды раздал все свое личное состояние римскому народу. Каждый получил по 300 сестерциев, что было равно 2-х годовому жалованью легионера.



Но плебсу не нравилось в политике то, что Цезарь сократил списки по раздаче бесплатного хлеба, ликвидировал коллегии, в которых объединялись бизнесмены и вели свои дела, его личная нескромность, его любовь одеваться в пурпурные одежды, положенные триумфаторам и напыщенность, желание абсолютной власти...



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Продолжая свое политическое восхождение на Эверест власти, Цезарь стал пожизненным диктатором, откровенно обозначив свои намерения стать царем Рима, что было противно многим римлянам с тех пор, как они изгнали последнего римского царя - тирана Тарквиния Гордого. И был убит заговорщиками, хотя он знал о готовящемся покушении, но не придавал этому большое значение. Не посмеют, думал он. Но посмели, нанеся ему 23 ножевых ранения.



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Республиканский строй Рима трещал по швам, раздираемый внешними и внутренними противоречиями и набегами врагов. Одни диктаторы сменяли других, как бы предвещая закат демократии и установление единовластия. Но в этот момент Рим оказался еще не готовым к пришествию Цезаря. Республика в конце концов все же стала монархией, но только несколько времени спустя при преемнике Цезаря императоре Гае Октавиане Августе, одержавшему победу в новой гражданской войне.



Но это была уже не прежняя, а необычная монархия, где абсолютизм был "облачен в республиканские одежды". Спустя много веков по этому пути пойдет Наполеон Бонапарт, европейские монархи, введя конституционную монархию.



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Мораль этой истории состоит в следующем:



1. Нельзя расслабляться, даже Великим. Важна каждая мелочь, деталь в политике и поведении.



2. Толпа непостоянна. Может безумно полюбить и тут же оторвать голову за малейшую ошибку.



3. Все надо делать вовремя!



4. Трагедии всегда случаются внезапно, даже тогда, когда их ждут.