 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Зеленский с "планом победы" за океаном: хвост пытается управлять собакой, - Игорь Скрипка
05:26 24.09.2024

24.09.2024 | ИГОРЬ СКРИПКА

"План победы" Зеленского нацелен на эскалацию вооруженного конфликта

Состояние психического здоровья "просроченного" президента Украины давно вызывает много вопросов, а в последние дни и вовсе у него можно заметить явные признаки раздвоения сознания:

С одной стороны, он и его подчиненные развили небывалую активность по проталкиванию некоего "плана победы", с которым он направился в Вашингтон, где будет его "презентовать" формально действующему президенту США Байдену, а также кандидатам на этот пост Камалле Харрис и Дональду Трампу, с другой же стороны, на встрече с Председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен заявил о том, что намерен завершить боевые действия с Россией в ноябре 2024 года. Дескать, поставить "точку в войне" Зеленский хочет на втором саммите мира в ноябре.

Относительно содержания "плана победы" появилось немыслимое количество "утечек" и т.п., но, видимо, наиболее близкую картину дает совместная статья бывшего генсека НАТО Расмусена и главы Офиса Зеленского Ермака (которого считают чуть ли не теневым правителем Украины) "К миру на Украине через силу".

Согласно ней, вкратце его можно свести к простому постулату: "Дайте нам все!". В списке "хотелок":

отменить все ограничения на типы оружия и его использование;

союзники Украины должны взять на себя обязанность предоставлять ей военную технику и деньги столько, сколько потребуется; подготовка украинских войск союзниками на территории Украины;

участие гражданских подрядчиков или специализированных военных подразделений в ремонте поврежденного оборудования на месте;

создание расширенный щит ПВО над Западной Украиной (т.е. натовский, развернутый на территории Польши) для перехвата российских ракет и БПЛА.

а еще Ермак и Расмусен ждут от Запада предоставления Киеву долгосрочных гарантии безопасности и "экстренного" вступления Украины в НАТО.

Говоря по-простому, после прочтения этого "набора пожеланий", так и хочется спросить: "а губа не треснет?" По сути, с одной стороны, это, что Киев давно безуспешно пытается получить от Запада, с другой – это план по прямому втягиванию НАТО в конфликт, чем там стараются избегать, причем, речь явно идет о войне "вдолгую" – обучение НАТОвцами украинских военных и ремонт ими же поврежденной техники и т.п.

А как-же "закончить войну в ноябре"? На сей счет Зеленский дал пояснения: "Мы заинтересованы в мире: мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй саммит, который сможет поставить точку в этой войне. Именно такую точку, которая никогда не станет троеточием".

При этом он отметил, что украинский "план победы" сработает, если западные партнеры "без промедления примут предложенные в нем решения в период с октября по декабрь… Решения относительно плана во многом зависят от президента США. Надеюсь, он поддержит этот план".

Понятно, что предложенный Рамсуссеном и Ермаком "комплекс мер" даже чисто технически за пару месяцев реализовать невозможно. Поэтому, судя по всему, Зе будет предлагать Байдену некий большой блеф – принять его вроде бы на словах и тогда Российское руководство-де тут же пойдет на уступки, заключив на "втором саммите" мирное соглашение.

Тщетность таких расчетов в очередной подтвердила Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: "Россия не собирается участвовать в "саммитах мира" по Украине, ничего общего с урегулированием они не имеют. Так называемый второй саммит преследует все ту же цель – протащить абсолютно нежизнеспособную "формулу Зеленского"".

Она также напомнила, что Москва не отказывается от политико-дипломатического урегулирования кризиса: "Однако в Киеве и на Западе о мире не думают. Им нужна война…"

Именно так… "План победы" Зеленского – это разработанный, скорей всего, не столько им, сколько его забугорными кукловодами (Великобританией, прежде всего) сценарий эскалации конфликта с самыми непредсказуемыми последствиями.

Естественно, это полностью соответствует и желаниям самого Зеленского, который пуще всего (если не считать страха за собственную шкуру) боится именно мира, за которым практически наверняка последует потеря им власти и дальнейшие "неприятности", причем и внутри Украины, и в случае бегства оттуда – у "партнеров" также к нему накопилось множество вопросов.

Но особо пугает, что действительно и на Западе усиливаются "настроения", что нужно постараться закончить уже сейчас, поскольку в дальнейшем условия мира будут для Киева и Запада гораздо хуже. Личные проблемы Зеленского при этом никого, понятно, не волнуют.

Поэтому он так много заговорил о мире, а его пресловутая "формула Зеленского" практически исчезла из риторики киевских правителей. Т.е. как-бы "намекает", что готов на некоторые уступки, а нынешний "план" для того и нужен, чтобы заставить Москву заключить мир на относительно приемлемых условиях.

Интересный комментарий дает старейшее британское издание The Times: на Западе считают, что одна из целей плана Зеленского - это "удержание союзников". "Не знаю, приведет ли это к победе над русскими, но, скорее всего, план направлен на то, чтобы заставить нас оставаться в строю".

"За кулисами на Западе существует "значительная и широко распространенная украинская усталость, особенно в Европе". В то время как некоторые страны, такие как Польша и Великобритания по-прежнему твердо привержены поддержке Украины, в других странах растет ощущение, что, возможно, пришло время положить конец войне, даже если это означает создание "уродливого мира".

Иначе говоря, эскалация нужна для того, чтобы сохранить расползающуюся "заукраинскую" коалицию, заткнуть все более громко звучащие голоса здравого смысла.

И, кстати, о Польше. Как раз в эти дни между Киевом Варшавой разразился громкий скандал, связанный с учиненной бандеровцами Волынской резней, поляки стали резко требовать эксгумацию ее жертв. Ну, а в политике, "если скандалы устраивают, значит это кому-нибудь нужно", особенно, если речь идет чуть ли не о "братских" государствах и событиях 80-летней давности.

Похоже, польские власти, не смея выступить против "плана победы" даже в дипломатических кулуарах, ищут повод избежать участия в нем. Ведь их страна, в случае чего, в отличие от Туманного Альбиона, окажется на переднем крае.

И, судя по всему, Зеленский, то ли от отчаяния, то ли от наглости (терять, учитывая ситуацию на фронтах, нечего) занялся откровенным шантажом доживающего последние месяцы в Белом Доме Джо Байдена. Приведем несколько его высказываний для американской прессы, сделанных по пути в США и по прибытии:

"Именно сейчас определяется, что будет наследием действующего поколения государственных лидеров – тех, кто в самых высоких кабинетах (читай, Байдена – авт.)". "Если он не хочет его ("план Зеленского" – авт.) поддерживать, я не могу его заставить. Если он отказывается – что ж, тогда мы должны продолжать жить по плану Б. И это прискорбно". Он отметил, что отказ Байдена поддержать план самого Зеленского будет на руку России. "Это ужасная мысль. Это означало бы, что Байден не хочет закончить войну способом, который лишает Россию победы".

В общем, дедушка должен поддержать его план, чтобы не остаться в истории "слабаком". И это Зеленский уже открыто накручивает через американские СМИ. Наверняка, его надежды на успех связаны как со слабеющими с каждым днем когнитивными способностями Джо Байдена, так и с предвыборными соображениями – проявление "слабости" нынешней администрацией может ударить по имиджу его преемницы.

Впрочем, это "вилами по воде писано", хотя социологи штаба Харрис наверняка изучают этот вопрос – простые американцы очень устали от Украины, а угроза эскалации, вплоть до ядерной войны, их отнюдь не вдохновляет.

Приведем слова американского миллиардера Дэвида Сакса: "В чем состоит план Зеленского? 1) Немедленное принятие Украины в НАТО. 2) Ракетные удары большой дальности. Другими словами, Третья мировая война. Байден уже отвергал оба варианта. Будем надеяться, что он вспомнит почему".

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727144760


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