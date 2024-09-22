Израиль назвал наступательную операцию в Ливане "Стрелы севера"

06:31 24.09.2024

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви объявил о начале наступательной операции в Ливане, получившей название "Стрелы севера", сообщает пресс-служба израильской армии.



"Генерал-лейтенант Герци Халеви подтвердил, что операция на северном фронте будет называться 'Стрелы севера'", - говорится в заявлении.



Эскалация конфликта и увеличение обстрелов с обеих сторон произошло после серии массовых взрывов средств связи в различных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки людей, а около трех тысяч получили ранения.



Авторы: ОЛЕГ ТИМОФЕЕВ