Хохот Камалы. Транснационалы - их поезд в огне, - Андрей Фефелов

06:38 24.09.2024

Политика - это дьявольский чемодан с тройным дном: не успеваешь открыть его, как сразу проваливаешься на два уровня вглубь. Всемирная история - бездонная бочка.



Всех изрядно волнует вопрос, почему президент России Владимир Путин высказался в том смысле, что желает видеть президентом США представителя Демпартии Камалу Харрис. Налицо курьез: раз "вмешательство в американские выборы со стороны России" неизбежно, то поддержи Камалу! Путин - значимая фигура внутреннего дискурса в США, и вдруг распиаренный в пух и прах главный мировой злодей, чьим именем в Калифорнии пугают детей, публично желает победы Харрис! Неспроста…



Действительно неспроста. Сколь бы нам ни говорили о номинальности поста президента в США, личные качества первого лица крайне важны. Принципиально то, что Камала по сути своей не политик и никогда им не станет. По психотипу и образу она похожа на бесчувственную медсестру из хосписа, эдакую мадам Эвтаназию. Ее патрон, дружбан Андрея Громыко дряхлый Байден, выглядит респектабельным и сложным на фоне этой смуглолицей, белозубой и бездумной ослицы.



Джозеф Байден здоровается с духами, Камала Харрис хохочет без причины. Очевидно, духи шепчут ей на ушко веселые непристойности.



Демократическая партия США - это легальное крыло международной оккультной террористической организации, нежно именуемой "дипстейтом". Речь идет о мощнейшей секретной сетевой структуре - всемирном банкирском олигархическом холдинге. Транснационалы - это те люди, которые сотворили современный глобальный мир. И вот теперь их грандиозная постройка начинает колебаться и рушиться. Первые многотонные плиты, аки осенние листки, беззвучно слетели с верхних этажей новой Вавилонской башни. Но очень скоро все мы услышим ужасающий грохот.



Перечисление факторов, из-за которых конструкция начала разваливаться, требует отдельного исследования. Ясно одно: возникли "обстоятельства непреодолимой силы". Нельзя стоять на пути ревущего исторического потока. Транснационалы, с их финансовой мощью и цифровым воздействием на народы Земли, были взвешены на весах истории и найдены-таки слишком легкими. Их проект обречен, и он прошел уже точку невозврата. Всемирно-исторический процесс глобализации сворачивается, колоссальный проект транснационалов разваливается.



Тот, кто быстрее и с минимальными потерями выйдет из этого проекта, тот выиграл. Тот, кто нашел в себе силы спрыгнуть с пылающего поезда, несущегося к взорванному мосту, тот остался в живых.



Транснационалы - в интересном положении. Не в том смысле, что они беременны какими-то новыми идеями. Как раз наоборот… Идей у них уже нет никаких. Их положение интересно тем, что они не могут соскочить с поезда, хотя все видят и все понимают. Они будут до последнего сидеть в пылающем вагоне горящего экспресса своей неудачной глобализации.



Если они сойдут, остановятся, уступят, то национальные власти разных стран начнут за ними охоту. "Проклятую международку" будут искать и отлавливать по всему миру, а затем убивать. Слишком много страшных дел натворили транснационалы, слишком большими средствами они располагают, слишком многими тайнами владеют. Транснационалам отступать некуда, за ними крутой обрыв в Гудзон. Они будут зубами и когтями держаться за власть в США. Политические убийства - это самое малое, на что способны эти люди, привыкшие и так действовать вне всяких норм и табу. А сейчас транснациональная крыса загнана в угол. И животное обязательно прыгнет! Вот в чем главная опасность, исходящая от демократической администрации и бездумной и бездетной Камалы - они живут "как в последний раз".



У Трампа внимательные и умные глаза, он, в прямом и переносном смысле, стреляный воробей. Трамп - козырь в рукаве североамериканской цивилизации, он выигрышный лотерейный билет, он последний шанс для США. Но стоит ли нам желать Америке использовать свой последний шанс?



Сейчас политика США в отношении украинского кризиса носит непоследовательный и авантюрный характер.



То, что в эти дни происходит на Украине, сильно напоминает закономерный итог долгой позиционной войны. Ее феномен известен человечеству и достаточно изучен. Позиционная война проходит определенные стадии, развивается по определенным законам.



Российская армия уже несколько месяцев прогибает фронт ВСУ. Все это неминуемо должно закончиться обрушением фронта с украинской стороны.



Усталость, выбраковка, нехватка личного состава. Ощущение бессмысленности огромных человеческих потерь. Наконец, стратегическая бесперспективность, когда большие цели войны уступают место политической невнятице - "добиться лучших позиций на грядущих переговорах" и прочая. Все это приводит к психологическому надлому и массовому самовольному исходу солдат из окопов позиционной войны. Все эти факторы налицо.



Перелом в позиционной войне происходит не на поле боя, а в головах.



Обрушение фронта на Украине равно обрушению предвыборной стратегии демократов США. Прорыв в Донбассе может привести к прорывам и на других участках, занятию российскими войсками Харькова, а затем Киева, что приведет к небывалому всемирному позору объединенного Запада, который по полной программе ментально и материально вложился в этот конфликт. Совокупно это значительно ускорит уничтожение международной финансовой системы и дальнейший крах глобализации.



В этих условиях контролируемый транснационалами Запад не будет сидеть сложа руки. Есть два приемлемых для него и условно реалистичных сценария, первый из которых все же не совсем реалистичный.



Для того чтобы помешать России победить в этой войне, противнику нужна свежая пехота. Мобилизационный ресурс Украины исчерпан. Снижение призывного возраста приведет к социальному взрыву. Тем более холодная зима - близко! Единственным сильным ходом, гарантирующим большие неприятности для российского контингента, является приезд на фронт свежих частей из некой дружественной Украине державы. Никакой страны, кроме Польши, для названных целей на горизонте не просматривается. Как это будет оформлено, другой вопрос. Например, Польша на время приостанавливает свое членство в НАТО и идет в бой.



Но польские элиты не такие безумные, как украинские, и не хотят превращать свою страну в дымящийся полигон для испытания новых российских ракет. К тому же позитивный результат вмешательства в украинский конфликт совершенно не гарантирован. Россия может перевести экономику на военные рельсы, провести всеобщую мобилизацию и вернуть строптивую Варшаву в родную гавань.



Второй сценарий транснационального Запада - это немедленная организация прямых переговоров с последующей мгновенной заморозкой конфликта по линии боестолкновения. Именно "переговорный вектор" предусматривает захват ВСУ территорий в Курской области и удары западным вооружением в глубину российской территории, а то и по самой российской столице. Подобные акции бессмысленны в военно-стратегическом плане, но очень действенны в политической плоскости. Именно это, по мнению западных стратегов, должно заставить руководство России согласиться на немедленные переговоры, которые могут быть организованы в Дели.



В феврале 2022 года русский бросок на Украину должен был быть синхронизирован со сменой власти в Киеве. Смены власти, по тем или иным причинам, не случилось. Россия пошла на переговоры в Стамбуле, и война должна была закончиться на довольно выгодных для Украины условиях. Но тут в Стамбул примчался бесноватый Борис Джонсон и приказал прервать переговоры, ибо Россия попала в очень сложную ситуацию, и надо этим воспользоваться, не так ли?



Теперь транснациональный Запад устами канцлера ФРГ Шольца снова призывает Украину начать переговоры, но уже в гораздо худших обстоятельствах. Потерянные территории, разрушенные города и судьбы, разбитая энергосистема и сотни тысяч свежих солдатских могил.



Логика понятна: если Россия терпит военные неудачи, то на Западе требуют от Украины продолжения войны любой ценой и провозглашают курс на стратегическое поражение России на поле боя. Если же проигрывает Украина, то в небо над европейскими столицами массово выпускают голубей мира и призывают, во имя всего святого, перейти к переговорам.



Современный транснациональный Запад - коллективный Тартюф, лжец, ханжа и прирожденный убийца. Да сгинет он в бездонной бочке истории!