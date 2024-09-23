Постамериканский Ирак станет головной болью для Израиля, - Игорь Субботин

06:42 24.09.2024

23.09.2024



Пентагон готов оставить Багдад наедине с военными проблемами

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Глава Центрального командования ВС США Эрик Курилла предупредил, что уход американцев из Ирака на нынешнем этапе "практически гарантирует возвращение боевиков". Фото с сайта www.dvidshub.net

Израиль отразит вызовы со стороны любого противника, где бы он ни находился. Об этом "НГ" заявил Дмитрий Гендельман – советник офиса Биньямина Нетаньяху. Так он прокомментировал намерение США вывести свой воинский контингент с территории Ирака. Несмотря на то что переговоры по этому вопросу изначально касались только безопасности американского персонала и способности Багдада противостоять глобальному терроризму, сейчас процесс напрямую затрагивает Израиль.



Проиранские группировки за последний год не раз пытались атаковать еврейское государство с территории Ирака – в знак солидарности с ХАМАС. Комментируя последствия возможного вывода американских войск из Ирака, Дмитрий Гендельман сослался на высказывания Нетаньяху. Глава израильского правительства заявлял, что его страна сегодня воюет против тех, кто грозит ее существованию "на семи различных фронтах как на ближних, так и на дальних рубежах". "Израиль и впредь будет отвечать на любые угрозы со стороны наших врагов, где бы они ни находились", – в то же время подчеркнул собеседник "НГ".



Представители возглавляемой США глобальной коалиции по борьбе с "Исламским государством" (ИГ, признано в России террористическим и запрещено) приступили 23 сентября к переговорам на министерском уровне, чтобы окончательно определиться с форматом работы на территории Ирака. Официальные лица Пентагона на своих брифингах давали понять, что решение об эвакуации контингента из Арабской Республики нуждается в детальной проработке. По их словам, глобальная коалиция, сформированная ровно 10 лет назад для нейтрализации территориального ядра ИГ в Сирии и Ираке, будет "переходить от коалиционной военной миссии в Ираке к более прочным двусторонним партнерствам в сфере безопасности".



Источники издания The Wall Street Journal сообщали, что Вашингтон и официальный Багдад достигли рамочной сделки о выводе иностранных сил из Ирака к концу 2026 года.



По словам американских официальных лиц, представители военного персонала, базирующегося в Багдаде, Западном Ираке и других частях Арабской Республики, покинут принимающую сторону к сентябрю следующего года. После этого якобы должна последовать эвакуация американских военнослужащих из Эрбиля – неформальной столицы автономного региона Иракский Курдистан. После 2026-го только небольшой группе военных США, вероятно, позволят остаться – для подготовки иракцев и материальной поддержки тех войск, которые остаются на территории Сирии.



Внутри американского военного истеблишмента нет единого мнения по поводу необходимости покидать Ирак. В одном из своих отчетов в этом году Центральное командование ВС США отмечало, что ИГ не только сохраняет ограниченное присутствие в некоторых частях Ближнего Востока, но и пытается восстановить свои территориальные завоевания в Сирии и Ираке. Особенно боевиков самопровозглашенного "халифата" вдохновили события в секторе Газа, эффектом которых пропагандистские структуры джихадистов не преминули воспользоваться. Выступая перед Конгрессом в марте, глава Центрального командования Эрик Курилла предупредил, что уход США из Ирака на нынешнем этапе "практически гарантирует возвращение ИГ".



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Внутри американского военного

истеблишмента нет единого мнения по поводу

необходимости покидать Ирак.

Фото с сайта www.dvidshub.netВполне очевидно, что потеря Пентагоном интереса к иракской арене гарантирует и активизацию шиитских формирований, лояльных Ирану. С начала войны в секторе Газа иракские "прокси" Тегерана пытались расширить свою традиционную зону влияния и обстрелять территорию Израиля в знак солидарности с группировкой ХАМАС. Отдельно шиитские боевики прилагали усилия для того, чтобы закрепить альянсы с другими членами "оси сопротивления" – клуба лояльных иранцам государственных и негосударственных игроков. После ожидающегося вывода американского контингента эта активность может только возрасти, поставив Израиль перед необходимостью вырабатывать военный ответ на действия иракских группировок.

Признаки того, что еврейское государство проводило ограниченные авиарейды в Ираке, появлялись еще пять лет назад. А в 2021 году источник издания "Гаарец" в службах безопасности еврейского государства ссылался на данные разведки, согласно которым некоторые шиитские формирования рассматривают Ирак как реальный плацдарм для подготовки прямых ударов по Израилю. "Иран провел переоценку ущерба после того, как осознал, что ему будет трудно работать рядом с израильской границей, и взглянул на Западный Ирак по-новому, – отмечал собеседник "Гаарец". – Он перенаправил туда ракеты, которые могут поражать любую точку на израильской территории и которые можно транспортировать окольными путями на более близкие позиции".



Отдельное давление за предполагаемые связи с Израилем пришлось испытать на себе Иракскому Курдистану – автономному району на севере Арабской Республики. Его инфраструктура не раз подвергалась массированным обстрелам со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР) – наиболее влиятельной в Иране военно-политической организации. В КСИР мотивировали свои нападения намерением уничтожить в Курдистане опорные объекты агентства МОССАД, якобы причастного к разжиганию масштабных уличных протестов в Иране. Более того, Тегеран не раз демонстрировал автономному региону серьезность своих намерений, стягивая регулярные силы к границе. До настоящего времени подобные инциденты удавалось сглаживать.



"Важно отметить, что собой представляет американское присутствие в Ираке, – заявил в беседе с "НГ" старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Руслан Мамедов. – Американских солдат на улицах Багдада и других городов уже давно не видно в отличие от того, что было, например, лет пять назад. Все КПП контролируются иракскими службами безопасности, а не американскими частными военными компаниями".



Комментируя, может ли Израиль интенсифицировать свои рейды на иракской арене после ухода американцев, Мамедов добавил: "Его радикальное руководство может вернуться к бомбардировкам Ирака вне зависимости от прогресса иракско-американских переговоров по выводу американских сил из Ирака".